К сожалению, приходится констатировать, что православный христианский народ, в значительной части, недостаточно просвещён и не вполне научен истинам христианской веры. Большинство людей, особенно молодых, в наше время насыщены знаниями из области науки, технологий, информатики и тому подобного. А вот в вопросах собственной веры православные христиане часто имеют глубокое неведение, даже относительно базовых, фундаментальных истин христианства. Как раз в этом главная причина распространения лжеучений в православной среде. К сожалению, эти лжеучения и неправославные мудрования постоянно находят новых адептов, похищая из ограды Христовой, из нашей Святой Православной Церкви недостаточно просвещённых и утвержденных в вере христиан. Причины этого неведения христиан различны, многогранны и ответственность за него несут многие: семья, школа, государство.

Однако, немалую ответственность несёт и сама Церковь, а особенно мы - священнослужители. Ведь у нас, помимо наших литургических и церковно-административных обязанностей есть одно из главных дел — прямая обязанность проповеди, о которой нам прямо заповедано в Евангелии: «проповедуйте Евангелие» (Мк. 16, 15). Наша обязанность, как священников: проповедовать, научать, просвещать людей. Это то самое дело, которое заповедал нам Христос. Чувствуя, как священник, эту великую ответственность, я, вскоре после моей хиротонии начал толкование Символа веры на приходе, куда меня поставил Господь. Это кафедральный храм святого Великомученика Пантелеймона маленького городка Флорины, который затерялся среди гор и озёр Северной Греции. Полностью истолкование Символа веры заняло примерно 100 вечерних часовых бесед, с 2007 по 2013 год.

Архимандрит Епифаний - Хаджиянгу - Символ веры - Осмысление - Том 1

перевод с греч.

М.: Орфограф, 2021. 296 с.

ISBN 978-5-6046133-7-5

Архимандрит Епифаний - Хаджиянгу - Символ веры - Осмысление - Том 1 - Оглавление

Архимандрит Епифаний Хаджиянгу

Биография

Предисловие автора к русскому изданию