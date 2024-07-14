Хан, Бён-Чхоль - Кризис повествования - Как неолиберализм превратил нарративы в сторителлинг

Сегодня все говорят о нарративах. Чрезмерное употребление нарративов парадоксальным образом свидетельствует о нарративном кризисе. В шуме сторителлинга правит нарративный вакуум, который проявляется в смысловой пустоте и утрате ориентиров. Ни сторителлинг, ни нарративный поворот не смогут привести к возврату повествования. То, что парадигма специально тематизируется и даже становится излюбленным предметом для исследований, предполагает глубинное отчуждение. Громкий призыв к нарративам указывает на их функциональный дефект.

Когда рассказы укореняли нас в бытии, то есть предоставляли нам место и делали из бытия-в-мире бытие-дома, придавая жизни смысл, опору и ориентиры, то есть когда сама жизнь была повествованием, ни о сторителлинге, ни о нарративах речи не было. Такие понятия употребляют без меры именно тогда, когда рассказы теряют свою изначальную силу, свою гравитацию, свою тайну, а равно и свою магию. Увиденные в своей сконструированности, они утрачивают внутренний момент истины . Они сами начинают казаться контингентными, заменяемыми и изменяемыми. От них больше не исходит ничего обязующего или связующего . Они больше не укореняют нас в бытии . Несмотря на нынешний хайп вокруг нарративов, мы живем в постнарративное время. Нарративное сознание, которое якобы следует из нарративного устройства человеческого мозга, возможно только в постнарративное время, то есть вне пленительной силы нарратива.

Религия — это характерное повествование с внутренним моментом истины. Она рас-сказывает контингентность (erzählt die Kontingenz weg) . Христианская религия — это метаповествование, которое охватывает каждый закоулок жизни и укореняет его в бытии. Само время нагружается нарративно . Христианский календарь придает каждому дню осмысленность. В постнарративное время он денарративируется до лишенного смысла ежедневника. Религиозные праздники — это высшие и кульминационные точки повествования. Без повествования не бывает праздника, праздничного времени, чувства праздника как усиленного чувства бытия, но лишь работа и свободное время, производство и потребление. В постнарративное время праздники коммерциализируются в виде ивентов и спектаклей. Ритуалы — это тоже нарративные практики. Они всегда встроены в контекст повествования. Будучи символическими техниками создания ограждений (Einhausung), они превращают бытие-в-мире в бытие-дома.

Преобразующее, открывающее мир повествование вводится в мир не произволом отдельной личности. Скорее, своим возникновением оно обязано сложному процессу, в котором участвуют различные силы и акторы. Оно в конечном счете является выражением настроения времени. Это повествование с внутренним моментом истины противоположно урезанным, заменяемым нарративам, которые сами стали контингентными, то есть нынешним микро-нарративам, в которых отсутствует любая сила тяжести, любой момент истины.

Хан, Бён-Чхоль - Кризис повествования - Как неолиберализм превратил нарративы в сторителлинг

Перевод с немецкого А. С. Салина. — Москва : Издательство АСТ, 2023. — 160 с. — (Smart).

ISBN 978-5-17-155749-2

Хан, Бён-Чхоль - Кризис повествования - Содержание

Александр Павлов. Социально-философский нарратив Бён-Чхоль Хана

Предисловие

ОТ ПОВЕСТВОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ

СКУДОСТЬ ОПЫТА

РАССКАЗАННАЯ ЖИЗНЬ

ГОЛАЯ ЖИЗНЬ

РАСКОЛДОВЫВАНИЕ МИРА

ОТ ШОКА К ЛАЙКУ

ТЕОРИЯ КАК ПОВЕСТВОВАНИЕ

ПОВЕСТВОВАНИЕ КАК ЛЕКАРСТВО

СООБЩЕСТВО ПОВЕСТВОВАНИЯ

СТОРИСЕЛЛИНГ

Примечания