Тот, кто шел по тропе ошибок, знает: боль бывает сильнейшим мотивирующим фактором, который заставляет нас искать верную дорогу.

Но что делать, если не знаешь, что делать?

Порой и сама я оказывалась в тупике: что делать — непонятно, куда идти — неясно! В такие времена мне очень не хватало мудрого совета. Хотелось, чтобы кто-то вытащил меня из ямы, наставил на путь истинный, указал верный ориентир. К сожалению, мудрые советчики попадались мне не всегда.

Вы и сами знаете, что такое груз непреодоленных проблем, лихорадочный поиск верного решения: порой спрашиваешь совета, а совет совсем не помогает! Взыскуешь мудрости, а совет - не мудр. Не чувствуешь уверенности, нет ощущения мира и покоя, нет чувства, что вот он — верный путь!

О чем вы думаете, когда уж и не знаете, о чем думать?

Когда мысли словно завязли в густой дорожной грязи, и не можешь двинуться ни вперед, ни назад. Когда провалился в яму и не знаешь, как вылезти, и вытащить некому...

Именно для таких случаев я и написала эту книгу.

Джун Хант - Библейское консультирование

Москва: Триада, 2012 г. - 448 с.

ISBN 978-5-86181-479-9

Джун Хант - Библейское консультирование – Содержание

ОТ АВТОРА

1. БИБЛЕЙСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. Сочетание библейской надежды с практической помощью

2. АБОРТ: ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ. Исцеление и восстановление после аборта

3. АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ. Победить зависимость и остаться свободным

4. АНОРЕКСИЯ И БУЛИМИЯ. Контроль, вырвавшийся из-под контроля

5. БЕЗБРАЧИЕ. Полнота одинокой жизни

6. БЕСПОКОЙСТВО. Вор, крадущий радость

7. ВЕРБАЛЬНОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ. Противостояние злу

8. ВИНА. Как избавиться от непосильного бремени?

9. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ. Путь к высотам педагогики

10. ГНЕВ. Пламя, сжигающее изнутри

11. ГОМОСЕКСУАЛИЗМ. «Дело об ошибочной самоидентификации»

12. ГОРЕ. Примирение с утратой

13. ДЕПРЕССИЯ. Из тьмы к свету

14. ДИСФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ. От разрушения - к созиданию

15. ДОБРАЧНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. Готовы ли вы к брачным узам и строительству семьи?

16. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ. Оскорбление женского достоинства

17. ДОСТОИНСТВО. Открываем в себе достоинство, данное Богом

18. ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ. Знаете ли вы, кто вы есть на самом деле?

19. ИЗНАСИЛОВАНИЕ: РЕАБИЛИТАЦИЯ. Освобождение и исцеление

20. КОМПЛЕКС ЖЕРТВЫ. Обретение свободы, которую даровал нам Бог

21. КРИЗИСНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. Забота, ведущая к конфронтации

22. ЛОЖЬ. Следовать велению совести — или соблазнам обмана?

23. МАНИПУЛИРОВАНИЕ. Не будьте марионеткой!

24. НАДЕЖДА. Якорь для души

25. НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. Неужели я беременна?

26. ОККУЛЬТИЗМ. Разоблачение дел тьмы

27. ОСУЖДЕНИЕ. Как изменить сердце склонного к осуждению человека?

28. ОТВЕРЖЕНИЕ. Исцеление раненого сердца

29. ПИЩЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ. Преодоление пристрастия к еде

30. ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ. Горькие плоды гордыни

31. ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ. Связь на стороне

32. ПРИВЫЧКИ. Путь к самодисциплине

33. ПРИМИРЕНИЕ. Восстановление разрушенных отношений

34. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ. Распознавание воли Божьей

35. ПРОЩЕНИЕ. Освобождение оттяжкой ноши

36. РАЗВОД. Вместе или врозь?

37. САМОУБИЙСТВО: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. Надежда жива, и выход есть!

