Всякий раз, когда я привожу физические доказательства недавнего сотворения мира, мне задают один и тот же вопрос: «Если Вселенная так молода, почему же мы видим свет звезд, которые находятся от нас на расстоянии более ста тысяч световых лет?» Световой год – это расстояние, которое свет с его нынешней скоростью проходит за один год, он равен приблизительно десяти триллионам километров.

Рассмотрим для примера наиболее часто наблюдаемые и исследуемые астрономами удаленные звездные объекты – галактики. Галактики – это большие скопления звезд, обычно около ста миллиардов, с диаметром приблизительно сто тысяч световых лет. В пределах видимости лучших телескопов насчитывается около ста миллиардов галактик. Галактика Млечный путь, частью которой является Солнечная система с планетой Земля, представляет собой типичную галактику.

Относительно близкая к нам соседняя галактика, М31 в созвездии Андромеды, предположительно так далека, что ее свет, перемещаясь с нынешней скоростью, дойдет до нас через два миллиона лет. Если возраст Вселенной – шесть-десять тысяч лет, то первый свет от галактики Андромеды, двигаясь с такой скоростью, прошел бы всего лишь пару процентов расстояния до Земли. Однако в Северном полушарии Андромеда хорошо видна в бинокли. В Южном же полушарии самые близкие к нам соседние галактики, два Магеллановых облака, мы можем наблюдать даже невооруженным глазом. Принято считать, что они отстоят от нас примерно на сто тысяч световых лет. Самая дальняя галактика, которую наблюдают астрономы, находится предположительно на расстоянии около двенадцати миллиардов световых лет. Возникает вопрос: «Если Вселенная молода, как же мы можем видеть свет от столь удаленных объектов?»

Рассел Д. Хамфрис - Звездный свет и время - Распространение света далеких звезд в молодой Вселенной

Симферополь: ДИАЙПИ, 2009. — 136 с.

ISBN 978-966-491-068-9 (Укр.) / ISBN 978-0-89051-202-9 (США)

Рассел Д. Хамфрис - Звездный свет и время - Содержание