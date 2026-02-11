Иеромонах Евстафий - Халиманков - Богословско-экзегетический комментарий на Послание к Римлянам
Впервые оказавшись в Риме в 2013 году, я, как и всякий, наверное, христианин, был сразу поражен этим городом. Оказался я там проездом, пробыл почти сутки, и этого хватило на то, чтобы навсегда влюбиться в Вечный город. Стояла августовская жара, из гостиницы возле пьяццы Витторио Эммануеле я прошел через парк и вышел к Колизею, затем к Римскому форуму и т. д.

Сколько людей, сколь поколений просеяло время через эту цивилизацию как через сито!.. Вот они - эти камни, которые столько видели, по которым ходили сами апостолы. И апостол Павел, который больше всех их потрудился (1 Кор. 15:10), он здесь тоже ходил и проповедовал, а вон прямо там, в Марметинской тюрьме, которая находится возле Римского форума и до сих пор сохранилась, он диктовал свое предсмертное письмо к Тимофею...

Послание апостола Павла к Римлянам, пожалуй, самое сложное, и, несмотря на то, что оно в нашем Новом Завете среди Павловых Посланий находится на первом месте, по времени написания оно далеко не первое. А точнее, Послание к Римлянам написано после двух Посланий к Фессалоникийцам, после двух Посланий к Коринфянам, а некоторые библеисты считают, что и после Послания к Галатам. Тем не менее я решил начать наше путешествие по Посланиям апостола Павла именно с Послания к Римлянам - во многом из-за моего личного отношения к этому тексту. Как известно, каждый писатель пишет ту книгу, которую хотел бы сам прочитать и которой ему очень не хватает. Будучи преподавателем Нового Завета в православной семинарии, мне давно не хватало такой книги по Посланию к Римлянам, а именно, где можно было бы найти, во-первых, святоотеческую экзегезу в сочетании с данными современной библейской науки и, во-вторых, элементарное введение в богословие апостола Павла. Вот по этим причинам и была написана эта книга.

Иеромонах Евстафий (Халиманков) - Богословско-экзегетический комментарий на Послание к Римлянам

Жировичи : Издательство Минской духовной семинарии, 2020. - 483 с.

ISBN 978-985-7028-20-7

Иеромонах Евстафий (Халиманков) - Богословско-экзегетический комментарий на Послание к Римлянам - Содержание

  • От автора

  • Введение

  • Список сокращений

  • План

КОММЕНТАРИЙ:

  • Глава первая

  • Глава вторая

  • Глава третья

  • Глава четвертая

  • Глава пятая

  • Глава шестая

  • Глава седьмая

  • Глава восьмая

  • Глава девятая

  • Глава десятая

  • Глава одиннадцатая

  • Глава двенадцатая

  • Глава тринадцатая

  • Глава четырнадцатая

  • Глава пятнадцатая

  • Глава шестнадцатая

БИБЛИОГРАФИЯ

