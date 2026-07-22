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Хансен - Трикстер и паранормальное – Том 1

Хансен - Трикстер и паранормальное – Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Shamanism, Эзотеризм

В монографии Джорджа П. Хансена исследуется глубокая и зачастую парадоксальная связь между сверхъестественными феноменами и архетипом трикстера — архаичного персонажа мирового фольклора. Автор, опираясь на социологические, антропологические и психологические концепции лиминальности и анти-структуры, демонстрирует, что паранормальные явления, такие как экстрасенсорное восприятие, полтергейст и мистические состояния, закономерно оперируют на границах упорядоченного человеческого опыта. Исследование показывает, почему строгие социальные и академические институты неизбежно маргинализируют магико-религиозные практики, воспринимая их как угрозу привычной рациональности и стабильности.

Книга представляет собой масштабный междисциплинарный труд, объединяющий данные лабораторной парапсихологии, социологии Макса Вебера, теории литературы и полевой антропологии. Рассматривая исторические свидетельства о шаманах, юродивых, медиумах и религиозных визионерах, исследователь выявляет внутреннее структурное сходство между пси-феноменами, социальной деструктуризацией и преднамеренным обманом. Издание предлагает уникальный социокультурный контекст для понимания феномена сверхъестественного в современном мире, ставя под сомнение жесткие рамки объективного научного познания.

Хансен Джордж П. – Трикстер и паранормальное – Том 1

Пер. Светлана Кабанова; ред. Никита Миронов. – «Касталия», 2026. – 324 с.
ISBN 978-5-908110-79-2

Хансен Джордж П. – Трикстер и паранормальное – Том 1 – Содержание

  • Благодарность

  • Предисловие

  • Глава 1. Введение

  • Часть 1

    • Глава 2. Обзор трикстеров в мифологии, фольклоре и других источниках

    • Глава 3. «Ментальные границы» Эрнеста Хартманна

    • Глава 4. Концепция анти-структуры Виктора Тернера

  • Часть 2

    • Глава 5. Мистицизм, святое безумие и юродивые

    • Глава 6. Шаманизм и его фальсификации

  • Часть 3

    • Глава 7. Майкл Винкельман о магико-религиозных практиках

    • Глава 8. Макс Вебер, харизма и расколдовывание мира

    • Глава 9. Культурный сдвиг и паранормальное

  • Часть 4

    • Глава 10. Выдающиеся «экстрасенсы»

    • Глава 11. Иллюзионисты и паранормальные явления

    • Глава 12. CSICОР и разоблачители

    • Глава 13. Малые группы и паранормальные явления

    • Глава 14. Альтернативные религии и пси

    • Глава 15. Институты и паранормальные явления

    • Глава 16. Анти-структура и история парапсихологических исследований

    • Глава 17. Неограниченные условия

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Added 22.07.2026
Author brat Vadim
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