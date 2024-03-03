У каждой эпохи есть свои основные болезни. Так, была бактериальная эпоха, которая, однако, закончилась не позже изобретения антибиотиков. Несмотря на огромный страх перед пандемией гриппа, сегодня мы живем не в вирусную эпоху. Благодаря методам иммунологии, мы уже оставили ее позади. Начавшийся XXI век, с патологической точки зрения, определяется не бактериями и не вирусами, а нейронами.

Нейрональные заболевания, такие как депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), пограничное расстройство личности (ПРЛ) или синдром эмоционального выгорания (СЭВ), определяют патологический ландшафт начавшегося XXI столетия. Они — не инфекции, а инфаркты, обусловливаемые не негативностью иммунологического Другого, а переизбытком позитивности. Поэтому они ускользают от любого иммунологического метода, направленного на защиту от негативности Чужого.

Насилие позитивности, происходящее от перепроизводства, перегрузки и избытка коммуникации, больше не является ≪вирусным≫. Иммунология не дает к нему доступа. Отторжение в связи с переизбытком позитивности представляет собой не иммунологическую защиту, а пищеварительно-нейрональную абреакцию и отказ. Истощение, усталость и удушье от переизбытка в равной мере не являются иммунологическими реакциями. Все они — проявления нейронального насилия, которое не является вирусным, поскольку его нельзя объяснить иммунологической негативностью.

Бён-Чхоль Хан - Общество усталости - Негативный опыт в эпоху чрезмерного позитива

- Москва: Издательство АСТ, 2023. - 160 с.

ISBN: 978-5-17-152220-9

Бён-Чхоль Хан - Общество усталости - Негативный опыт в эпоху чрезмерного позитива – Содержание

Усталый Прометей. Предисловие к шестому изданию

Нейрональное насилие

За переделами дисциплинарного общества

Глубокая скука

VITA ACTIVA

Педагогика зрения

Случай бартлби

Общество усталости

Послесловие переводчика

Примечания