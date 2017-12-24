Место науки, за которой, с легкой руки Андроника Родосского закрепилось название «метафизика», в системе философского знания позиционируется по-разному. Иногда она отождествляется с философией, порой рассматривается как ее часть; иногда в состав метафизики включают онтологию, космологию, теорию познания и т.д., иногда же метафизика совпадает с онтологией. Ее можно воспринимать и как специфический метод, противоположный диалектике.

Мне представляется, что имеет смысл дискутировать не о том, «что такое метафизика?», а о том, «как она может помочь решить те или иные задачи?». Иными словами, метафизика не может быть хороша для всех людей и всех ситуаций, и нелепо будут выглядеть теоретики, которые, разочаровавшись в одном «единственно правильном» методе, будут искать ему на замену другой, который с тем же упорством станут применять и где надо, и где не надо. Есть огромное количество проблем, для разрешения которых метафизические размышления не будут иметь ни малейшей пользы. Если болит зуб, то его нужно лечить, а не рассуждать об этой ситуации с позиции абсолютного духа. Метафизика едва ли поможет желающим построить дом, открыть бизнес, покорить сердце прекрасной дамы, одолеть коррупцию или же возглавить ее.

Многие люди прекрасно обходятся без метафизики, не чувствуя при этом дискомфорта; это вполне нормально. Многие люди также прекрасно обходятся без квантовой механики или сравнительной антропологии, и это тоже нормально. Я тоже обхожусь без многих наук, о которых знаю лишь понаслышке, и этот факт меня тоже не сильно смущает. Возможно, что человек, которому не нужна метафизика, просто не сталкивался с необходимостью решать соответствующие задачи. А «соответствующие» — это какие? Метафизические, надо полагать. Тогда получается, что метафизика определяется как инструмент для решения метафизических задач, а метафизические задачи — как сфера применения метафизики.

Халапсис Алексей - Зеркало Клио: Метафизическое постижение истории

монография

Днепр: Адверта, 2017. 384 с.

ISBN 978-617-7599-01-1

Халапсис Алексей - Зеркало Клио: Метафизическое постижение истории - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

1. ЛЮДИ И БОГИ

1.1. ЖЕЛЕЗНАЯ РАСА

1.2. ЦИФРОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО

1.3. ПАМЯТЬ И БЕССМЕРТИЕ

1.4. АНТРОПНЫЙ МУЛЬТИВЕРСУМ

1.5. ПОРТАЛ НА НЕБЕСА

1.6. ЧУДЕСА И РЕАЛЬНОСТЬ

1.7. ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД БОГОВ

2. ПО ТУ СТОРОНУ ФИЗИКИ

2.1. ОБОСНОВАНИЕ МЕТАФИЗИКИ

2.2. ИСТИНА И СПЕКУЛЯЦИЯ

2.3. ДОКТРИНЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

2.4. ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ

2.5. МЕТАФИЗИКА И ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА

3. ОНТОЛОГИЯ ИСТОРИИ

3.1. МЕТАФИЗИК И ИСТОРИЯ

3.2. ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ ПРОШЛОЕ?

3.3. ТОТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

3.4. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДУХА

3.5. НАЧАЛА И ВЫСШИЕ ПРИЧИНЫ ИСТОРИИ

3.6. ГРАНИЦЫ ИСТОРИИ

3.7. СМЫСЛ, ЗАКОН И НЕОБХОДИМОСТЬ

4. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ИСТОРИИ

4.1. ТВОРЧЕСТВО И ТВОРЦЫ

4.2. НАРОД, КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

4.3. РЕСУРСЫ И КРИЗИСЫ

4.4. МЕТАФИЗИКА РЕВОЛЮЦИИ

4.5. МЕТАФИЗИКА ВОЙНЫ 4.5.1. НАСИЛИЕ И МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ВОЛЯ 4.5.2. ВОЙНА КАК БИЗНЕС-ПРОЕКТ? 4.5.3. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ МОТИВАЦИИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

4.6. ЗАКАТ ЖЕЛЕЗНОЙ РАСЫ

БИБЛИОГРАФИЯ

Халапсис Алексей - Зеркало Клио: Метафизическое постижение истории - Введение

Зачем человеку смотреть в зеркало? Странный вопрос. Очевидно, для того, чтобы себя лицезреть. Собственные руки или ноги хорошо видны и так, а вот увидеть свое лицо, а особенно свои глаза — которые, говорят, есть зеркало души — я смогу лишь глядя в другое зеркало. Получается, для того, чтобы посмотреть в зеркало, отражающем мою душу, необходимо что-то внешнее по отношению как к моей душе, так и к моему телу; лучше, если это будет зеркало, хотя кому-то подойдет и лужа.

