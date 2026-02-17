Книга Павла Гуржия «Бог может» — это сборник ежедневных чтений, который ставит своей целью укрепить веру читателя в безграничные возможности Творца. Название книги служит ключевым лейтмотивом каждого размышления: автор последовательно раскрывает, что для Бога нет безнадежных ситуаций, неисцелимых ран или непреодолимых обстоятельств. Издание составлено в формате ежедневника, предлагая на каждый день года короткое духовное послание, основанное на текстах Священного Писания.

Автор уделяет большое внимание личным свидетельствам и реальным примерам проявления Божьей силы в жизни людей. Павел Гуржий пишет в ободряющем, пасторском стиле, стремясь помочь тем, кто проходит через долины испытаний, сомнений или духовного кризиса. Каждое чтение направлено на то, чтобы переключить внимание человека с его собственных ограниченных ресурсов на неограниченное всемогущество Бога, призывая к полному доверию Его воле.

Особое место в книге занимают темы молитвы и ожидания ответа от Господа. Автор подчеркивает, что фраза «Бог может» — это не просто теоретическая истина, а практический фундамент для повседневной жизни христианина. Книга помогает выработать привычку ежедневного духовного созерцания, напоминая, что Божья милость обновляется каждое утро и Его рука не сократилась, чтобы спасать и помогать в XXI веке.

Сакраменто: Вестник Пробуждения, 2020. – 386 с.

ISBN 978-1-5323-0742-3

Павел Гуржий – Бог может – Содержание