Дэвид Гузик - Комментарий на Евангелие от Матфея
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology

Евангелие от Матфея - отличный мостик между Ветхим и Новым Заветами, показывающий, кто такой Иисус, как Он жил, и чему Он учил. Обращаясь главным образом к израильтянам, он говорит об Иисусе как о Мессии, и как о Царе Израиля и всей земли - на тот момент, в настоящее время, и навсегда.

Издательство Триада, 2019. - 630 с.

ISBN 978-5-86181-651-9

Дэвид Гузик - Комментарий на Евангелие от Матфея - Содержание

  • Евангелие от Матфея, глава 1. Родословие и рождение Иисуса Христа

  • Евангелие от Матфея, глава 2. Волхвы с востока, побег в Египет и возвращение назад

  • Евангелие от Матфея, глава 3. Служение Иоанна Крестителя

  • Евангелие от Матфея, глава 4. Искушение Иисуса и Его первое служение в Галилее

  • Евангелие от Матфея, глава 5. Нагорная проповедь

  • Евангелие от Матфея, глава 6. Нагорная проповедь (продолжение)

  • Евангелие от Матфея, глава 7. Нагорная проповедь (продолжение)

  • Евангелие от Матфея, глава 8. Исцеление, учение и чудеса

  • Евангелие от Матфея, глава 9. Иисус служит и исцеляет

  • Евангелие от Матфея, глава 10. Иисус отправляет двенадцать учеников на служение

  • Евангелие от Матфея, глава 11. Не тот Мессия, которого они ожидали

  • Евангелие от Матфея, глава 12. Религиозные лидеры продолжают отвергать Иисуса

  • Евангелие от Матфея, глава 13. Притчи о Царстве

  • Евангелие от Матфея, глава 14. Иисус демонстрирует Свою власть над природой

  • Евангелие от Матфея, глава 15. Иисус поправляет фарисеев и служит язычникам

  • Евангелие от Матфея, глава 16. Открывается, Кто такой Иисус и для чего Он пришел

  • Евангелие от Матфея, глава 17. Преображение Иисуса. Триумф Иисуса. Иисуса облагают податью

  • Евангелие от Матфея, глава 18. Характеристики и отношение граждан Царства

  • Евангелие от Матфея, глава 19. Иисус учит о браке, разводе, богатстве и ученичестве

  • Евангелие от Матфея, глава 20. Иисус учит о благодати, величии и служении

  • Евангелие от Матфея, глава 21. Начало последней недели в жизни Иисуса

  • Евангелие от Матфея, глава 22. Иисус отвечает и задает трудные вопросы

  • Евангелие от Матфея, глава 23. Горе книжникам и фарисеям

  • Евангелие от Матфея, глава 24. Проповедь Иисуса на горе Елеонской (часть 1)

  • Евангелие от Матфея, глава 25. Проповедь Иисуса на горе Елеонской (часть 2)

  • Евангелие от Матфея, глава 26. Иисус предан и схвачен

  • Евангелие от Матфея, глава 27. Суд над Иисусом, Его смерть и погребение

  • Евангелие от Матфея, глава 28. Воскресший Господь Иисус и Его Великое поручение

Библиография

Дэвид Гузик - Комментарий на Евангелие от Матфея – Глава 19 - Иисус учит о браке, разводе, богатстве и ученичестве

5. Ст.27-30 Прямолинейный вопрос Петра: а что будет нам за то, что мы последовали за Тобой?

«Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми»

а. «что же будет нам?». В противоположность молодому богатому правителю, ученики Иисуса действительно оставили все, чтобы последовать за Ним; так что же они получат в награду? Иисус говорит о том, что их ожидает особая честь: «Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». Во время грядущего суда у учеников будет особая роль, вероятно, нечто, связанное с управлением в Тысячелетнем Царстве.

1) Еще апостолам принадлежит честь помощи в закладке единого основания, на котором построена церковь (Ефесянам 2:20), и особая дань уважения в Новом Иерусалиме (Откровение 21:14).

2) «Петр говорит правду, но нельзя сказать, что это мудрое высказывание. В нем слышится эгоизм и стяжание... В конце концов, что терять любому из нас в сравнении с тем, что мы приобретаем в Нем?» (Сперджен).

б. «И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер».

Всякий, кто пожертвует чем-то ради Иисуса, будет почтен: что бы он ни отдал, вернется к нему в стократном размере; и это в дополнение к жизни вечной!

1) Выражение «во сто крат», очевидно, не имеет буквального материального значения, иначе выходит, что Иисус обещает по сто матерей и по сто жен. Иисус не просто восполнит то, от чего мы отказались ради Него, но и возвратит это в духовном эквиваленте, а не материальном. Когда речь идет о духовном благословении, выражение «во сто крат» можно принимать буквально.

2) Мэтью Пул описал несколько возможных путей получения стократного воздаяния:

• радость во Святом Духе, мир в душе, ощущение Божьей любви;

• удовлетворение, т.е. они будут пребывать в таком расположении духа;

• Бог будет вкладывать в сердца других людей желание восполнить их нужды, и эта поддержка будет для них дороже всего, чем они владели прежде;

• иногда Бог воздает и в этой жизни, как это было с Иовом, богатства которого возросли после пережитых испытаний.

3) Принцип здесь такой: Бог ничего не должен никому из людей. Невозможно с нашей стороны отдать Ему больше, чем Он дает нам.

в. «Многие же будут первые последними, и последние первыми». В предыдущих стихах Иисус обещал, что те, кто пожертвует чем-то ради Него и Его Царства, будут вознаграждены. Затем Он говорит о том, что награды будут отличаться от тех, что люди обычно представляют и ожидают получить, ведь принято считать, что первые должны быть первыми, а последние — последними. Иллюстрацией этого принципа служит притча, которая записана в следующей главе.

1) «Иисус утверждает, что в конце многих ожидают сюрпризы... вполне может оказаться, что те, кто на земле был самым смиренным и кротким, на небесах окажутся великими, а те, кто был великим в этом мире, посрамятся в мире грядущем» (Баркли).

2) «Вспомните старинную католическую легенду, в которой содержится великая истина. Один брат проповедовал очень мощно и приобрел многих для Христа; однажды ночью, во сне, ему открылось, что на небесах за все его труды не последует никакой награды. Он спросил, кто же будет вознагражден, и ангел сказал ему, что вся награда достанется старику, который сидел на ступенях помоста и молился за него. Что ж, быть может, так бы и случилось, хотя вероятнее, что они оба получат равную похвалу от своего Господина. Как бы то ни было, мы с вами не будем вознаграждены за один лишь видимый успех» (Сперджен).

Added 27.02.2026
Author brat Vadim
Comments (4 comments)

zalservik 1 month ago
Благодарю.
Sergey05 2 years ago

Огромное спасибо! Для справки. Здесь представлен также комментарий к 1 Кор., по-видимому, еще не опубликованный: https://russian.enduringword.com
esxatos 2 years ago

Все вышедшие книги Дэвида Гузика - на Эсхатосе!
Sergey05 4 years ago

Большое спасибо за интересный библейский комментарий!

