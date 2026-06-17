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Г’юз - Батьківство з опорою на прив’язаність

Г’юз - Батьківство з опорою на прив’язаність
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

За відомим висловом, саме це можуть дати батьки своїм дітям. Крила і корені... Що є ціннішим за цей дарунок? Сучасні наукові дослідження показують, наскільки засадничим для гармонійного психологічного розвитку дитини є її стосунок із батьками. Цей стосунок є отим ґрунтом, в який проростає і в якому розквітає природа дитини — її потенціал бути людиною, люблячою, мудрою та світлою. Але йдеться не просто про будь-який стосунок, а про взаємозв’язок, що ґрунтується на безумовній любові та дає дитині глибоку безпеку і свободу. Саме отакий життєдайний стосунок між батьками й дітьми науковці називають безпечною прив’язаністю. І саме через нього ми, як батьки, можемо дати нашим дітям і крила, й корені...

Батьківство є неймовірно важливим. Радість батьківства — це одна з найбільших утіх нашого життя. Біль батьківства, біль незагоєних розривів стосунку між батьками і дітьми — це один із наших найбільших болів, який можуть переживати і батьки, і діти. Бути батьками, з одного боку, просто — бо це щось, що інтуїтивно знає наше серце, адже ми усі були колись дітьми і знаємо, якщо лиш не забули, чого потребують діти. Але водночас це й надзвичайно важко. Іноді ми добре знаємо, якими батьками хочемо бути, як би хотіли діяти, але робимо стільки разів щось зовсім протилежне...

Денієл А. Г’юз - Батьківство з опорою на прив’язаність - Ефективні стратегії турботи про дітей

пер. з англ. Ірини Куришко

Інститут психічного здоров'я Українського Католицького Університету

Серія «Психологія. Психіатрія. Психотерапія»

Львів: Компанія «Манускрипт», 2023, 224 с.

ISBN 978-617-8364-03-8

Денієл А. Г’юз - Батьківство з опорою на прив’язаність - Ефективні стратегії турботи про дітей - Зміст

Подяки

Крила і корені. Олег Романчук

Вступ: Взаємозв’язок замість виправлення

  • 1 Що таке прив’язаність і як батьківство впливає на неї?

  • 2 Встановіть безпеку

  • З Зрозумійте інтерсуб’єктивність

  • 4 Усвідомте власну історію прив’язаності

  • 5 Встановіть PACE

  • 6 Спілкуйтеся

  • 7 Емоційно спорідніться

  • 8 Рефлексуйте

  • 9 Налагоджуйте

  • 10 Як зменшити опір прив’язаності

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Added 17.06.2026
Author brat Andron
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