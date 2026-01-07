Хамакер-Зондаг - Таро как путь жизни
Работая со сновидениями, рисунками и другими формами проявления нашего воображения — проще говоря, со спонтанным символическим языком бессознательного, я поняла, что карты Старших Арканов символизируют процесс индивидуации, т. е. процесс развития и обретения целостности со всеми присущими ему сложностями и подводными камнями. В каждой культуре и в каждой эпохе этот процесс порождал множество мифов и легенд — коллективное выражение мудрости, скрытой глубоко внутри каждого из нас. Вместе с тем невероятное разнообразие этих мифов, как правило, затрудняют понимание лежащих в их основе базовых психологических паттернов. И здесь на помощь нам приходит великолепная книга Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий Герой»1, в которой мы можем проследить, как точно процесс становления целостной личности следует определенным паттернам, которые Карл Юнг назвал архетипическими. Таким образом, Старшие Арканы отражают общий путь индивидуации.
Карен Хамакер-Зондаг - Таро как путь жизни. Юнгианский подход к таро
«Касталия», 2023. — 272 с.
ISBN 978-5-521-23784-5
Карен Хамакер-Зондаг - Таро как путь жизни. Юнгианский подход к таро - Содержание
Предисловие
Глава 1. Что такое Таро?
Глава 2. Происхождение и история Таро
Глава 3. Сравнительный анализ символизма нескольких колод
Глава 4. Старшие Арканы и Путь Героя
Глава 5. Числовые карты Младших Арканов
Глава 6. Карты Двора Младших Арканов
Глава 7. Толкование Старших Арканов
Глава 8. Таро и Астрология
Глава 9. Работа с картами
Глава 10. Основные расклады и толкования
Глава 11. Расклад Кельтский Крест
Глава 12. Расклад Древо Жизни
Глава 13. Астрологический расклад Таро
Библиография
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