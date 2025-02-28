Мы часто слышим жалобы на обилие теоретической информации по юнгианской психологии в ущерб её практического применения в повседневной жизни. Недовольство по поводу такого дисбаланса выражают даже те, кто уже в течение многих лет изучает работы Юнга. Думаю, что причиной обеспокоенности стала очевидность факта, что за всей нашей действительностью стоят невидимые силы, которые человеческий разум контролировать не в состоянии.2 Юнг неоднократно подчёркивал: единственное пространство, в котором у нас есть хоть какая-то надежда наладить отношения с этими силами, находится внутри человека. Поэтому эту работу об анимусе я хочу максимально посвятить практическому применению идей Юнга. Но любому читателю, пытавшемуся предпринять подобную попытку, известно, какое огромное количество трудностей влечёт за собой подобная задача. Мы можем лишь прикоснуться к небольшому фрагменту хитросплетений, предстающих перед нами, когда мы обращаемся к теме анимуса.

Под термином анимус я понимаю мужской дух или бессознательный ум женщины. Недавно Эмма Юнг подчеркнула, что следует тщательно различать аниму и анимуса. Нам всем хорошо известно, что анима это юнгианский термин, обозначающий женскую душу мужчины. Если говорить об анимусе, как о мужской душе женщины, то мы действительно столкнёмся с противоречием. (Эта ошибка, сделанная на заре юнгианской психологии, часто встречается и по сей день). На латинском языке слово анимус означает интеллект, память, сознание, характер и дух. Часто это понятие приравнивают к «уму», а также используют, подразумевая под ним мужество, живучесть, смелость и волю. В юнгианской психологии изначально оно использовалось, чтобы обозначить феномен «духа» в женщине. Различение между женской душой (анимой) и мужским духом (анимусом) даёт нам чрезвычайно важный нюанс для понимания разницы между этими двумя образами.

Итак, анимус является воплощением духа в женщине, в то время, как анима представляет собой душу в мужчине. В целом, можно сказать, что на более рудиментарных уровнях, анимус формирует взгляды женщины, в то время, как анима оказывает непосредственное влияние на настроения мужчины. но фактически та часть анимуса, на которую мы можем реагировать и с которой можем взаимодействовать, является всего лишь частицей сущности духа женщины. В реальной жизни женщина не соприкасается с анимусом во всей полноте, а только с той его частью, которая является смыслообразующей заменой глубин духа. Его можно назвать духом рационализации, который неустанно занимает сам себя созданием представлений, которые кажутся вполне логичными, по крайней мере, с точки зрения женщины или общества.

Так как изначально большая часть анимуса находится в пространстве бессознательного, он естественным образом переплетается с тенью, которая, однако, не идентична ему. В тени, по большей части, находится личный, подавленный материал или то, что было забыто. Это в большей или меньшей степени соответствует фрейдистской концепции абсолютного бессознательного. Юнг также отмечал, что подсознание - это неисчерпаемый источник творческих способностей и идей, проявление которых можно иногда встретить в литературе, искусстве, музыке, танце, в сказках и мифах, в примитивных, древних и современных религиях и так далее. Тень - это в большей или меньшей степени та часть подсознания, с которой мы сталкиваемся, когда впервые начинаем обращать внимание на нашу внутреннюю, неосознаваемую жизнь.

Барбара Ханна - Анимус

М.: Клуб Касталия. 2016. - 346 с.

ISBN 978-S-519-60684-4

Барбара Ханна – Анимус – Содержание

СЛОЖНОСТИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АНИМУСОМ

АНИМУС И ЭРОС

ПРОБЛЕМА АНИМУСА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

ОБРАЗЫ АНИМУСА В ЛИТЕРАТУРЕ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

СЕСТРЫ БРОНТЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ-АВТОРЫ

ЖЕРТВЫ ДУХА ТВОРЧЕСТВА

СЕМЕЙСТВО БРОНТЕ И ПРОЦЕСС ИНДИВИДУАЦИИ

АНИМУС В «СТРАННЫХ СОБЫТИЯХ» ШАРЛОТТЫ БРОНТЕ