Хакинг - Почему язык значим для философии?
Эта книга возникла из курса лекций, представленного в Кембридже в 1972 году. На лекциях присутствовало довольно много людей, от первокурсников до аспирантов и преподавателей. Многие из них были недовольны новейшей лингвистической философией, но все же знали, что в некотором отношении язык имеет глубинное значение для философии. Я попытался продемонстрировать ряд случаев, в которых значимость языка проявляется особенно выпукло, а затем поразмышлял о том, почему это должно было быть так. Подход часто был более историческим, чем ожидала аудитория, но чтобы понять, почему язык имеет значение, мы должны были подумать не только о том, как он значим, но и когда он значим. Никого из нас не интересовали скучные и эфемерные вопросы, например, о том, является ли лингвистический анализ достойным или нестоящим. Мы пытались понять структуру чего-то очень поразительного в философских размышлениях. Я надеюсь, что студенты, испытывающие такие же сомнения и увлечения, как и мы, найдут эту книгу полезной.
Я не буду говорить о том, почему язык значим для философии, но начну с некоторых свидетельств, рассмотрев несколько знакомых проблем в метафизике и эпистемологии, на которые повлияли теории о языке. Основная часть книги посвящена иллюстрации того, каким образом язык, время от времени, был значим для некоторых философов. Это собрание исследований отдельных случаев, которые могут быть полезны для ознакомления новичков с предметом. Только в заключительной главе делаются догадки по поводу природы языка и философии в попытке объяснить некоторые особенности изучаемых случаев. Только после этого я попытаюсь ответить на вопрос: Почему язык значим для философии? Окончательные догадки, хотя никоим образом и не являются оригинальными, в настоящее время являются нестандартными. Читатель не обязан их принимать. В исследовании отдельных случаев я стремлюсь к объективности, предоставляя данные, на основании которых вы можете сами оценить ситуацию. Эта объективность несколько ненадежна, поскольку я неизбежно отбираю и интерпретирую данные по-своему. Я стараюсь воздерживаться от поучительности до конца.
Хакинг Ян – Почему язык значим для философии?
Пер. с англ. В. В. Целищева. — М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2026. — 256 с. — Серия «Библиотека аналитической философии»
ISBN 978-5-88373-905-6
Хакинг Ян – Почему язык значим для философии? – Содержание
Предисловие
Стратегия
А. Расцвет идей
2. Ментальный дискурс Томаса Гоббс
Идеи Пор-Рояля
Абстракции епископа Беркли
Ничейная теория значения
В. Расцвет значений
6. Иннативизм Ноама Хомског
Знакомство Бертрана Рассела
Сочленения Людвига Витгенштейна
Верификация А. Дж. Айера
Сновидения Нормана Малькольма
С. Расцвет предложений
11. Теории Пауля Фейерабенд
Истина Дональда Дэвидсона
I. Теория Тарского
II. Проблемы и дополнения
III. Теория значения
IV. Верификация Т-предложений
V. Благотворительность и гуманность
VI. Определенность перевода
Почему язык значим для философии
А. Расцвет идей
В. Расцвет значений
С. Расцвет предложений
Библиография
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