Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ханна - Встречи с душой

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Esotericism Mysticism Kabbalah

Барбара Ханна дает комментарии не только к нескольким современным, но и к двум наиболее выдающимся историческим примерам активного воображения. Нам также известно, что многие алхимики использовали в своих работах imaginatio vera et non phantastica (лат. «истинное, а не фантастическое воображение»), которое было одной из форм активного воображения. Это приносит нам удовлетворение в понимании того, что мы имеем дело не со странным нововведением, а с человеческим опытом, который уже был пережит кем-то ранее. На самом деле оно является новой формой одного из старейших видов religio (лат, «духовной практики») в смысле «внимательных раздумий о сверхъестественных силах».

Барбара Ханна - Встречи с душой

М.: Клуб Касталия, 2015. — 324 с.

Барбара Ханна - Встречи с душой - Содержание

  • Комментарий к «встречам с душой» от Марии-Луизы фон Франц

  • ГЛАВА I. Встреча с бессознательным

  • ГЛАВА II. Современный пример активного воображения человека Случай Эдварда

  • ГЛАВА III. Первоначальный подход к активному воображению Случай Сильвии

  • ГЛАВА IV. Бессознательное готовится к смерти Случай Беатрис

  • ГЛАВА V. Пример древнего активного воображения Уставший от Мира Человек и Его Ба

  • ГЛАВА VI. Пример активного воображения из начала XII века Разговор Гуго Сен-Викторского со своей Анимой

  • ГЛАВА VII. Анна марджула. Активное воображение, оказавшее лечебное влияние в отдельном случае невроза

  • ГЛАВА VIII. Вечный поиск внутреннего Великого Духа

  • ПРИЛОЖЕНИЕ I. Активное воображение в психологии Карла Густава Юнга

  • ПРИЛОЖЕНИЕ II. Об активном воображении

Views 84
Rating
Added 18.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

