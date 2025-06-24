Хаджиянгу - Символ веры. Осмысление. Т. 1
К сожалению, приходится констатировать, что православный христианский народ, в значительной части, недостаточно просвещён и не вполне научен истинам христианской веры. Большинство людей, особенно молодых, в наше время насыщены знаниями из области науки, технологий, информатики и тому подобного. А вот в вопросах собственной веры православные христиане часто имеют глубокое неведение, даже относительно базовых, фундаментальных истин христианства. Как раз в этом главная причина распространения лжеучений в православной среде. К сожалению, эти лжеучения и неправославные мудрования постоянно находят новых адептов, похищая из ограды Христовой, из нашей Святой Православной Церкви недостаточно просвещённых и утвержденных в вере христиан. Причины этого неведения христиан различны, многогранны и ответственность за него несут многие: семья, школа, государство.
Однако, немалую ответственность несёт и сама Церковь, а особенно мы - священнослужители. Ведь у нас, помимо наших литургических и церковно-административных обязанностей есть одно из главных дел — прямая обязанность проповеди, о которой нам прямо заповедано в Евангелии: «проповедуйте Евангелие» (Мк. 16, 15). Наша обязанность, как священников: проповедовать, научать, просвещать людей. Это то самое дело, которое заповедал нам Христос. Чувствуя, как священник, эту великую ответственность, я, вскоре после моей хиротонии начал толкование Символа веры на приходе, куда меня поставил Господь. Это кафедральный храм святого Великомученика Пантелеймона маленького городка Флорины, который затерялся среди гор и озёр Северной Греции. Полностью истолкование Символа веры заняло примерно 100 вечерних часовых бесед, с 2007 по 2013 год.
Архимандрит Епифаний - Хаджиянгу - Символ веры - Осмысление - Том 1
перевод с греч.
М.: Орфограф, 2021. 296 с.
ISBN 978-5-6046133-7-5
Архимандрит Епифаний - Хаджиянгу - Символ веры - Осмысление - Том 1 - Оглавление
Архимандрит Епифаний Хаджиянгу
Биография
Предисловие автора к русскому изданию
- Беседа первая, об оглашении
- Список литературы к первой беседе
- Беседа вторая, о Символе веры
- Список литературы ко второй беседе
- Беседа третья, о вере
- Список литературы к третьей беседе
- Беседа четвёртая, о том, что через рассмотрение Вселенной познаётся Бог
- Список литературы к четвёртой беседе
- Беседа пятая, о том, что Земля и вся Вселенная созданы специально для человека
- Беседа шестая, о том, как премудро Господь устроил нашу планету
- Список литературы к шестой беседе
- Беседа седьмая, о познании Бога в истории и жизни людей
- Список литературы к седьмой беседе
- Беседа восьмая, 0 Божественной сущности и Божественных энергиях
- Список литературы к восьмой беседе
- Беседа девятая, об абсолютных Божественных свойствах
- Список литературы к десятой беседе
- Беседа десятая, о всесильности и об условных Божественных свойствах
- Список литературы к десятой беседе
- Беседа одиннадцатая, о верности, истинности, справедливости и любви Бога
- Беседа двенадцатая, о единстве Бога и о Святой Троице
- Список литературы к двенадцатой беседе
Спасибо!
Будем ждать продолжения!