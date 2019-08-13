"У Дэйва Ханта опять получилось.

В своей последней книге о кальвинизме он проливает свет на учения Жана Кальвина, которые обязательно произведут волнения во всей церкви и заставят многих еще раз серьезно изучить пять основных принципов кальвинизма в свете Слова Божьего. Он исследовал происхождение учений кальвинизма и тщательно документировал найденные сведения.

Эту книгу должны прочитать те, кто на самом деле желает понять, какое влияние Кальвин оказал, и продолжает оказывать на евангельскую церковь".

ЧАК СМИТ Пастор часовни Голгофа в г. Коста-Меса

Дэйв Хант - Какая же это любовь - Ошибочное представление кальвинизма о Боге

Житомир: «Полесье», 2008. - 640 с.

ISBN 978-966-655-352-5

Дэйв Хант - Какая же это любовь - Ошибочное представление кальвинизма о Боге - Содержание

1 Зачем нужна эта книга?

2 Понимание Библии - только для элиты?

3 Жан Кальвин и его "Наставление"

4 Удивительная связь кальвинизма с католицизмом

5 Непреодолимо навязанное "христианство"

6 Арминий, Дорт, Вестминстер и Пять принципов

7 Полная греховность

8 Серьезный вопрос: личность Бога

9 Истина о греховноаи человека

10 Искаженная суверенность

11 Суверенность и свобода воли

12 Предведение и воля человека

13 Дебаты Эразма и Лютера

14 Пленение воли?

15 Безусловное избрание

16 Всем ли доступно спасение?

17 Предведение и предопределение/избрание

18 Ограниченное искупление

19 Злоупотребление Словом Божьим

20 Понимание ключевых стихов Писания

21 Больше ключевых стихов

22 Непреодолимая благодать

23 Неразрешимая трудность кальвиниста

24 Когда благодать нельзя назвать благодатью

25 Благодать и ответственность человека

26 Серьезность заблуждений Кальвина

27 Убеждение, Евангелие и Бог

28 Когда "любовь" не есть любовь?

29 Неотступность святых

30 Искренние сомнения кальвинизма

31 Покоиться в Божьей любви

Дэйв Хант - Какая же это любовь - Ошибочное представление кальвинизма о Боге - Предисловие