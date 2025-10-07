Хабермас - Исторический Иисус

Часто можно услышать важный вопрос: а почему мы должны уделять внимание материалу, не включенному в Библию, когда в Новом Завете содержится такое обилие информации об Иисусе? Действительно, хотя в этой методологии можно выделить немало позитивных аспектов, следует также сделать несколько важных предупреждений.

Если отмечать позитивные аспекты, то есть несколько причин, по которым следует изучать внебиблейские источники, упоминающие о жизни Иисуса. Во-первых, такие исследования обладают значительной апологетической ценностью, потому что содержащаяся в них информация может подтвердить то, что нам уже известно. Иными словами, мы можем найти дополнительные доказательства жизни, смерти и Воскресения Иисуса, и эти доказательства укрепят нашу аргументацию, основанную на Писании. Кроме того, исследований на эту тему сравнительно мало. И поскольку из этих источников можно почерпнуть хотя бы некоторые важные свидетельства, ученые-христиане не должны пренебрегать ими, хотя часто именно это и происходит.

С другой стороны, есть и скрытая опасность, на которую нельзя закрывать глаза. Поэтому автор обращается к читателям с предупреждением в надежде, что они отнесутся к его словам со всей серьезностью. Дело в том, что изучение добиблейских и внебиблейских свидетельств предполагает определенный риск: кому-то может показаться, будто мы подразумеваем, что Писание не является достаточным источником знаний об Иисусе или что нам необходима дополнительная информация о Его жизни.

Отсюда может возникнуть нежелание рассматривать Писание как основное свидетельство об Иисусе или сомнения в доктрине, если она не подтверждается внебиблейскими свидетельствами. Такие представления, в явном или скрытом виде, способны привести к тому, что значительная часть новозаветного богословия останется без внимания или утратит свою целостность.



Автор не желает иметь никакого отношения к тем, кто учит, что Писание не является достаточным основанием христианской веры, или хотя бы намекает на это. Напротив, он убежден, что настоящая апологетика начинается со свидетельств достоверности Писания и далее основывается на них же.

Иисус как историческая личность - тема, вызывающая сегодня немалый интерес и в научных кругах, и среди массовых читателей. В последние годы разные аспекты жизни, смерти и Воскресения Иисуса привлекают к себе гораздо больше внимания, чем прежде. Этот интерес характерен для богословов самых разных направлений. Количество книг, посвященных этой теме, впечатляет; сделать их обзор и дать им оценку - дело нелегкое.

Тема Воскресения Иисуса занимает особое место. Она - точно алмаз, имеющий множество граней. С одной стороны, Воскресение лежит в самом центре христианского Евангелия. С другой стороны, из всех чудес, о которых говорится в Писании (и, раз на то пошло, в других «священных книгах») именно Воскресение находит наибольшее число убедительных подтверждений.

С третьей стороны, Воскресение служит эмпирическим основанием христианского теизма. Наконец, в Новом Завете Воскресение - словно мост, по которому совершается переход почти ко всем главным доктринам христианской веры, которые, в свою очередь, имеют непосредственное отношение к практическим сторонам христианской жизни.

Хабермас Гари - об авторе



Гари Р. Хабермас получил степень бакалавра в колледже Уильяма Тиндейла, степень магистра в университете Детройта, степень доктора богословия - в Эмманьюэл-колледж (Оксфорд, Англия) и степень доктора философии в Университете штата Мичиган.

Нес пасторское служение в трех церквях, последняя из которых - Объединенная церковь братьев «Чикаго Авеню» в г. Каламазу, штат Мичиган.

Преподавал апологетику в Библейском колледже «Бигскай», был адъюнкт-профессором в колледже Уильяма Тиндейла.

С 1981 г. - профессор кафедры философии и теологии (заведующий кафедрой с 1988 г.) в университете Либерти (Линчбург, штат Виргиния). Директор программы по подготовке магистров апологетики.

Хабермас Гари - Исторический Иисус - Древние свидетельства земной жизни Христа

К. : Книгоноша, 2017. – 296 с.

ISBN 978-617-7248-84-1

Также издание:

Симферополь: ДИАЙПИ, 2012.- 296 с.

ISBN 978-966-491-373-4

«Современное и своевременное научное исследование важнейшего вопроса христианской веры, произведенное одним из ведущих специалистов в области исторической апологетики».

Др. Норман Гайслер,

Южная евангельская семинария, декан



Хабермас Гари - Исторический Иисус - Древние свидетельства земной жизни Христа - Содержание

Часть первая. Историчность Иисуса: современные проблемы

1. Исследования историчности Иисуса в новое время

2. Действительно ли Иисус жил на свете?

3. Ограниченность знаний об историческом Иисусе

4. Иные толкования исторических фактов об Иисусе

5. Новый гностицизм

6. «Семинар по Иисусу» и исторический Иисус

Часть вторая. Исторические факты жизни Иисуса

7. Первичные источники: вероисповедания и факты

8. Археологические источники

9. Древние нехристианские источники

10. Древние христианские источники помимо Нового Завета

11. Обзор и итоги

Часть третья. Приложения

Приложение 1: Историография

Приложение 2: Систематизация апологетики

Приложение 3: Избранная научная библиография нехристианских источников

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