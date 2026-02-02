Ханна Барбара - Стремление к целостности

Книга «Стремление к целостности» выдающегося юнгианского аналитика Барбары Ханны — это глубокое исследование фундаментального конфликта человеческой души между стремлением к совершенству и необходимостью обретения целостности. Автор, будучи близкой соратницей К. Г. Юнга, развивает его идею о том, что современный человек страдает от односторонности, навязанной рационализмом и традиционной моралью, которая отвергает «темную сторону» личности как греховную.

Ханна утверждает, что истинное созревание духа подобно росту дерева: оно не угасает вместе с телом, а продолжает усложняться и крепнуть до самого конца. Вместо недостижимого и невротического идеала христианского совершенства, книга предлагает путь интеграции всех аспектов психики. Особое внимание уделяется «четверичности» как архетипическому символу тотальности, проявляющемуся в мандалах и верованиях разных народов.

Уникальность работы заключается в психологическом анализе биографий и творчества великих литераторов: Роберта Льюиса Стивенсона, Мэри Уэбб и семьи Бронте. Через призму их судеб и произведений (в частности, «Грозового перевала») Барбара Ханна наглядно демонстрирует, как бессознательное стремление к целостности пробивает себе путь через творчество, даже если жизнь самого творца полна трагических противоречий.

Барбара Ханна — Стремление к целостности

Пер. с англ. — М.: Академический проект, 2025. — 271 с. (Серия «Психологические технологии»)

ISBN 978-5-8291-4490-6

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