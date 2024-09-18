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Гвейн – Обретение себя через таро

Роза Гвейн – Обретение себя через таро – Юнгианское руководство по архетипам и индивидуальности
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Tarot and Psychology
В книге «Обретение себя через Таро» соединены три системы: система Юнга, которая включает в себя его новаторские разработки по структуре психики и психологическим типам, и две системы, принадлежащие к западной мистической традиции — Таро и Каббала. В качестве предисловия к этим системам и их основным концепциям, которые используются и разрабатываются в этой книге, я бы хотела представить беглый очерк системы Юнга и Каббалы, а также сделать некоторые вводные замечания о Таро.
Колода Таро, какой мы знаем ее сейчас, эволюционировала на протяжении неопределенного периода времени. Наиболее ранняя известная нам колода родом из Италии и датируется XV столетием. Мы не знаем возраст самих карт, но архетипические образы (паттерны, глубоко пропитывающие человеческую психику), представленные на них, столь же древние, сколь и род человеческий; подобные изображения встречаются еще в Древних Египте и Греции.
Современная колода Таро состоит из 78 карт и делится на несколько частей — Старшие Арканы («Великие секреты») и Младшие Арканы («Малые секреты»). Младшие Арканы в свою очередь делятся на масти Мечей, Кубков, Пентаклей и Жезлов, каждая из которых содержит десять карт — от Туза до Десятки и соответствующие ей Карты Двора: Короля, Королеву, Рыцаря и Пажа или Принцессу (в зависимости от колоды). Карты Таро работают на двух уровнях: внешнем мирском уровне (экзотерический), и внутреннем духовном уровне (эзотерический).

Роза Гвейн – Обретение себя через таро – Юнгианское руководство по архетипам и индивидуальности

Перевод: Ольга Делия. - М.: Клуб Касталия. 2014.—229 с.
ISBN 978-5-519-60725-4

Роза Гвейн – Обретение себя через таро – Содержание

Благодарности
Вступление
  • Глава 1 Алхимик: основы использования Таро для трансформации
  • Глава 2 Медитация и Активное Воображение
  • Глава 3. Работа с раскладами Таро
  • Глава4 О ведении журнала Таро
  • Глава 5. Элементы и типология
  • Глава 6. Тест Карт Двора
  • Глава 7. Расклад «Функциональный блок»
  • Глава 8. Характеристика карт Двора
  • Глава 9. Установка, Эго и Персона
  • Глава 10. Тень
  • Глава 11. Архетипы и Коллективное Бессознательное
  • Глава 12. Каббала, Древо Жизни и карты Двора
  • Глава 13. Сфироты и Уровни Сознания
  • Глава 14. Спираль роста
  • Глава 15. Работа с Новой Мастью Духа
  • Глава 16 Интерпретация Старших Арканов
  • Глава 17. Интерпретация Карт Двора
  • Глава 18. Интерпретация Младших Арканов
  • Глава 19. Интерпретация раскладов
Приложение
Views 339
Rating 2.8 / 5
Added 18.09.2024
Author brat Vadim
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2.8/5 (2)

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