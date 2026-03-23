В двух удивительных письмах, написанных апостолом Павлом христианам в Фессалонике, речь идет о делах, которые Бог творил среди них прежде, о том, что Он делает сегодня, и о том, что продолжит совершать в будущем до тех пор, пока Иисус не вернется за Своей церковью. Словами этих посланий Бог обращается и к нам, говоря о нашем с вами прошлом, настоящем и будущем.

1) Мы живем достойно Его призыва, если совершаем «всякое благоволение благости», если наши жизни являют Его благость и исполнены Его благости.

2) Мы живем достойно Его призыва, если совершаем «дело веры в силе», когда верим в Иисуса Христа и по вере видим, как Его дело совершается вокруг нас.

3) Мы живем достойно Его призыва, если в нас «прославляется имя Господа нашего Иисуса Христа». Мы понимаем, что «имя Господа нашего Иисуса Христа» — это больше, чем просто слово; это проявление Его характера.

4) Мы живем достойно Его призыва, если прославляемся в Нем, когда Он один — наш источник славы и ликования; то, кто мы такие во Христе, гораздо важнее, чем то, кем мы являемся где бы то ни было еще.

в. «по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Жить достойно Его призыва — большой труд, который возможен только «по благодати Бога». Его работа в нас совершается только благодаря Его силе, по Его благоволению и благорасположению, побуждая нас сотрудничать с ним.

Дэвид Гузик - Комментарий на Послания Фессалоникийцам

Издательство Триада, 2016. - 132 с.

ISBN 978-5-86181-602-1

Дэвид Гузик - Комментарий на Послания Фессалоникийцам - Содержание