Хакинг - Почему язык значим для философии?

Эта книга возникла из курса лекций, представленного в Кембридже в 1972 году. На лекциях присутствовало довольно много людей, от первокурсников до аспирантов и преподавателей. Многие из них были недовольны новейшей лингвистической философией, но все же знали, что в некотором отношении язык имеет глубинное значение для философии. Я попытался продемонстрировать ряд случаев, в которых значимость языка проявляется особенно выпукло, а затем поразмышлял о том, почему это должно было быть так. Подход часто был более историческим, чем ожидала аудитория, но чтобы понять, почему язык имеет значение, мы должны были подумать не только о том, как он значим, но и когда он значим. Никого из нас не интересовали скучные и эфемерные вопросы, например, о том, является ли лингвистический анализ достойным или нестоящим. Мы пытались понять структуру чего-то очень поразительного в философских размышлениях. Я надеюсь, что студенты, испытывающие такие же сомнения и увлечения, как и мы, найдут эту книгу полезной.

Я не буду говорить о том, почему язык значим для философии, но начну с некоторых свидетельств, рассмотрев несколько знакомых проблем в метафизике и эпистемологии, на которые повлияли теории о языке. Основная часть книги посвящена иллюстрации того, каким образом язык, время от времени, был значим для некоторых философов. Это собрание исследований отдельных случаев, которые могут быть полезны для ознакомления новичков с предметом. Только в заключительной главе делаются догадки по поводу природы языка и философии в попытке объяснить некоторые особенности изучаемых случаев. Только после этого я попытаюсь ответить на вопрос: Почему язык значим для философии? Окончательные догадки, хотя никоим образом и не являются оригинальными, в настоящее время являются нестандартными. Читатель не обязан их принимать. В исследовании отдельных случаев я стремлюсь к объективности, предоставляя данные, на основании которых вы можете сами оценить ситуацию. Эта объективность несколько ненадежна, поскольку я неизбежно отбираю и интерпретирую данные по-своему. Я стараюсь воздерживаться от поучительности до конца.

Хакинг Ян – Почему язык значим для философии?

Пер. с англ. В. В. Целищева. — М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2026. — 256 с. — Серия «Библиотека аналитической философии»

ISBN 978-5-88373-905-6

Хакинг Ян – Почему язык значим для философии? – Содержание