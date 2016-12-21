Гутри - Величайший интерес христианина
Вниманию благочестивого русскоязычного читателя предлагается книга "Величайший интерес христианина", впервые переведенная с английского языка и принадлежащая перу одного из самых известных богословов и священнослужителей Шотландской (пресвитерианской) церкви XVII века Вильяма Гутри (1620-1665). Название оригинала на английском языке звучит как: "The Christian's Great Interest".
Ключевое слово этого заголовка - слово "интерес". Соответствующее ему английское слово "interest" имеет и другие варианты перевода: например, "потребность", "стремление", "влечение" и т.д. И в соответсвии с таким заглавием эта книга свидетельствует о том, что величайший интерес и потребность христианина заключены во Христе и ко Христу направлены его самые сильные стремления и влечения. Практическая ценность этой книги для всякого читателя заключается в том, что в ней подробно рассматриваются два важнейших для каждого христианина вопроса, касающиеся его духовного состояния.
Вильям Гутри - Величайший интерес христианина
Издание Братства Независимых Церквей и Миссий Евангельских Христиан-баптистов Украины 2000
Перевод с английского.
Вильям Гутри - Величайший интерес христианина - Содержание
Предисловие к русскому изданию
К читателю
Памяти автора
Часть I. ИСПЫТАНИЕ НАЛИЧИЯ У ЧЕЛОВЕКА СПАСИТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА КО ХРИСТУ
- Введение
- Глава 1. Исходные понятия, необходимые для лучшего понимания сущности самоиспытания
- Глава 2. Различные пути, посредством которых Бог привлекает людей ко Христу
- Глава 3. Вера, как доказательство спасительного интереса ко Христу
- Глава 4. Новая тварь, как доказательство наличия у человека спасительного интереса ко Христу
- Глава 5. Различие между истинным христианином и лицемером
- Глава 6. Причины, по которым некоторые верующие сомневаются в наличии у них спасительного интереса ко Христу
Часть II. КАК ОБРЕСТИ СПАСИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС КО ХРИСТУ
- Введение
- Глава 1. Некоторые исходные понятия, вводимые для лучшего понимания истины несведущими читателями
- Глава 2. Что значит всем сердцем согласиться с Божьим евангельским планом спасения грешников посредством Иисуса Христа и о долге каждого человека воспользоваться этим планом
- Глава 3. Ответы на возражения и объяснение трудных вопросов
- Глава 4. О личном завете человека с Богом во Христе
Заключение
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Введение
- Отрывки из проповедей Вильяма Гутри
Вильям Гутри - Величайший интерес христианина - К читателю
Читатель - христианин!
В то время, как большинство людей, особенно в наши дни, упорно преследуют свои низменные, вульгарные интересы, а их нечестивая жизнь провозглашает во всеуслышание, словно с кровли дома, о том, как крайне неразумно они пренебрегают возможностью избрать лучшую долю, которую, если бы они сделали такой выбор, у них невозможно было бы отнять, - я написал сочинение в виде следующего трактата для того, чтобы увести тебя от этих бесполезных, и, в то же время, мучительных мирских устремлений, и предлагаю тебе избрать самый главный из интересов, а именно Величайший Интерес Христианина, дабы ты серьезно над ним поразмыслил и постоянно к нему стремился.
Возможно, тебе покажется странным увидеть в печати что-то написанное мною, ибо это явилось сюрпризом и для меня самого. Но на этот раз взяться за перо меня заставила, вопреки моим склонностям, необходимость, а именно то, что некоторые издатели без моего ведома недавно опубликовали несколько далеких от совершенства конспектов некоторых моих проповедей, беспорядочно собранных и, к тому же, сопровожденных нелепым, неприятным для меня названием, а именно: «Ясный, притягательный, согревающий луч».
Именно это обстоятельство побудило меня опубликовать этот запоздалый труд, в котором я намеренно использовал привычный для меня простой стиль изложения, чтобы избежать излишней замысловатости (хотя, когда я изо всех сил стараюсь это делать, я становлюсь менее глубокомысленным, но более понятным), а мне следует быть недосягаемым для грубости и невежества. Преимущество такого моего выбора - основное, если не единственное, обстоятельство, которое я учитывал, публикуя эту книгу. Кроме того, я научился краткости во всем, поскольку, как мне кажется, она хорошо согласуется с простотой и ясностью изложения.
Я знаю, что люди, к которым я обращаюсь здесь, не имеют ни достаточного количества денег, чтобы тратить их на книги; ни большого количества времени, чтобы посвящать его чтению этих книг. Если ты, читатель, склонен к суровой критике, я знаю, что, возможно, ты найдешь, к чему придраться в этой книге; но, уверяю тебя, я не имел намерения чем-либо оскорбить тебя. В то же время, замечу, что и твое простодушное одобрение моего труда также не удовлетворило бы меня. В мои намерения входит дать тебе назидание и, вместе с тем, возбудить хотя бы у некоторых читателей стремление стать более сведущими и опытными в этом очень важном деле, чтобы уметь основательно разбираться в том величайшем интересе христианина, которого вкратце коснулся я, твой покорный слуга в деле благовестия.
Вильям Гутри
Спасибо!