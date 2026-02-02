Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ханна Барбара - Стремление к целостности

Ханна - Стремление к целостности
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, **Analytical/Depth Psychology, Philology Literature
Series Психологические технологии (35 books)

Книга «Стремление к целостности» выдающегося юнгианского аналитика Барбары Ханны — это глубокое исследование фундаментального конфликта человеческой души между стремлением к совершенству и необходимостью обретения целостности. Автор, будучи близкой соратницей К. Г. Юнга, развивает его идею о том, что современный человек страдает от односторонности, навязанной рационализмом и традиционной моралью, которая отвергает «темную сторону» личности как греховную.

Ханна утверждает, что истинное созревание духа подобно росту дерева: оно не угасает вместе с телом, а продолжает усложняться и крепнуть до самого конца. Вместо недостижимого и невротического идеала христианского совершенства, книга предлагает путь интеграции всех аспектов психики. Особое внимание уделяется «четверичности» как архетипическому символу тотальности, проявляющемуся в мандалах и верованиях разных народов.

Уникальность работы заключается в психологическом анализе биографий и творчества великих литераторов: Роберта Льюиса Стивенсона, Мэри Уэбб и семьи Бронте. Через призму их судеб и произведений (в частности, «Грозового перевала») Барбара Ханна наглядно демонстрирует, как бессознательное стремление к целостности пробивает себе путь через творчество, даже если жизнь самого творца полна трагических противоречий.

Барбара Ханна — Стремление к целостности

Пер. с англ. — М.: Академический проект, 2025. — 271 с. (Серия «Психологические технологии»)
ISBN 978-5-8291-4490-6

Барбара Ханна — Стремление к целостности - Содержание

  • Введение (Совершенство против Целостности)

  • Глава 1. Сознательное и бессознательное (Структура психики и число четыре)

  • Глава 2. Роберт Льюис Стивенсон (Двойственность личности)

  • Глава 3. Мэри Уэбб (Психологический портрет через творчество)

  • Главы 4–8. Дети Бронте (Шарлотта, Бренуэлл, Энн, Эмили — анализ семейной динамики)

  • Глава 9. «Грозовой перевал» (Архетипические образы в романе Эмили Бронте)

  • Глава 10. Настоящие возможности (Пути реализации паттерна бытия)

Views 379
Rating
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books