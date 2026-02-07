Петер Ханэ переносит извечный спор о теодицее со страниц философских трактатов в реальность сегодняшнего дня. Автор анализирует катастрофы, болезни и личные утраты, с которыми сталкивается современный человек, и ищет ответ на вопрос о Божьем присутствии в этом хаосе.

В отличие от многих академических авторов, Ханэ пишет динамично и доступно. Он доказывает, что христианский ответ на страдание — это не объяснение «за что», а ответ на вопрос «как это пройти». Книга поможет вам увидеть в Боге не стороннего наблюдателя, а Того, Кто сопереживает и поддерживает.

Петр Ханэ – Страдание – почему Бог допускает его?

Paderborn: Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1993. – 66 с.

Петр Ханэ – Страдание - Содержание

