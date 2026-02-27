Евангелие от Матфея - отличный мостик между Ветхим и Новым Заветами, показывающий, кто такой Иисус, как Он жил, и чему Он учил. Обращаясь главным образом к израильтянам, он говорит об Иисусе как о Мессии, и как о Царе Израиля и всей земли - на тот момент, в настоящее время, и навсегда.

Издательство Триада, 2019. - 630 с.

ISBN 978-5-86181-651-9

Дэвид Гузик - Комментарий на Евангелие от Матфея - Содержание

Евангелие от Матфея, глава 1. Родословие и рождение Иисуса Христа

Евангелие от Матфея, глава 2. Волхвы с востока, побег в Египет и возвращение назад

Евангелие от Матфея, глава 3. Служение Иоанна Крестителя

Евангелие от Матфея, глава 4. Искушение Иисуса и Его первое служение в Галилее

Евангелие от Матфея, глава 5. Нагорная проповедь

Евангелие от Матфея, глава 6. Нагорная проповедь (продолжение)

Евангелие от Матфея, глава 7. Нагорная проповедь (продолжение)

Евангелие от Матфея, глава 8. Исцеление, учение и чудеса

Евангелие от Матфея, глава 9. Иисус служит и исцеляет

Евангелие от Матфея, глава 10. Иисус отправляет двенадцать учеников на служение

Евангелие от Матфея, глава 11. Не тот Мессия, которого они ожидали

Евангелие от Матфея, глава 12. Религиозные лидеры продолжают отвергать Иисуса

Евангелие от Матфея, глава 13. Притчи о Царстве

Евангелие от Матфея, глава 14. Иисус демонстрирует Свою власть над природой

Евангелие от Матфея, глава 15. Иисус поправляет фарисеев и служит язычникам

Евангелие от Матфея, глава 16. Открывается, Кто такой Иисус и для чего Он пришел

Евангелие от Матфея, глава 17. Преображение Иисуса. Триумф Иисуса. Иисуса облагают податью

Евангелие от Матфея, глава 18. Характеристики и отношение граждан Царства

Евангелие от Матфея, глава 19. Иисус учит о браке, разводе, богатстве и ученичестве

Евангелие от Матфея, глава 20. Иисус учит о благодати, величии и служении

Евангелие от Матфея, глава 21. Начало последней недели в жизни Иисуса

Евангелие от Матфея, глава 22. Иисус отвечает и задает трудные вопросы

Евангелие от Матфея, глава 23. Горе книжникам и фарисеям

Евангелие от Матфея, глава 24. Проповедь Иисуса на горе Елеонской (часть 1)

Евангелие от Матфея, глава 25. Проповедь Иисуса на горе Елеонской (часть 2)

Евангелие от Матфея, глава 26. Иисус предан и схвачен

Евангелие от Матфея, глава 27. Суд над Иисусом, Его смерть и погребение

Евангелие от Матфея, глава 28. Воскресший Господь Иисус и Его Великое поручение

5. Ст.27-30 Прямолинейный вопрос Петра: а что будет нам за то, что мы последовали за Тобой?

«Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми»

а. «что же будет нам?». В противоположность молодому богатому правителю, ученики Иисуса действительно оставили все, чтобы последовать за Ним; так что же они получат в награду? Иисус говорит о том, что их ожидает особая честь: «Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». Во время грядущего суда у учеников будет особая роль, вероятно, нечто, связанное с управлением в Тысячелетнем Царстве.

1) Еще апостолам принадлежит честь помощи в закладке единого основания, на котором построена церковь (Ефесянам 2:20), и особая дань уважения в Новом Иерусалиме (Откровение 21:14).

2) «Петр говорит правду, но нельзя сказать, что это мудрое высказывание. В нем слышится эгоизм и стяжание... В конце концов, что терять любому из нас в сравнении с тем, что мы приобретаем в Нем?» (Сперджен).

б. «И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер».

Всякий, кто пожертвует чем-то ради Иисуса, будет почтен: что бы он ни отдал, вернется к нему в стократном размере; и это в дополнение к жизни вечной!

1) Выражение «во сто крат», очевидно, не имеет буквального материального значения, иначе выходит, что Иисус обещает по сто матерей и по сто жен. Иисус не просто восполнит то, от чего мы отказались ради Него, но и возвратит это в духовном эквиваленте, а не материальном. Когда речь идет о духовном благословении, выражение «во сто крат» можно принимать буквально.

2) Мэтью Пул описал несколько возможных путей получения стократного воздаяния:

• радость во Святом Духе, мир в душе, ощущение Божьей любви;

• удовлетворение, т.е. они будут пребывать в таком расположении духа;

• Бог будет вкладывать в сердца других людей желание восполнить их нужды, и эта поддержка будет для них дороже всего, чем они владели прежде;

• иногда Бог воздает и в этой жизни, как это было с Иовом, богатства которого возросли после пережитых испытаний.

3) Принцип здесь такой: Бог ничего не должен никому из людей. Невозможно с нашей стороны отдать Ему больше, чем Он дает нам.

в. «Многие же будут первые последними, и последние первыми». В предыдущих стихах Иисус обещал, что те, кто пожертвует чем-то ради Него и Его Царства, будут вознаграждены. Затем Он говорит о том, что награды будут отличаться от тех, что люди обычно представляют и ожидают получить, ведь принято считать, что первые должны быть первыми, а последние — последними. Иллюстрацией этого принципа служит притча, которая записана в следующей главе.

1) «Иисус утверждает, что в конце многих ожидают сюрпризы... вполне может оказаться, что те, кто на земле был самым смиренным и кротким, на небесах окажутся великими, а те, кто был великим в этом мире, посрамятся в мире грядущем» (Баркли).

2) «Вспомните старинную католическую легенду, в которой содержится великая истина. Один брат проповедовал очень мощно и приобрел многих для Христа; однажды ночью, во сне, ему открылось, что на небесах за все его труды не последует никакой награды. Он спросил, кто же будет вознагражден, и ангел сказал ему, что вся награда достанется старику, который сидел на ступенях помоста и молился за него. Что ж, быть может, так бы и случилось, хотя вероятнее, что они оба получат равную похвалу от своего Господина. Как бы то ни было, мы с вами не будем вознаграждены за один лишь видимый успех» (Сперджен).