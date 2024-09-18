В книге «Обретение себя через Таро» соединены три системы: система Юнга, которая включает в себя его новаторские разработки по структуре психики и психологическим типам, и две системы, принадлежащие к западной мистической традиции — Таро и Каббала. В качестве предисловия к этим системам и их основным концепциям, которые используются и разрабатываются в этой книге, я бы хотела представить беглый очерк системы Юнга и Каббалы, а также сделать некоторые вводные замечания о Таро.

Колода Таро, какой мы знаем ее сейчас, эволюционировала на протяжении неопределенного периода времени. Наиболее ранняя известная нам колода родом из Италии и датируется XV столетием. Мы не знаем возраст самих карт, но архетипические образы (паттерны, глубоко пропитывающие человеческую психику), представленные на них, столь же древние, сколь и род человеческий; подобные изображения встречаются еще в Древних Египте и Греции.

Современная колода Таро состоит из 78 карт и делится на несколько частей — Старшие Арканы («Великие секреты») и Младшие Арканы («Малые секреты»). Младшие Арканы в свою очередь делятся на масти Мечей, Кубков, Пентаклей и Жезлов, каждая из которых содержит десять карт — от Туза до Десятки и соответствующие ей Карты Двора: Короля, Королеву, Рыцаря и Пажа или Принцессу (в зависимости от колоды). Карты Таро работают на двух уровнях: внешнем мирском уровне (экзотерический), и внутреннем духовном уровне (эзотерический).

Роза Гвейн – Обретение себя через таро – Юнгианское руководство по архетипам и индивидуальности

Перевод: Ольга Делия. - М.: Клуб Касталия. 2014.—229 с.

ISBN 978-5-519-60725-4

Роза Гвейн – Обретение себя через таро – Содержание

Благодарности

Вступление

Глава 1 Алхимик: основы использования Таро для трансформации

Глава 2 Медитация и Активное Воображение

Глава 3. Работа с раскладами Таро

Глава4 О ведении журнала Таро

Глава 5. Элементы и типология

Глава 6. Тест Карт Двора

Глава 7. Расклад «Функциональный блок»

Глава 8. Характеристика карт Двора

Глава 9. Установка, Эго и Персона

Глава 10. Тень

Глава 11. Архетипы и Коллективное Бессознательное

Глава 12. Каббала, Древо Жизни и карты Двора

Глава 13. Сфироты и Уровни Сознания

Глава 14. Спираль роста

Глава 15. Работа с Новой Мастью Духа

Глава 16 Интерпретация Старших Арканов

Глава 17. Интерпретация Карт Двора

Глава 18. Интерпретация Младших Арканов

Глава 19. Интерпретация раскладов

Приложение