Церковь — это не просто организация верующих, объединенных общей верой и культом. Церковь — это новая жизнь во Христе, жизнь со Христом и для Христа, жизнь, движимая Духом Святым. Эта жизнь есть свидетельство о Христе, сохранение Его слова и исполнение Его благой воли в этом мире.

Мы верим в Церковь, в то, что среди падшего и грешного мира полное и совершенное общение с Богом было бы невозможно без Церкви, без ее Таинств, без божественной, мистической и духовной жизни. Мы знаем Церковь как Божий дар спасения, прощения грехов, победы над тьмой и над самой смертью. Мы веруем в Единую Соборную и Апостольскую Церковь, Церковь Непорочную и Святую.

Романо Гвардини - О Церкви

Издательство «Христианская Россия» 1995 г.

Перевод с нем. С. М. Полянского (О смысле Церкви, Церковь Господня)

Е. М. Верещагина («Сущность Христианства»)

Vom Sinn der Kirche

Die Kirche des Herrn

Das Wesen des Christentums

Романо Гвардини - О Церкви - Содержание

Предисловие

О смысле Церкви

Церковь Господня

Сущность христианства

О СМЫСЛЕ ЦЕРКВИ