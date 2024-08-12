Этот простой курс знакомит читателя с основными доктринами христианской веры. Его цель — указать на библейское учение. Вы можете использовать его лично для себя, в общении один на один или же в малых группах. Читая ссылки на места в Библии, важно размышлять о том, что они говорят, чтобы вы сами могли открыть для себя, чему учит Библия. Если вы не являетесь христианином, то примите сердцем слова, записанные в Библии, призывающие поверить и обрести Иисуса Христа вашим Спасителем и Господом.

Если вы христианин, то этот курс даст вам введение к двенадцати основным темам и поможет заложить основание, на котором вы сможете строить свою жизнь, читая Библию и слушая ее в проповедях. Человек, разработавший этот курс, первоначально предназначал его молодым людям, недавно обратившимся к Богу и имеющим слабое духовное зрение. Этот курс написан с точки зрения человека, верящего, что Библия является Божьим Словом и единственным авторитетом в вопросах веры и практики жизни.

Джон Халл - Христианские основы

перевод с англ. Сидак М.

Одесса: Христианское Просвещение, 2016, 96 с.

Джон Халл - Христианские основы - Содержание

Введение

Глава 1. Библия

Глава 2. Живой Бог

Глава з. Иисус Христос

Глава 4. Человек, наша истинная природа

Глава 5. Божье дело спасения

Глава 6. Смерть и воскресение Христа

Глава у. Святой Дух, Его личность и работа

Глава 8. Спасающая вера

Глава 9. Христианская жизнь

Глава 10. Небо и ад

Глава 11. Церковь

Глава 12. Крещение и Вечеря Господня

Что делать дальше?