Когда однажды, занятый телесным ручным трудом, начал я раздумывать о духовном упражнении человека, тут же предстали размышляющему духу <моему> четыре духовные ступени, то есть: чтение (lectio), размышление (meditatio), молитва (oratio) и созерцание (contemplatio).

Такова лествица затворников, по коей поднимаются с земли на небо. Ступеней на ней немного, но высота её громадна и невероятна: нижняя часть её упирается в землю, а верхняя пронизывает облака и разведывает сокровенные области неба [ср. Быт 28, 12]. Эти ступени столь же несхожи между собою названиями и числом, сколь отличны они друг от друга своим порядком и значительностью. Если кто-либо старательно рассмотрит их свойства и то, какое воздействие оказывает на нас каждая из них, чем отличаются они друг от друга и как возвышаются одна над другой – сколько бы труда при этом ни было затрачено, дело сие сочтено будет кратким и лёгким [ср. Быт 29, 20] из-за великой <от того> пользы и сладости.

Чтение – это прилежное изучение Писаний с устремлением духа. Размышление – усердное действие ума, исследующее понятие скрытой истины под водительством собственного рассудка. Молитва – благочестивое устремление сердца к Богу ради устранения дурного /л. 1v/ или обретения блага. Созерцание – некое возвышение ума, воспарившего к Богу, над самим собою, вкушающее радости вечной сладости.

Гвиго II Картузианец - Сочинения

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2011. 168 с.

Гвиго II Картузианец - Сочинения - Оглавление