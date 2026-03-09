Хаггард - Дрессировка собак, рыбалка и свидетельствование о Христе в XXI веке

Книга Теда Хаггарда «Дрессировка собак, рыбалка и свидетельствование о Христе в XXI веке» представляет собой инновационное руководство по современной евангелизации, сосредоточенное на концепции «групп по интересам». Автор ставит перед собой задачу пересмотреть традиционные подходы к миссионерству, которые часто кажутся навязчивыми или оторванными от реальности. Хаггард убежден, что самый эффективный путь к сердцу современного человека лежит через искреннюю дружбу и общие увлечения, будь то спорт, хобби или бытовые заботы. Основная идея книги заключается в том, что церковь должна перестать ждать людей в своих стенах и начать активно входить в их повседневную жизнь, используя естественные точки соприкосновения.

В содержательной части труда автор детально описывает стратегию «силового евангелизма через отношения». Хаггард объясняет, как обычное хобби, например, дрессировка собак или рыбалка, может стать идеальной платформой для глубокого общения и свидетельства о Христе. Он подчеркивает, что в таких группах барьеры недоверия рушатся сами собой, так как люди объединены общей страстью. Автор дает практические советы по организации тематических сообществ внутри церкви, обучая лидеров тому, как переходить от обсуждения технических деталей хобби к духовным темам, не нарушая при этом границ личного пространства и сохраняя естественность диалога.

Текст написан в энергичном, практичном и доступном стиле, характерном для американской школы церковного менеджмента. Тед Хаггард использует множество живых примеров и курьезных случаев из личного опыта, показывая, что свидетельствование может быть не тяжким бременем, а радостным и естественным процессом. Книга служит отличным инструментом для пасторов и активных прихожан, стремящихся оживить служение своей общины и сделать его более релевантным для современного общества. Это призыв к творчеству в благовестии, напоминающий, что Бог может использовать любые таланты и интересы верующих для расширения Своего Царства.

Киев, "Фарес" 2004 г. – 270 с

ISBN 966-7450-69-4

Тед Хаггард - Дрессировка собак, рыбалка и свидетельствование о Христе в XXI веке - Как наделить вашу церковь силой строить взаимоотношения с людьми через общие интересы – Содержание

Введение

Глава 1 Целеустремленные взаимоотношения

Глава 2 Дрессировка собак и плохие богослужения: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ УЧЕНИКОВ

Глава 3 Мне нравится идея домашних групп, ТОЛЬКО вот ходить на группу не хочется

Глава 4 Какое отношение имеют культура, экономика И ЛИЧНОСТНЫЕ черты к МАЛЫМ ГРУППАМ?

Глава 5 Целенаправленное воспитание учеников

Глава 6 Почему свободные рынки служат людям

Глава 7 Создание культуры возможностей

Глава 8 Использование преимуществ силы свободы

Глава 9 Действенное воспитание учеников

Глава 10 Признание индивидуальности

Глава 11 Любовь и дружба - источник хорошего служения

Глава 12 Благопристойно и чинно: структура свободно-рыночных малых групп

Глава 13 Подходят ЛИ СВОБОДНО-РЫНОЧНЫЕ МАЛЫЕ группы вам?

Глава 14 Технические детали

Глава 15 Несколько слов пасторам и лидерам церквей

Приложение

Новая ориентация лидеров малых групп

Об авторе