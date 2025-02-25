Перед вами цикл бесед на тему библейского ученичества. Надеюсь, что он будет полезен вам не только тем, что даст новые знания, но и тем, что поможет применить на практике всё то, что вам уже знакомо. Это пособие состоит из семи частей, в которых мы рассмотрим несколько важных тем христианского богословия. Мы поговорим о Боге, в которого верим, об Иисусе Христе, Его церкви и Священном Писании, а также о том, какую жизнь нам следует вести, если мы хотим называться настоящими библейскими христианами. В этих беседах мы постараемся сделать акцент на плодах, которые все эти истины должны приносить в жизни верующего человека. В Новом Завете эти плоды называются «живой верой» (Иакова, 2 глава) или «плодами Святого Духа» (Галатам 5:22-23). Вот почему данный цикл имеет название «Во Христе», а его первая беседа - «Живая вера».

Если мы следуем за Христом, то наше поведение, речь, привычки и сам образ мышления должны соответствовать библейским стандартам. Именно поэтому задания к нашим беседам будут по большей части практическими. Нам предстоит не столько запоминать новый материал, сколько учиться применять его на практике. Кроме того, в процессе обсуждения давайте не будем автоматически переходить от одной темы к другой. Иногда нам придётся останавливаться на какой-либо из них подольше для того, чтобы усвоить материал полностью и выполнить все прилагающиеся задания в полном объёме. Я уверен, что именно так наша совместная работа принесёт максимальную пользу.

Дмитрий Гусаров - Во Христе - Библейские беседы

Восточно-Европейский Гуманитарно-Образовательный Фонд, Санкт- Петербург, 2017, 64 с.

Дмитрий Гусаров - Во Христе - Библейские беседы - Содержание

Вступление - Живая вера

Творение и Божий план

Божий народ и Его церковь

Иисус Христос и Священное Писание

Призыв Бога к человеку и отклик на этот призыв

Личное ученичество и церковная община

Заключение - Конец пути