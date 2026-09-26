Гутьеррес - Теология освобождения

«Теология освобождения» Густаво Гутьерреса — один из основополагающих трудов латиноамериканской теологии XX века, в котором христианская вера рассматривается из перспективы бедных и угнетённых. Автор ставит вопрос о том, каким образом богословие должно отвечать на историческую реальность нищеты, зависимости и социальной несправедливости. Для Гутьерреса богословие — не только систематическое изложение истин веры, но критическая рефлексия над христианской практикой в свете Слова Божьего. Поэтому понятия спасения, Царства Божия, Церкви, надежды и христианской бедности он последовательно связывает с проблемой человеческого освобождения.

Книга возникла в контексте глубоких социальных и церковных преобразований Латинской Америки и стала программным выражением нового способа богословствования. Гутьеррес анализирует теории развития и зависимости, участие христиан в общественных конфликтах, отношения между спасением и историей, верой и политикой, Церковью и обществом. Центральной становится мысль о единстве истории: освобождение от социальной несправедливости не тождественно спасению во Христе, однако историческая борьба за достоинство человека не может быть вынесена за пределы христианского понимания спасения. Завершается книга развернутым богословием бедности: нищета рассматривается не как христианский идеал, а как зло, которому христианин отвечает солидарностью с бедными и протестом против условий, порождающих их бедность.

Гутьеррес Густаво – Теология освобождения

Гутьеррес, Густаво. Теология освобождения / Г. Гутьеррес ; пер. с исп. Т. Ю. Адаменко. — Москва : Директмедиа Паблишинг, 2026. — 472 с.

ISBN 978-5-4499-5846-4

Гутьеррес Густаво – Теология освобождения – Содержание

Устремляя взор вдаль

Предисловие новому изданию

Новое присутствие

Богословское осмысление новой реальности

Друзья жизни

Заключение

Введение к оригинальному изданию

Часть первая. Богословие и освобождение

Глава 1. Богословие: критическая рефлексия

Классические задачи богословия

Богословие как мудрость

Богословие как рациональное познание

Богословие как критическая рефлексия о практике

Историческая практика

Критическая рефлексия

Заключение

Глава 2. Освобождение и развитие

Понятие развития

Происхождение

Подходы

Процесс освобождения

От критики понятия развития к социальной революции

Человек как творец собственной судьбы

Понятие освобождения в богословском осмыслении

Часть вторая. Постановка проблемы

Глава 3. Проблема

Глава 4. Различные ответы

Менталитет христианского мира

Новый христианский мир

Разграничение планов

Глава 5. Кризис парадигмы разграничения планов

Пастырское измерение

Кризис движений апостольства мирян

Осознание масштабов отчуждения

План богословской рефлексии

Мир в его собственной, имманентной полноте

Соборное призвание к спасению

Часть третья. Выбор латиноамериканской церкви

Глава 6. Процесс освобождения в Латинской Америке

Новое осознание латиноамериканской реальности

Десятилетие развития

Теория зависимости

Движение освобождения

Глава 7. Церковь в процессе освобождения

Участие христиан в борьбе за освобождение

Миряне

Священники и монашествующие

Епископы

Заявления и попытки осмысления

Преобразование латиноамериканской реальности

Новое присутствие церкви в Латинской Америке

Глава 8. Проблематика

Часть четвертая. Перспективы

Раздел первый. Вера и «Новый человек»

Глава 9. Освобождение и спасение

Спасение: центральное понятие христианской тайны

От количественного...

...к качественному

Единая история

Творение и спасение

Творение как первый акт спасения

Социально-политическое освобождение как самосозидание человека

Спасение: новое творение и полное осуществление

Эсхатологические обетования

Наследники по Обетованию

Эсхатология: будущее и историческая актуальность

Эсхатологические обетования: исторические обетования

Христос и полное освобождение

Временной прогресс и возрастание Царства

Горизонт политического освобождения

Христос-освободитель

Глава 10. Встреча с Богом в истории

Человечество: храм Божий

Обращение к ближнему

Познать Бога — значит творить правду

Христос в ближнем

Духовность освобождения

Глава 11. Эсхатология и политика

Готовность дать отчет в надежде

Политическое измерение Евангелия

«Новое политическое богословие»

Иисус и политический мир

Вера, утопия и политическое действие

Раздел второй. Христианская община и новое общество

Глава 12. Церковь: таинство истории

Всеобщее таинство спасения

Новая экклезиологическая перспектива

Таинство и знак

Евхаристия и человеческое братство

«Сие творите в Мое воспоминание»

Разоблачение и возвещение

Вера и социальный конфликт

Глава 13. Бедность: солидарность и протест

Двусмысленность термина «бедность»

Библейское значение бедности

Бедность как скандальное состояние

Духовная бедность

Бедность как солидарность и протест