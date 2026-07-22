Хансен - Трикстер и паранормальное – Том 1

В монографии Джорджа П. Хансена исследуется глубокая и зачастую парадоксальная связь между сверхъестественными феноменами и архетипом трикстера — архаичного персонажа мирового фольклора. Автор, опираясь на социологические, антропологические и психологические концепции лиминальности и анти-структуры, демонстрирует, что паранормальные явления, такие как экстрасенсорное восприятие, полтергейст и мистические состояния, закономерно оперируют на границах упорядоченного человеческого опыта. Исследование показывает, почему строгие социальные и академические институты неизбежно маргинализируют магико-религиозные практики, воспринимая их как угрозу привычной рациональности и стабильности.

Книга представляет собой масштабный междисциплинарный труд, объединяющий данные лабораторной парапсихологии, социологии Макса Вебера, теории литературы и полевой антропологии. Рассматривая исторические свидетельства о шаманах, юродивых, медиумах и религиозных визионерах, исследователь выявляет внутреннее структурное сходство между пси-феноменами, социальной деструктуризацией и преднамеренным обманом. Издание предлагает уникальный социокультурный контекст для понимания феномена сверхъестественного в современном мире, ставя под сомнение жесткие рамки объективного научного познания.

Хансен Джордж П. – Трикстер и паранормальное – Том 1

Пер. Светлана Кабанова; ред. Никита Миронов. – «Касталия», 2026. – 324 с.

ISBN 978-5-908110-79-2

Хансен Джордж П. – Трикстер и паранормальное – Том 1 – Содержание