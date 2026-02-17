Книга Павла Гуржия «Бог может» — это сборник ежедневных чтений, который ставит своей целью укрепить веру читателя в безграничные возможности Творца. Название книги служит ключевым лейтмотивом каждого размышления: автор последовательно раскрывает, что для Бога нет безнадежных ситуаций, неисцелимых ран или непреодолимых обстоятельств. Издание составлено в формате ежедневника, предлагая на каждый день года короткое духовное послание, основанное на текстах Священного Писания.
Автор уделяет большое внимание личным свидетельствам и реальным примерам проявления Божьей силы в жизни людей. Павел Гуржий пишет в ободряющем, пасторском стиле, стремясь помочь тем, кто проходит через долины испытаний, сомнений или духовного кризиса. Каждое чтение направлено на то, чтобы переключить внимание человека с его собственных ограниченных ресурсов на неограниченное всемогущество Бога, призывая к полному доверию Его воле.
Особое место в книге занимают темы молитвы и ожидания ответа от Господа. Автор подчеркивает, что фраза «Бог может» — это не просто теоретическая истина, а практический фундамент для повседневной жизни христианина. Книга помогает выработать привычку ежедневного духовного созерцания, напоминая, что Божья милость обновляется каждое утро и Его рука не сократилась, чтобы спасать и помогать в XXI веке.
Павел Гуржий – Бог может – Для ежедневного чтения
Сакраменто: Вестник Пробуждения, 2020. – 386 с.
ISBN 978-1-5323-0742-3
Павел Гуржий – Бог может – Содержание
1 ГЛАВА. БОГ МОЖЕТ СПАСТИ ТЕБЯ. Он хочет, чтобы все люди спаслись
2 ГЛАВА. БОГ МОЖЕТ ИСЦЕЛИТЬ ТЕБЯ. Он силен исцелить душу и тело
3 ГЛАВА. БОГ МОЖЕТ ДАТЬ ТЕБЕ ПОБЕДУ. Он хочет поддержать тебя в испытаниях
4 ГЛАВА. БОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ТЕБЕ. Он не забыл тебя
5 ГЛАВА. БОГ МОЖЕТ УПОТРЕБИТЬ ТЕБЯ. У Него для каждого есть особое призвание
6 ГЛАВА. БОГ МОЖЕТ ПРОБУДИТЬ СВОЮ ЦЕРКОВЬ. Он хочет, чтобы пришло пробуждение
7 ГЛАВА БОГ МОЖЕТ ПРОВЕСТИ ТЕБЯ ПО ЖИЗНИ 321 Он никогда не оставит Своих детей
Comments (1 comment)