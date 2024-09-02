Хаатан Абель - Вклад в изучение алхимии

Некоторые друзья были достаточно добры, чтобы признать нашу компетентность в Алхимии в результате нашей работы за последние несколько лет, и мы решили опубликовать эту небольшую книгу в ответ на их просьбы.

Мы считаем, что для того, чтобы исчерпать этот вопрос, было бы необходимо написать гораздо более объёмный трактат, но наше намерение состояло в том, чтобы представить личную точку зрения, ту, которую мы должны были принять из-за наших чтений и нашей работы, а не создавать полную историю теорий и процессов, отстаиваемых различными алхимиками.

Нашей целью было дать читателю несколько простых правил, которые нельзя забывать, иначе он заблудится в герметическом лабиринте; предоставить ему средства для ориентации в своих исследованиях.

В отличие от того, что делалось до сих пор, мы попытались сделать изучение алхимии более методичным.

Нам показалось необходимым уделить больше места философским концепциям, из которых она вытекает; более подробно рассмотреть геологические явления, которые её обосновывают.

Кстати, мы обратились к открытиям современной науки, которые подтверждают утверждения наших философов, и привели исторические документы, подтверждающие существование их философского камня и подлинность определённого количества трансмутаций.

Что касается практики, то мы не постеснялись, с несколькими понятными, но весьма прозрачными оговорками, сообщить читателю, как, по нашему мнению, следовало регулировать серию операций и где важно искать этот драгоценный материал, над которым работали алхимики.

Означает ли это, что мы чётко раскрыли безошибочный процесс, который позволяет практиковать трансмутацию металлов без дополнительной информации? Мы бы не хотели, чтобы доверчивый ум поверил в это.

Автор — такой же студент, как и многие другие, который, возможно, имеет преимущество, проявив больше настойчивости в своих исследованиях, приобрести больше уверенности в существовании Камня, но, тем не менее, не может претендовать на обладание этой очень ценной вещью.

Отдав своё время и своё масло, он берёт на себя смелость дать несколько советов тем, кого привлекает Алхимия и кто будет слушать.

Хаатан Абель - Вклад в изучение алхимии

Харьков: ФЛП Артыщенко Б.К., 2022. - 236 с. - Серия «Arduus ad verum».

ISBN 978-617-8190-01-9

Хаатан Абель - Вклад в изучение алхимии – Содержание

От издательства

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АЛХИМИЯ И ЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ГЛАВА 2. ТЕОРИИ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. Герметическая философия, её принцип и метод

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. Общие представления об иерархии причин и о физиологии Вселенной - Формальный принцип и материальный принцип - Универсальный посредник

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. Материя. Внутренняя конституция физических или смешанных чувствительных тел

I. Сравнительное исследование различных теорий

II. Атомная теория

III. Состав чувствительных Смесей согласно Герметизму

Первая фаза. Форма и материя

Вторая фаза. Семена и элементы

Третья фаза. Сульфур - Соль - Меркурий

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ АЛХИМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ НАБЛЮДЕНИЕМ ЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ. ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ЦАРСТВА

ГЛАВА 4. ПРАКТИКА. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ТЕОРИЙ И ФАКТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ВЕЛИКОГО ДЕЛАНИЯ

I. Общие соображения

II. Операционные формы (Solve - Coagula)

III. Материя яйца

IV. Сульфур

V. Меркурий

VI. Философское прокаливание

VII. Приготовление Амальгаммы

VIII. Сосуд и Атанор Философов

IX. Философское вываривание. - Четыре вываривания и четыре режима огня. - Цвета

X. Проверка материи

XI. Умножение Достоинств

XII. Умножение в Количестве

XIII. Проекция

ПРИЛОЖЕНИЕ. Мелкие частности

НЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