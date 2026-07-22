Хансен - Трикстер и паранормальное – Том 1
В монографии Джорджа П. Хансена исследуется глубокая и зачастую парадоксальная связь между сверхъестественными феноменами и архетипом трикстера — архаичного персонажа мирового фольклора. Автор, опираясь на социологические, антропологические и психологические концепции лиминальности и анти-структуры, демонстрирует, что паранормальные явления, такие как экстрасенсорное восприятие, полтергейст и мистические состояния, закономерно оперируют на границах упорядоченного человеческого опыта. Исследование показывает, почему строгие социальные и академические институты неизбежно маргинализируют магико-религиозные практики, воспринимая их как угрозу привычной рациональности и стабильности.
Книга представляет собой масштабный междисциплинарный труд, объединяющий данные лабораторной парапсихологии, социологии Макса Вебера, теории литературы и полевой антропологии. Рассматривая исторические свидетельства о шаманах, юродивых, медиумах и религиозных визионерах, исследователь выявляет внутреннее структурное сходство между пси-феноменами, социальной деструктуризацией и преднамеренным обманом. Издание предлагает уникальный социокультурный контекст для понимания феномена сверхъестественного в современном мире, ставя под сомнение жесткие рамки объективного научного познания.
Хансен Джордж П. – Трикстер и паранормальное – Том 1
Пер. Светлана Кабанова; ред. Никита Миронов. – «Касталия», 2026. – 324 с.
ISBN 978-5-908110-79-2
Хансен Джордж П. – Трикстер и паранормальное – Том 1 – Содержание
Благодарность
Предисловие
Глава 1. Введение
Часть 1
Глава 2. Обзор трикстеров в мифологии, фольклоре и других источниках
Глава 3. «Ментальные границы» Эрнеста Хартманна
Глава 4. Концепция анти-структуры Виктора Тернера
Часть 2
Глава 5. Мистицизм, святое безумие и юродивые
Глава 6. Шаманизм и его фальсификации
Часть 3
Глава 7. Майкл Винкельман о магико-религиозных практиках
Глава 8. Макс Вебер, харизма и расколдовывание мира
Глава 9. Культурный сдвиг и паранормальное
Часть 4
Глава 10. Выдающиеся «экстрасенсы»
Глава 11. Иллюзионисты и паранормальные явления
Глава 12. CSICОР и разоблачители
Глава 13. Малые группы и паранормальные явления
Глава 14. Альтернативные религии и пси
Глава 15. Институты и паранормальные явления
Глава 16. Анти-структура и история парапсихологических исследований
Глава 17. Неограниченные условия
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