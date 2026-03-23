«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел»

а. «Откровение Иисуса Христа». Древне-греческое слово, переведенное у нас как «откровение», - apokalupsis (апокалипсис). Это слово просто означает «открытие, снятие покрова, завесы». Что открывает нам книга Откровение? Это Откровение Иисуса Христа. Эта книга — Откровение Иисуса в том смысле, что оно принадлежит Ему; Он — Тот, Кто открывает. Эта книга - Откровение Иисуса еще и в том смысле, что Он — объект откровения; именно Он открывается нам в этой книге.

1) С самого начала мы узнаем самую важную истину о книге Откровения. В этой книге пред нами предстает Антихрист, мы видим в ней Божий суд, умножение бедствий на Земле, мы видим во всех ярких подробностях тайну Вавилона. Но более всего эта книга Откровение Иисуса Христа для нас. Если мы разберемся во всем остальном, но не увидим в этой книге Иисуса, мы попросту упустим весь смысл книги Откровение.

2) Как же мы нуждаемся в откровении Иисуса! «Величайшее заблуждение многих профессоров в том, что для них Христос существует лишь на бумаге; несомненно, для них Он больше чем просто миф, но при этом личность из туманного прошлого, исторический персонаж, живший много лет назад и совершивший выдающиеся поступки, благодаря которым мы спасены; Он далек от того, чтобы быть живой, существующей, яркой реальностью» (Чарльз Сперджен)

Дэвид Гузик - Комментарий на книгу Откровение

М.: Триада, 2016. - 370 с.

ISBN: нет

