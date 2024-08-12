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Халл - Христианские основы

Джон Халл - Христианские основы
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Pastoral Care Counseling
Этот простой курс знакомит читателя с основными доктринами христианской веры. Его цель — указать на библейское учение. Вы можете использовать его лично для себя, в общении один на один или же в малых группах. Читая ссылки на места в Библии, важно размышлять о том, что они говорят, чтобы вы сами могли открыть для себя, чему учит Библия. Если вы не являетесь христианином, то примите сердцем слова, записанные в Библии, призывающие поверить и обрести Иисуса Христа вашим Спасителем и Господом.
Если вы христианин, то этот курс даст вам введение к двенадцати основным темам и поможет заложить основание, на котором вы сможете строить свою жизнь, читая Библию и слушая ее в проповедях. Человек, разработавший этот курс, первоначально предназначал его молодым людям, недавно обратившимся к Богу и имеющим слабое духовное зрение. Этот курс написан с точки зрения человека, верящего, что Библия является Божьим Словом и единственным авторитетом в вопросах веры и практики жизни.

Джон Халл - Христианские основы

перевод с англ. Сидак М.
Одесса: Христианское Просвещение, 2016, 96 с.

Джон Халл - Христианские основы - Содержание

Введение
  • Глава 1. Библия
  • Глава 2. Живой Бог
  • Глава з. Иисус Христос
  • Глава 4. Человек, наша истинная природа
  • Глава 5. Божье дело спасения
  • Глава 6. Смерть и воскресение Христа
  • Глава у. Святой Дух, Его личность и работа
  • Глава 8. Спасающая вера
  • Глава 9. Христианская жизнь
  • Глава 10. Небо и ад
  • Глава 11. Церковь
  • Глава 12. Крещение и Вечеря Господня
Что делать дальше?
Views 255
Rating 5.0 / 5
Added 12.08.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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