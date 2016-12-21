Вниманию благочестивого русскоязычного читателя предлагается книга "Величайший интерес христианина", впервые переведенная с английского языка и принадлежащая перу одного из самых известных богословов и священнослужителей Шотландской (пресвитерианской) церкви XVII века Вильяма Гутри (1620-1665). Название оригинала на английском языке звучит как: "The Christian's Great Interest".

Ключевое слово этого заголовка - слово "интерес". Соответствующее ему английское слово "interest" имеет и другие варианты перевода: например, "потребность", "стремление", "влечение" и т.д. И в соответсвии с таким заглавием эта книга свидетельствует о том, что величайший интерес и потребность христианина заключены во Христе и ко Христу направлены его самые сильные стремления и влечения. Практическая ценность этой книги для всякого читателя заключается в том, что в ней подробно рассматриваются два важнейших для каждого христианина вопроса, касающиеся его духовного состояния.

Вильям Гутри - Величайший интерес христианина

Издание Братства Независимых Церквей и Миссий Евангельских Христиан-баптистов Украины 2000

Перевод с английского.

Вильям Гутри - Величайший интерес христианина - Содержание

Предисловие к русскому изданию

К читателю

Памяти автора

Часть I. ИСПЫТАНИЕ НАЛИЧИЯ У ЧЕЛОВЕКА СПАСИТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА КО ХРИСТУ

Введение

Глава 1. Исходные понятия, необходимые для лучшего понимания сущности самоиспытания

Глава 2. Различные пути, посредством которых Бог привлекает людей ко Христу

Глава 3. Вера, как доказательство спасительного интереса ко Христу

Глава 4. Новая тварь, как доказательство наличия у человека спасительного интереса ко Христу

Глава 5. Различие между истинным христианином и лицемером

Глава 6. Причины, по которым некоторые верующие сомневаются в наличии у них спасительного интереса ко Христу

Часть II. КАК ОБРЕСТИ СПАСИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС КО ХРИСТУ

Введение

Глава 1. Некоторые исходные понятия, вводимые для лучшего понимания истины несведущими читателями

Глава 2. Что значит всем сердцем согласиться с Божьим евангельским планом спасения грешников посредством Иисуса Христа и о долге каждого человека воспользоваться этим планом

Глава 3. Ответы на возражения и объяснение трудных вопросов

Глава 4. О личном завете человека с Богом во Христе

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ

Введение

Отрывки из проповедей Вильяма Гутри

Вильям Гутри - Величайший интерес христианина - К читателю

Читатель - христианин!

В то время, как большинство людей, особенно в наши дни, упорно преследуют свои низменные, вульгарные интересы, а их нечестивая жизнь провозглашает во всеуслышание, словно с кровли дома, о том, как крайне неразумно они пренебрегают возможностью избрать лучшую долю, которую, если бы они сделали такой выбор, у них невозможно было бы отнять, - я написал сочинение в виде следующего трактата для того, чтобы увести тебя от этих бесполезных, и, в то же время, мучительных мирских устремлений, и предлагаю тебе избрать самый главный из интересов, а именно Величайший Интерес Христианина, дабы ты серьезно над ним поразмыслил и постоянно к нему стремился.

Возможно, тебе покажется странным увидеть в печати что-то написанное мною, ибо это явилось сюрпризом и для меня самого. Но на этот раз взяться за перо меня заставила, вопреки моим склонностям, необходимость, а именно то, что некоторые издатели без моего ведома недавно опубликовали несколько далеких от совершенства конспектов некоторых моих проповедей, беспорядочно собранных и, к тому же, сопровожденных нелепым, неприятным для меня названием, а именно: «Ясный, притягательный, согревающий луч».

Именно это обстоятельство побудило меня опубликовать этот запоздалый труд, в котором я намеренно использовал привычный для меня простой стиль изложения, чтобы избежать излишней замысловатости (хотя, когда я изо всех сил стараюсь это делать, я становлюсь менее глубокомысленным, но более понятным), а мне следует быть недосягаемым для грубости и невежества. Преимущество такого моего выбора - основное, если не единственное, обстоятельство, которое я учитывал, публикуя эту книгу. Кроме того, я научился краткости во всем, поскольку, как мне кажется, она хорошо согласуется с простотой и ясностью изложения.

Я знаю, что люди, к которым я обращаюсь здесь, не имеют ни достаточного количества денег, чтобы тратить их на книги; ни большого количества времени, чтобы посвящать его чтению этих книг. Если ты, читатель, склонен к суровой критике, я знаю, что, возможно, ты найдешь, к чему придраться в этой книге; но, уверяю тебя, я не имел намерения чем-либо оскорбить тебя. В то же время, замечу, что и твое простодушное одобрение моего труда также не удовлетворило бы меня. В мои намерения входит дать тебе назидание и, вместе с тем, возбудить хотя бы у некоторых читателей стремление стать более сведущими и опытными в этом очень важном деле, чтобы уметь основательно разбираться в том величайшем интересе христианина, которого вкратце коснулся я, твой покорный слуга в деле благовестия.

Вильям Гутри