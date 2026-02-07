Ханэ - Страдание – почему Бог допускает его?
Петер Ханэ переносит извечный спор о теодицее со страниц философских трактатов в реальность сегодняшнего дня. Автор анализирует катастрофы, болезни и личные утраты, с которыми сталкивается современный человек, и ищет ответ на вопрос о Божьем присутствии в этом хаосе.
В отличие от многих академических авторов, Ханэ пишет динамично и доступно. Он доказывает, что христианский ответ на страдание — это не объяснение «за что», а ответ на вопрос «как это пройти». Книга поможет вам увидеть в Боге не стороннего наблюдателя, а Того, Кто сопереживает и поддерживает.
Петр Ханэ – Страдание – почему Бог допускает его?
Paderborn: Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1993. – 66 с.
Петр Ханэ – Страдание - Содержание
Страдание без утешения? - Крик в ночи - „Где был Бог во вторник?" - Боже мой, почему? - Ошибся ли Шиллер? И - Мертв ли Бог? - Атеизм как ложное заключение - „Бог на скамье подсудимых" - Человек свободной воли - Бог как „виновник" - Страдание и слезы - где же гуманность человека? - Человек, независимый от Бога - По ту сторону Едема - Ад на земле - Прощание с „милым Богом" - Бог действует открыто - Тайное обвинение - Когда из „почему" получается „для чего" - Ковер по имени „жизнь" - Думать вперед - Перемена взгляда - Иисус всегда остается наибольшим - Как Бог утешает - Иисус удовлетворяет - Всегда ли христиане поют „аллилуйя"? - Сокрытый в деснице Божией - Чтобы алмазы могли сверкать - С глазу на глаз с Иисусом - Неожиданное изменение процесса - Утешение в страдании
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