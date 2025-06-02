От природы я очень скептичен и склонен постоянно задавать вопросы. Долгое время вера и мышление были противоречием для меня. Я считал, что если я хочу верить, то должен перестать размышлять. После интенсивной проработки разнообразных тем и бесчисленных бесед с людьми различных мировоззрений, я пришел к убеждению, что все как раз наоборот. Не знание удерживает нас от веры в Иисуса, а мнимое знание, полузнание. Поэтому так необходимо срочное размышление над основными вопросами нашей жизни. Ибо верно утверждение: Кто верит- мыслит дальше! Кто мыслит - глубже верит! По меньшей мере при этом разрушаются сдерживаемые разумом преграды, которые противостоят вере. Мне, как студенческому консультанту, в различных университетах Швейцарии постоянно задают одни и те же или похожие вопросы. Я попытался дать максимально точные ответы на эти вопросы. Данная брошюра, которая в немецкоговорящем регионе переиздавалась 10 раз, - результат этих усилий. А так как большая часть этих вопросов универсальны, я надеюсь, что приведенные ответы, несмотря на их краткость, окажутся полезными и для русских читателей в их пути к вере. Я сам лично многому научился у моих русских друзей. Особенно меня поразили их открытость и характерная глубина, а также страстное стремление к жизни, наполненной смыслом. Бог хочет дать нам через своего сына, Иисуса Христа, жизнь со всей ее полнотой. Для нас, людей, не существует больших приключений, больших требований, кроме ежедневного познания Божьего прощения, любви и силы. Кроме осознавания того, что у Него есть чудесный, особый замысел для нашей жизни. Недостаточно сказать простое мысленное Да вере в Христа, гораздо важнее вверить Богу нашу собственную жизнь и следовать за Ним. Мы сделаем это, в молитве пригласив Иисуса стать нашим избавителем и господином и попросив Его наполнить нас своей любовью и силой Святого Духа. Вторая часть брошюры “ Лично познать Бога “ показывает нам, как мы сможем лично познать Бога и на себе испытать его чудеса. Известный французский математик и философ Блэз Паскаль сказал однажды: “ Есть только два типа людей, которых можно назвать разумными: тех, кто всем сердцем служит Богу, т. к. они знают его, и тех, кто его всем сердцем ищет, т.к. они его не знают.”

Ханспетер Нюэш - Ответы на часто задаваемы вопросы

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Ханспетер Нюэш - Ответы на часто задаваемы вопросы - Содержание