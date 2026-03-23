Гвардини - Человек и вера

Гвардини - Человек и вера
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Biblical Studies, Theology

Романо Гвардини - Человек и вера

Издательство «Жизнь с Богом»

Брюссель, 1994 - 331 с.

Романо Гвардини - Человек и вера - Содержание

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Предисловие РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО

Глава первая НАРОД И ЕГО ПУТЬ К СВЯТОМУ

  • 1. Народ

  • 2. Верующие бабы

  • 3. Язычество

Глава вторая МНОГОТЕРПЕЛИВЫЕ И ВЕЛИЧИЕ ИХ ПОЗИЦИИ

  • 1. Народ и личность

  • 2. Софья Андреевна

  • 3. Софья Семеновна

Глава третья ЛЮДИ БОЖИИ

  • 1. Народ и его духовные отцы

  • 2. Странник Макар

  • 3. Старец Зосима и его брат Маркел

Глава четвертая ХЕРУВИМ

  • 1. Связь с предшествующим изложением

  • 2. Алеша Карамазов

  • 3. Истина и ангел

Глава пятая БУНТ

  • 1. Поэма о Великом инквизиторе и ее автор

    • Введение

    • Легенда

    • Возможное толкование

    • Легенда и христианство

  • 2. Иван Карамазов

    • Иван и Смердяков

    • Разговор с чертом

    • Смысл легенды

  • 3. Место легенды в общем круге проблем

Глава шестая БЕЗБОЖИЕ

  • 1. Предварительное замечание

  • 2. Кириллов

  • 3. Конечность и ничто

  • 4. Ставрогин

Глава седьмая СИМВОЛ ХРИСТА

  • 1. Постановка вопроса

  • 2. Личность Мышкина

  • 3. Смысл образа

Послесловие

Примечания

Added 23.03.2026
Author AlexDigger
