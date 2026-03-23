Гузик - Комментарий на Послание Иакова, 1-е и 2-е Послание Петра

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology

Давид Гузик - Комментарий на Послание Иакова, 1-е и 2-е Послание Петра

Пер. с англ. - М.: Триада, 2021. - 258 с.

ISBN 978-5-86181-6663 (в пер.)

Давид Гузик - Комментарий на Послание Иакова, 1-е и 2-е Послание Петра – Содержание

  • Послание Иакова. Глава 1. Живая вера по времена испытаний и искушений

  • Послание Иакова. Глава 2. Живая вера в жизни Церкви

  • Послание Иакова. Глава 3. Предостережения и слова, обращенные к учителям

  • Послание Иакова. Глава 4. Смиренное упование истинной веры

  • Послание Иакова. Глава 5. Жизнь с живой верой

  • 1-е Послание Петра. Глава 1. Жить как человек, рождённый свыше

  • 1-е Послание Петра. Глава 2. Слава и обязанность Божьего народа

  • 1-е Послание Петра. Глава 3. Покорность и страдания

  • 1-е Послание Петра. Глава 4. Служение Богу в последние дни

  • 1-е Послание Петра. Глава 5. Слово к пастырям и овцам

  • 2-е Послание Петра. Глава 1. Уверенная христианская жизнь

  • 2-е Послание Петра. Глава 2. Взлет и падение лжеучителей

  • 2-е Послание Петра. Глава 3. Жить, как «христианин последних дней»

Библиография

Added 23.03.2026
Author AlexDigger