Зачем человеку изучать историю? Здесь ответ уже не столь очевиден. Для кого-то история интересна, забавна или поучительна. Я знаю и таких, которые историю терпеть не могут. Это как с той же лужей: один видит в ней грязь, другой — отраженные звезды. Я отношусь к тем, кому история важна для самопознания. Наши обычаи и наши нравы, наши верования и наши идеалы, наши политические модели и наши экономические стратегии, наш быт и даже формы выражения нашей сексуальности, — все это исторически обусловлено. И если я хочу понять себя и окружающий меня мир, я гляжу в Зеркало Истории. Скорей всего, мой читатель тоже туда заглядывает, хотя бы иногда. Но есть одна проблема. Зеркало Истории разбито.

* * *

Клио стояла на высоком утесе и смотрела в Зеркало. Все девушки любят это дело, но дочь Зевса занималась не самолюбованием. Это особое Зеркало. Его бронзовая рама была творением Гефеста, изобразившего на ней решающий эпизод Битвы богов, когда олимпийцы выпустили сторуких против титанов; выглядело очень эпично. Основная же поверхность была из стекла, а не из полированного металла, как у смертных. Даже когда люди додумаются до стеклянных зеркал, у них не будет такого Зеркала. Никто не знал состав порошка, который использовала Афина для покрытия, а та даже Зевсу не раскрывала свои каналы поставки. Клио подозревала, что у богини мудрости были связи и в мирах, на которых власть Громовержца не распространялась.

Как бы там ни было, Зеркало обладало уникальным свойством: с его помощью можно было смотреть в прошлое, на любой его фрагмент. Просто брать и смотреть. Подарком старших богов Клио очень дорожила. Дни напролет, год за годом, век за веком она просматривала старую хронику и не могла оторваться. Сестры недоуменно пожимали плечами: что за радость наблюдать за смертными, особенно за теми, которых уже нет? А ведь люди не такие уж и смертны, а боги вовсе не бессмертны. Как там говорил тот странный эфессец: «Бессмертные смертны, смертные бессмертны». Люди не поняли слова Гераклита, а боги вообще отмахнулись.

Тем не менее, боги смертны, это уж Клио знает наверняка. Многих великих древних богов поглотила бездна забвения. В блеске славы правили они народами, утверждая свою волю карами и благодеяниями, сокрушая гордых и проявляя снисхождение к покорным. Но одни люди предали богов предков, а иных народов и рас нет уж больше. Кто помнит имена тех, кому молились неандертальцы? Зеркало не показывает будущее, но все идет к тому, что и олимпийцы сойдут со сцены. Греки уже не так почитают своих богов, как их прадеды, храмы приходят в запустение, обряды совершаются больше по привычке. Зевс делает вид, что ничего не происходит, и он силен как прежде. Однако Клио стала замечать, что отец становится желчным и раздражительным, да и другие боги как-то приуныли. Хоть никто об этом открыто не говорит, в глубине души все понимают, что хорошие времена прошли. Их смерть — лишь дело времени.

Вглядываясь в Зеркало, Клио не раз ловила себя на ощущении, что не только она смотрит в него; на нее тоже смотрят! И кто более реален — находящийся по эту или по ту сторону? От таких мыслей у нее кружилась голова и начиналась мигрень. Бывали дни, да что там дни — годы, когда она просто не могла заставить себя вновь посмотреть туда… Что люди без богов? Ничто. Но и боги без людей тоже ничто. И все же, после людей нечто в этом мире остается. Великих смертных переживут их дела, обычных — дети, внуки… А что останется после нее? Она не входит в топ-12, не вдохновляет армии, не обучает ремеслам и не передает на землю небесные технологии. Хотя кое-что Клио все же может дать людям. Никто не оценит последний дар умирающей богини, никто не принесет жертвы на ее алтарь, но это и неважно.

Зеркало. Оно ей больше не нужно, а им пригодится. Пусть знают, помнят, и делают выводы. Они будут смотреть и видеть в своих предках себя. К сожалению, Зеркало лишь одно, а людей много. Придется его разделить. Общая картина исчезнет, но хотя бы фрагменты прошлого им будут доступны. А там — кто знает? — может человечеству и удастся собрать из них что-то целостное. Внизу проплывали облака, а еще ниже лежали леса, поля, реки и дома людей. Все это отсюда казалось декорациями, однако она знала, что настоящая жизнь именно там, а не в олимпийских чертогах. Решение принято. Клио подняла Зеркало и бросила его вниз. Удар, а затем она увидела, как услужливые ветра подхватили искрящиеся на солнце осколки и разнесли их по всей земле. «Ищите себя, смертные!», — подумала богиня, возвращаясь в свои покои.