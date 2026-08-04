Если спросить школьника, что такое русский язык, Он, скорее всего, ответит примерно так: «Это такой урок, где нужно зубрить правила».

Ответ закономерный: школьный предмет под названием «Русский язык» - это действительно изучение главным образом орфографии и пунктуации, то есть правил, необходимых для того, чтобы оформлять письменную речь грамотно. Историю же языка - его становление, происхождение слов, изменение грамматики, даже формирование тех самых правил - почти не рассматривают ни в школе, ни в вузе (за исключением профильных факультетов).

А еще на уроках русского языка мы привыкаем к простым ответам. Сами волросы, которые рассматриваются в школьном курсе, предполагают именно их. Ну правда, нельзя же вставить разные буквы на место пропуска в слове «обл... ко». И крайне редко встречаются предложения, где знаки препи-нания допустимо поставить и так и эдак: обычно правильный ответ только один.

За одиннадцать школьных лет у нас формируется уста-новка: все, что связано с языком, должно умещаться в рамки точных и строгих алгоритмов, несоблюдение которых карает-ся двойкой и порицанием. И бывает очень трудно отойти от этого стереотипа, когда мы сталкиваемся с куда более сложными и менее однозначными вопросами ударения, словоу-потребления, стилистики. Нам кажется, что и здесь должны быть четкие «правильно/неправильно»: не «звнит», а только «звонйт»; не «убираться», а «убирать»; «кофе» - только «он»...

Светлана Гурьянова - В начале было кофе. Лингвомифы, речевые «ошибки» и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке

— Москва : Эксмо, 2024. — 368 с. — (Абзац. Современный взгляд на язык и литературу).

ISBN 978-5-04-120381-8

Светлана Гурьянова - В начале было кофе. Лингвомифы, речевые «ошибки» и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке - Содержание

Содержание

Предисловие

Часть 1. Между молотом пуризма и наковальней анархии: споры о современном русском языке

Глава 1. Язык — свод правил или живая система?

Глава 2. В Выхино или в Выхине? Разбираемся, почему слова перестают склоняться

Глава 3. Заимствования - зло или обогащение языка?

Глава 4. Сленг — норм тема или отстой?

Глава 5. Эмодзи, олбанский и отмена знаков препинания: интернет убивает язык?

Глава 6. Черное кофе, дговор, звнит - так ли это безграмотно и что произошло с этими словами в 2009 году?

Глава 7. «Эй, Вы! Я извиняюсь. Присаживайтесь кушать»: как остаться вежливым и не попасть впросак

Глава 8. Фотографка, блогерша, врачиня: феминитивы - издевательство над языком или необходимость?

Резюме

Часть 2. Ученые VS лингвофрики: споры о прошлом русского языка

10 признаков лженаучных теорий о языке

Миф первый. Невероятные истории слов

Миф второй. Русский язык - самый древний, и даже этруски - русские

Миф третий. До Кирилла и Мефодия существовала совершенная славянская письменность

Миф четвертый. В буквах алфавита зашифровано послание

Миф пятый. Страшная приставка бес-

Миф шестой. Первый блин - комам

Миф седьмой. Иван-другак и Баба-Йога

Миф восьмой. Бога стырил богатырь

Резюме

Послесловие

Благодарности

Дополнительные источники и материалы по темам книги

Краткий обзор лучших этимологических словарей

Примечания

Алфавитный указатель