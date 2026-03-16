Гутнер - Классическая греческая философия

Книга философа и преподавателя Григория Борисовича Гутнера представляет собой учебное введение в раннюю и классическую греческую философию.

В первой части рассматриваются идеи досократических мыслителей, которые заложили основы европейской философской традиции. Автор анализирует учения таких философов, как Фалес Милетский, Гераклит, Парменид и Пифагор, уделяя внимание их попыткам объяснить устройство мира, природу бытия и происхождение космоса.

Во второй части книги рассматривается классическая греческая философия, прежде всего идеи Сократа, Платона и Аристотеля. Автор объясняет основные философские проблемы этой эпохи: природу знания, этику, устройство государства, понимание души и человеческой жизни.

Книга написана как учебное пособие и даёт систематическое представление о становлении античной философии, показывая, как идеи древнегреческих мыслителей стали фундаментом последующей европейской философской традиции.

Гутнер Григорий Борисович - Философия. Ч. 1 : Ранняя греческая философия (досократики). Классическая греческая философия

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2013. 172 с.

Учебник для студентов гуманитарных специальностей и направлений высших учебных заведений

ISBN 5-89100-130-6

Гутнер Григорий Борисович - Философия. Ч. 1 : Ранняя греческая философия (досократики). Классическая греческая философия - Содержание

Предисловие

Глава 1. Начало греческой философии. Гераклит и элеаты

1.1. Теоретическое знание и рождение философии

1.2. Анаксимандр

1.3. Гераклит

1.4. Парменид и Зенон

Контрольные вопросы

Глава 2. Пифагорейская школа

2.1. Пифагорейская теория музыки

2.2. Пифагорейская космология

2.3. Пифагорейская математика

Контрольные вопросы

Глава 3. Атомизм

Контрольные вопросы

Глава 4. Софисты и Сократ

Контрольные вопросы

Глава 5. Платон

5.1. Платоновский диалог и «учение» об идеях. Предварительные замечания

5.2. Бытие и небытие. Диалог «Софист»

5.3. Единое и многое. Диалог «Парменид»

5.4. Предел и беспредельное. Диалог «Филеб»

5.5. Философия как совершенное знание. Диалог «Государство»

5.6. Идея блага и беспредпосылочное знание

5.7. Платоновская космология («Тимей»)

5.8. Заключительные замечания

Контрольные вопросы

Заключение

Литература