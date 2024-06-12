Гваттари - Хаосмос и этико-эстетическая парадигма

Моя профессиональная деятельность в области психотерапии, так же как и мои политические и культурные занятия, привели меня к тому, что я все чаще делал акцент на субъективности как продукте отдельных лиц, групп и институтов.

Рассмотрение субъективности с точки зрения ее производства не предполагает возврата к традиционным системам бинарной детерминации — материальная инфраструктура/идеологическая надстройка. Различные семиотические регистры, которые в совокупности порождают субъективность, не поддерживают обязательные иерархические отношения, фиксированные на все времена. Иногда, например, экономическая семиотизация становится зависимой от коллективно-психологического фактора — посмотрите на чувствительность фондовой биржи к колебаниям мнений. Субъективность на самом деле множественна и полифонична — по выражению Михаила Бахтина. Он не признает никакой доминирующей или определяющей инстанции, направляющей все другие формы в соответствии с однозначной причинностью.

По крайней мере, три типа проблем побуждают нас расширить определение субъективности за пределы классической оппозиции между индивидуальным субъектом и обществом и, таким образом, пересмотреть модели бессознательного, имеющие хождение в настоящее время: вторжение субъективных факторов на передний план текущих событий; массовое развитие машинного производства субъективности и, наконец, недавнее распространение этологических и экологических взглядов на человеческую субъективность.

Субъективные факторы всегда занимали важное место в ходе истории. Но кажется, что с глобальным распространением средств массовой информации они начинают играть доминирующую роль. Здесь мы приведем лишь несколько кратких примеров. Огромное движение, начатое китайскими студентами на площади Тяньаньмэнь, явно преследовало своей целью лозунги политической демократизации. Но столь же несомненно и то, что заразительные аффективные заряды, которые она несла, намного превосходили простые идеологические требования. Целый образ жизни, коллективная этика и концепция социальных отношений (происходящая в значительной степени из западных образов) были приведены в движение. И в конечном итоге танки не смогут его остановить. Как в Венгрии или Польше, последнее слово будет за коллективной экзистенциальной мутацией! Тем не менее крупные движения субъективации не обязательно развиваются в направлении эмансипации. Массовая субъективная революция, развивающаяся среди иранского народа уже более десяти лет, сосредоточена на религиозной архаике и в целом консервативных социальных установках, особенно в отношении положения женщин.

Гваттари Ф. - Хаосмос и этико-эстетическая парадигма

Корсаков: Производственный кооператив «Советская типография», 2023. - 209 с.: цв. ил.

ISBN 978-5-6050623-0-1

Гваттари Ф. - Хаосмос и этико-эстетическая парадигма – Содержание