38. СВИДАНИЯ. Радости и опасности свиданий

39. СЕКСУАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ. Разорвать сети похоти

40. СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ, ПЕРЕЖИТОЕ В ДЕТСТВЕ. Душевная буря

41. СЕКТЫ. Искажающие истину

42. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИЛИ ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ. Утешение в страдании

43. СОЗАВИСИМОСТЬ. Приводим в равновесие несбалансированные отношения

44. СПАСЕНИЕ. Краеугольный камень консультирования

45. СТРАДАНИЯ И ЗЛО... ПОЧЕМУ? Справедлив ли Бог?

46. СТРАХ. Можно больше не бояться!

47. СТРЕСС. Как избежать выгорания?

48. ФИНАНСЫ: СВОБОДА ОТ ДЕНЕЖНОГО РАБСТВА. К мудрому управлению средствами

49. ФОБИИ. Нет всепоглощающему страху!

50. ЦЕЛОМУДРИЕ. В любви сохранить чистоту

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Джун Хант - Библейское консультирование - Сочетание библейской надежды с практической помощью

Мне нужно с вами поговорить! — собеседник подбирает слова с трудом, произносит их напряженно и неуверенно. — Мне... Я беспокоюсь, что... могу потерять любимого человека. Я хочу помириться с ним. Вы можете... готовы... мне помочь?

Ваша первая реакция? Помочь-то вы хотите. Но уверены ли вы, что сможете? А если проблема, о которой идет речь, не является истинной проблемой человека, обратившегося к вам за помощью? Что если истинная проблема — не его неспособность примириться, а его нежелание признать существование другой, настоящей проблемы?

Люди обращаются к вам за консультацией. Какие основополагающие принципы и подходы вам нужно знать, чтобы помочь им выбраться из ямы и вывести на путь внутреннего преображения? Во-первых, твердо определите для себя, что все ваши советы будут основаны только на Библии. И ваша отправная точка — мудрое библейское наставление: «Спроси сегодня, что скажет Господь» (3 Цар 22:5).

ЧТО ТАКОЕ БИБЛЕЙСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ?

У каждого есть собственное мнение, но нет гарантии, что ваше (или чье-то еще) мнение — единственно правильное. Сказать честно, любой из нас не раз впадал в... искреннее заблуждение. Именно поэтому нужно спросить себя: «Что является для меня основанием истины?» Мерой истины для вас должна быть Библия. Если ваш образ мышления не соответствует Божьему, то вам следует научиться мыслить иначе! Пророк Исайя сказал: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно» (Ис40:8).

• Консультирование — это помощь и надежда, которую компетентный человек дает другому человеку или группе людей. Консультации могут быть разного рода - от личного утешения до ободрения и совета; от индивидуального руководства до групповой кризисной интервенции. Бог призывает нас не только «носить бремена друг друга», но и «увещавать друг друга и назидать один другого» (Гал 6:2; 1 Фес 5:11).

• Библейское консультирование невозможно без опоры на Божье Слово. Апостол Павел учит: «Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр4:12).

• Христоцентричное консультирование — это совет, ободрение и надежда, источником которых являются библейская истина и упование на Христа. Он один способен даровать нам силы для перемен: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор 5:17).

ЧТО ДАЕТ ВАМ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ БИБЛЕЙСКИМ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕМ?

Если вы растете в своих отношениях с Богом и:

• Вам случалось лично взыскивать и получать утешение от Бога (2 Кор 1:3,4).

• Вы любите Христа и печетесь о нуждах ближних (Гал 6:2).

• Вы верно преподаете Слово Истины (2 Тим 2:15).

• Вы призваны Богом консультировать других людей (2 Кор 9:8, Евр 10:24,25).

Господь говорит: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою» (Пс 31:8).

Каковы обязанности консультанта?

Чтобы консультирование было максимально эффективным, вы должны в жизни своей полагаться во всем на Христа, искать Его волю. Иисус сказал: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин 15:5).