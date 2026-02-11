Впервые оказавшись в Риме в 2013 году, я, как и всякий, наверное, христианин, был сразу поражен этим городом. Оказался я там проездом, пробыл почти сутки, и этого хватило на то, чтобы навсегда влюбиться в Вечный город. Стояла августовская жара, из гостиницы возле пьяццы Витторио Эммануеле я прошел через парк и вышел к Колизею, затем к Римскому форуму и т. д.

Сколько людей, сколь поколений просеяло время через эту цивилизацию как через сито!.. Вот они - эти камни, которые столько видели, по которым ходили сами апостолы. И апостол Павел, который больше всех их потрудился (1 Кор. 15:10), он здесь тоже ходил и проповедовал, а вон прямо там, в Марметинской тюрьме, которая находится возле Римского форума и до сих пор сохранилась, он диктовал свое предсмертное письмо к Тимофею...

Послание апостола Павла к Римлянам, пожалуй, самое сложное, и, несмотря на то, что оно в нашем Новом Завете среди Павловых Посланий находится на первом месте, по времени написания оно далеко не первое. А точнее, Послание к Римлянам написано после двух Посланий к Фессалоникийцам, после двух Посланий к Коринфянам, а некоторые библеисты считают, что и после Послания к Галатам. Тем не менее я решил начать наше путешествие по Посланиям апостола Павла именно с Послания к Римлянам - во многом из-за моего личного отношения к этому тексту. Как известно, каждый писатель пишет ту книгу, которую хотел бы сам прочитать и которой ему очень не хватает. Будучи преподавателем Нового Завета в православной семинарии, мне давно не хватало такой книги по Посланию к Римлянам, а именно, где можно было бы найти, во-первых, святоотеческую экзегезу в сочетании с данными современной библейской науки и, во-вторых, элементарное введение в богословие апостола Павла. Вот по этим причинам и была написана эта книга.

Иеромонах Евстафий (Халиманков) - Богословско-экзегетический комментарий на Послание к Римлянам

Жировичи : Издательство Минской духовной семинарии, 2020. - 483 с.

ISBN 978-985-7028-20-7

Иеромонах Евстафий (Халиманков) - Богословско-экзегетический комментарий на Послание к Римлянам - Содержание

От автора

Введение

Список сокращений

План

КОММЕНТАРИЙ:

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава пятая

Глава шестая

Глава седьмая

Глава восьмая

Глава девятая

Глава десятая

Глава одиннадцатая

Глава двенадцатая

Глава тринадцатая

Глава четырнадцатая

Глава пятнадцатая

Глава шестнадцатая

БИБЛИОГРАФИЯ