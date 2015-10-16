Очевидное и непрекращающееся влияние, которое эта книга оказывала с момента первого выхода в свет в 1923 году, дает автору право предположить, что она выполнила свою задачу и действительно стала «введением в культурфилософию». В то же время это влияние оправдывает его решение в третий раз предложить ее в неизменном виде всем, кто стремится философски осмыслить исторический мир, — хотя за прошедшее десятилетие мощное многостороннее развитие получили не только обсуждаемые здесь частные культурфилософские проблемы, но и большая общая проблема, которой все они подчинены, а именно, «проблема духовного бытия» (Николай Гартман).

Поставленная перед книгой пропедевтическая задача побудила меня ввести читателя в мир объективного духа, идя от особого исходного пункта, а именно от факта объективации-, не то чтобы в нем и было все дело, просто этот феномен характеризуется особой насыщенностью и потому больше всего подходит в качестве места для начала мышления.

Если местом такого начала выбрать этот пункт, то все, что не есть сотворенное произведение или объективированная форма, учитывается на первых порах лишь в той мере, в какой оно связано с объективациями — как творящая сила, как понимающая жизнь, как обхождение с объективными формами, как традиционная или революционная полемика с ними. Это выстраивание всей проблемной области вокруг одного особого феномена, какового я, по указанным причинам, придерживаюсь и теперь, не нужно понимать ни как систематический, ни, тем более, как метафизический выбор (я не считаю, что объективный дух покоится на персональном), а только как путь, годный для достижения пропедевтической цели, хотя, разумеется, и не единственный из возможных.

Принуждаемые к тому выбранной постановкой вопроса, формы социальной жизни тоже оказались встроены в ряд возможных форм объективации; они предстали как «предельный случай духовной объективации». В результате их сущность была познана, конечно же, лишь с одной стороны, о чем ясно сказано в соответствующем разделе. Но такой способ рассмотрения плодотворен и необходим не только в общем культурфилософском контексте, в каком он здесь трактуется, но и как основополагающий для социологии и, вообще, для политических наук.

В главе о социальной форме уже содержится, в своем зачатке, учение о категориях социальной и политической жизни. За истекшее время я опубликовал несколько статей, развивающих это учение, и в скором времени надеюсь предложить их в систематизированном виде.

Ханс Фрайер - Теория объективного духа - Введение в культурфилософию

СПб.: Издательство «Владимир Даль», 2013. — 359 с.

ISBN 978-5-93615-121-7

Ханс Фрайер - Теория объективного духа - Введение в культурфилософию - Содержание

Введение. Понятие культурфилософии

I. Объективный дух как бытие

1. Выведение первой схемы для структуры объективного духа

2. Всеобщая структура объективного духа

3. Пять основных форм объективного духа

II. Объективный дух как процесс

4. Душевный круговорот понимания

5. Душа и ее произведение. Процесс творчества

6. Самостоятельность объективно-духовных форм. Традиция и революция

III. Объективный дух как система

7. Единство культуры в целом

8. Подразделение целостной культуры. Система культурных систем (Обзор одной проблемы)

А. Ф. Филиппов. Ханс Фрайер. Краткий очерк жизни и творчества

Ханс Фрайер - Теория объективного духа - Введение в культурфилософию - Предисловие

Тот факт, что человеческий дух реализовал себя в известных образах и порядках чувственного мира и с тех пор живет в этой материальной оболочке, — не нуждается в том, чтобы на него указывали особо или освещали искусственно, нет надобности приводить доказательство его существования; он окружает нас каждую минуту и строение нашей жизни без него просто немыслимо. Коль скоро мы однажды его осознали, наше знание о нем столь же разумеется само собой, столь же непосредственно, столь же связано с жизнью и столь же многоцветно, как и опыт того, что мы называем природой, и что мы лишь задним числом, и опираясь на размышление, можем отделить от него, потому что в действительности они глубоко связаны друг с другом. Ибо что, собственно, окружает нас, культурных людей, в качестве нашего окружающего мира?

Не «природа», не развертывающаяся по собственным законам, чуждая духу взаимосвязь буйно произрастающих сил, а их густое переплетение с объективациями духа. Сценой нашей жизни является земля, на которой труд многих тысяч поколений оставил эту «aerugo nobilis», эту благородную патину человеческой истории; земля возделываемая и вновь приходящая в упадок, культивируемая — и вновь заброшенная, арена появления и уничтожения всех стилей, земля, в общем и целом, настолько освоенная, ухоженная, обработанная, прорезанная дорогами и тропами, что материнская почва природы остается еще открыта лишь в самых отдаленных пустынях и лесах, и ее вечная пульсация пробивается сквозь этот покров лишь редкими извержениями.

Земля эта — самый замысловатый палимпсест из всех возможных, мы сами вписаны в него и мы отнюдь не последние. К контурам именно этой земли, пропитанной человеческой историей, привыкли наши воспринимающие чувства; именно ее логика руководит нашим мышлением; ее регулярным характером определяется климат нашей жизни.

Речь, стало быть, идет об этом многозначительном факте объективного духа. Сначала мы должны постичь его в понятиях только как факт. В качестве всеобщей категории, от которой должно отталкиваться это постижение, я принимаю понятие «смысла».