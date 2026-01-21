Книга посвящена тому, как социальные ожидания (шаблоны «настоящего мужчины» и «истинной женщины») ограничивают развитие личности ребенка. Автор-психолог доказывает, что подавление эмоций у мальчиков и лидерских качеств у девочек вредит их будущей самореализации.

Книга предлагает практические советы, как воспитывать в детях прежде всего человеческие качества — эмпатию, смелость, ответственность — независимо от их пола.

Юлия Гусева - Нежные мальчики, сильные девочки - Воспитание, свободное от гендерных стереотипов

Ростов н/Д : Феникс, 2019. — 156, [3] с. — (Мир вашего ребенка).

ISBN 978-5-222-30869-1

Юлия Гусева - Нежные мальчики, сильные девочки – Содержание

Ростов н/Д : Феникс, 2019. — 156, [3] с. — (Мир вашего ребенка).

Предисловие. Для кого написана эта книга

Что такое гендерный подход в воспитании и образовании

Полоролевой подход в психологической науке - Гендерный подход в психологической науке - Малыш родился. От зачатия до года

Ждали девочку, родился мальчик - Родительские ожидания - Учимся общаться с ребенком

Чем отличаются мальчики и девочки - «Особые игры» - Ребенок подрастает

Мальчик или девочка? Осознание ребенком своего пола - Нетипичное поведение мальчиков и девочек - Мальчики в голубом, девочки в розовом - Эдипов комплекс, или Вырасту — женюсь на маме - Совместный сон с родителями - Мужчина — защитник, женщина — хранительница домашнего очага?

Быть мальчиком — просто? А девочкой — как? - «Мальчики не плачут» - «Ты же девочка!» - Очень интимные вопросы

Как и когда раскрыть ребенку тайну деторождения? - Сказка о... (вставить имя вашего ребенка) - Познание тела, сексуальные игры и детский онанизм - О «норме» и «отклонениях»

Что такое гомосексуальность? - Болезнь ли гомосексуальность? - Гомосексуальность и ее осознание - Можно ли предупредить гомосексуальность? - Что делать, если ребенок увидел однополую пару - Воспитание в семье

Игры, игрушки и досуг подрастающих детей - Родительская семья как образец для подражания - Материнская семья: некоторые опасности - Об элементарных (пусть и архаичных) правилах вежливости - Можно ли мальчикам драться с девочками? - Некоторые последствия воспитания «настоящих» мужчин и «настоящих» женщин - Ребенок вырастает

Различия мальчиков и девочек: мифы и реальность - Ориентация в пространстве - Математические способности - Речевое развитие - Агрессия - Синдром выученной беспомощности у мальчиков и девочек - Совместное или раздельное по полу обучение? - Формирование отношения к собственной внешности, телу и здоровью

Заключение

Словарь

Литература