В истории раннего христианства роль Симона отличается от роли Петра, Иакова или Павла. Он не упоминается ни как лидер, ни как выдающийся ученик, ни как главный свидетель жизни и учения Иисуса. Его нельзя назвать героем или образцом веры. Фигуру Симона окутывают тени злодейства и бесчестья, а для некоторых он стал символом антиапостола, если не анти-Христа.

Подробности о жизни и учении Симона, доступные для изучения, достались нам не из первых рук, а создание достоверной биографии уже не представляется возможным. Сохранившиеся свидетельства были написаны оппонентами и критиками Симона, а значит, к ним необходимо относиться с осторожностью. С большой уверенностью их можно назвать предвзятыми, если не враждебными. Авторы стремились изменить образ Симона в соответствии с целями своего повествования. Симона называли по-разному: христианином, самаритянином, язычником, основателем религиозной секты, колдуном, шарлатаном, философом, еретиком, отцом всех ересей, ложным мессией, фальшивым воплощением Бога и первым гностиком.

По словам Ипполита, христианского писателя III века н. э., некий Симон Самарийский был заживо похоронен собственными последователями, пообещав воскреснуть на третий день. Но он остался в собственной могиле, так как не был Христом. И хотя Симон не смог воскреснуть из мертвых, он продолжает будоражить воображение тех, кто исследует истоки христианства. Он находится в центре богословских споров со II века н. э., когда Ириней, епископ Лиона, назвал его «отцом всех ересей». С этого момента и вплоть до XIX века существовало практически единое мнение, что Симон стал первым человеком, которого назвали гностиком, а симонианство — первой формой гностицизма.

Однако, хотя со II века н. э. христианская традиция практически единодушно соглашается с тем, что Симон из Деяний действительно был источником всех ересей, основателем симонианской секты и первым гностиком, современные исследования в свете более поздних открытий ставят под сомнение предположение, что все формы гнозиса восходят к Симону. На самом деле, вместо того чтобы подтвердить его статус отца гностической ереси, представляющей угрозу для всего христианского общества II века н. э., который ему приписывали античные христианские авторы, многие современные учёные отрицают существование Симона как реальной исторической личности.

Стефан Хаар – Симон Волхв: первый гностик?

«Касталия», 2025. — 318 с.

ISBN 978-5-9079697-37-

Стефан Хаар – Симон Волхв: первый гностик? – Содержание