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Гусаров - Во Христе

Дмитрий Гусаров - Во Христе - Библейские беседы
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology
Перед вами цикл бесед на тему библейского ученичества. Надеюсь, что он будет полезен вам не только тем, что даст новые знания, но и тем, что поможет применить на практике всё то, что вам уже знакомо. Это пособие состоит из семи частей, в которых мы рассмотрим несколько важных тем христианского богословия. Мы поговорим о Боге, в которого верим, об Иисусе Христе, Его церкви и Священном Писании, а также о том, какую жизнь нам следует вести, если мы хотим называться настоящими библейскими христианами. В этих беседах мы постараемся сделать акцент на плодах, которые все эти истины должны приносить в жизни верующего человека. В Новом Завете эти плоды называются «живой верой» (Иакова, 2 глава) или «плодами Святого Духа» (Галатам 5:22-23). Вот почему данный цикл имеет название «Во Христе», а его первая беседа - «Живая вера».
Если мы следуем за Христом, то наше поведение, речь, привычки и сам образ мышления должны соответствовать библейским стандартам. Именно поэтому задания к нашим беседам будут по большей части практическими. Нам предстоит не столько запоминать новый материал, сколько учиться применять его на практике. Кроме того, в процессе обсуждения давайте не будем автоматически переходить от одной темы к другой. Иногда нам придётся останавливаться на какой-либо из них подольше для того, чтобы усвоить материал полностью и выполнить все прилагающиеся задания в полном объёме. Я уверен, что именно так наша совместная работа принесёт максимальную пользу.

Дмитрий Гусаров - Во Христе - Библейские беседы

Восточно-Европейский Гуманитарно-Образовательный Фонд, Санкт- Петербург, 2017, 64 с.

Дмитрий Гусаров - Во Христе - Библейские беседы - Содержание

Вступление - Живая вера
  • Творение и Божий план
  • Божий народ и Его церковь
  • Иисус Христос и Священное Писание
  • Призыв Бога к человеку и отклик на этот призыв
  • Личное ученичество и церковная община
Заключение - Конец пути
Views 311
Rating 4.7 / 5
Added 25.02.2025
Author brat Andron
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4.7/5 (3)

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