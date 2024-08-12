Халл - Христианские основы
Этот простой курс знакомит читателя с основными доктринами христианской веры. Его цель — указать на библейское учение. Вы можете использовать его лично для себя, в общении один на один или же в малых группах. Читая ссылки на места в Библии, важно размышлять о том, что они говорят, чтобы вы сами могли открыть для себя, чему учит Библия. Если вы не являетесь христианином, то примите сердцем слова, записанные в Библии, призывающие поверить и обрести Иисуса Христа вашим Спасителем и Господом.
Если вы христианин, то этот курс даст вам введение к двенадцати основным темам и поможет заложить основание, на котором вы сможете строить свою жизнь, читая Библию и слушая ее в проповедях. Человек, разработавший этот курс, первоначально предназначал его молодым людям, недавно обратившимся к Богу и имеющим слабое духовное зрение. Этот курс написан с точки зрения человека, верящего, что Библия является Божьим Словом и единственным авторитетом в вопросах веры и практики жизни.
Джон Халл - Христианские основы
перевод с англ. Сидак М.
Одесса: Христианское Просвещение, 2016, 96 с.
Джон Халл - Христианские основы - Содержание
Введение
- Глава 1. Библия
- Глава 2. Живой Бог
- Глава з. Иисус Христос
- Глава 4. Человек, наша истинная природа
- Глава 5. Божье дело спасения
- Глава 6. Смерть и воскресение Христа
- Глава у. Святой Дух, Его личность и работа
- Глава 8. Спасающая вера
- Глава 9. Христианская жизнь
- Глава 10. Небо и ад
- Глава 11. Церковь
- Глава 12. Крещение и Вечеря Господня
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