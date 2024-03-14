Хаддлестон Сэм – От пяти до пожизненного

Кто-то настойчиво тарабанил во входную дверь. Я прокричал из спальни: «Да, откройте же эту дурацкую дверь!», решив, что на вечеринку пришли еще гости. Хотя вечеринка давно закончилась, и я лежал в постели с девчонкой и вовсе не собирался вставать. Я слышал, как открылась дверь, и до меня донеслись голоса: сначала моего двоюродного брата Шепа, а потом других мужчин. Мне показалось, что одним из них был офицер Хэнк. В свои семнадцать я уже хорошо был знаком с местной полицией городка Атвотера в Калифорнии. Быстро вскочив с постели, я спрятался за дверью.

В спальню кто-то вошел. Осветив постель фонариком, он спросил у моей девчонки, не видела ли она Сэма Хаддлестона. Она сидела, закутав голые плечи в одеяло. «Нет, офицер, не видела». Полицейский посветил под кроватью, заглянул в шкаф, потом снова посветил на кровать и вышел. Я стоял, затаив дыхание, за дверью. Да, ведь, я ничего плохого не сделал. Во всяком случае, мой одурманенный алкоголем мозг не мог ничего припомнить.

Я решил, что соседи пожаловались на шум. Это был один из небольших домиков на две семьи, тянувшихся вдоль девяносто девятого шоссе, как раз напротив линии раздела между богатой и бедной частью города. Одну половину дома занимал мой двоюродный брат, а вторую - престарелая супружеская чета, которая была очень недовольна нашими постоянными пирушками. Но почему искали именно меня? Я жил не здесь, а через два дома отсюда с мамой и отчимом.

Офицер вернулся. Дверь резко открылась, и я зажмурился от яркого света фонаря, направленного прямо мне в лицо. Полицейский отскочил, уронив фонарь, потом быстро поднял его и сказал выйти в гостиную.

В гостиной Шепа стояли четверо полицейских, двое из них держали ружья. Как только я вошел в комнату, они наставили их на меня. «Сядь на диван», - приказал полицейский, который вывел меня из спальни. Я сел. «Что этим ребятам нужно? Меня задерживали и раньше за разные мелкие правонарушения - взлом и проникновение, по подозрению в грабеже, а совсем недавно за поддельные чеки. Почему сейчас они ведут себя так, словно я дикое животное?»

Сэм Хаддлестон – От пяти до пожизненного – Рассказ о блудном сыне и неослабевающей любви отца

Киев: Книгоноша, 2014. – 188 с.

ISBN 978-966-2615-73-9

Сэм Хаддлестон – От пяти до пожизненного – Содержание

Предисловие

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Эпилог