Хант - Какая же это любовь
"У Дэйва Ханта опять получилось.
В своей последней книге о кальвинизме он проливает свет на учения Жана Кальвина, которые обязательно произведут волнения во всей церкви и заставят многих еще раз серьезно изучить пять основных принципов кальвинизма в свете Слова Божьего. Он исследовал происхождение учений кальвинизма и тщательно документировал найденные сведения.
Эту книгу должны прочитать те, кто на самом деле желает понять, какое влияние Кальвин оказал, и продолжает оказывать на евангельскую церковь".
ЧАК СМИТ Пастор часовни Голгофа в г. Коста-Меса
Дэйв Хант - Какая же это любовь - Ошибочное представление кальвинизма о Боге
Житомир: «Полесье», 2008. - 640 с.
ISBN 978-966-655-352-5
Дэйв Хант - Какая же это любовь - Ошибочное представление кальвинизма о Боге - Содержание
1 Зачем нужна эта книга?
2 Понимание Библии - только для элиты?
3 Жан Кальвин и его "Наставление"
4 Удивительная связь кальвинизма с католицизмом
5 Непреодолимо навязанное "христианство"
6 Арминий, Дорт, Вестминстер и Пять принципов
7 Полная греховность
8 Серьезный вопрос: личность Бога
9 Истина о греховноаи человека
10 Искаженная суверенность
11 Суверенность и свобода воли
12 Предведение и воля человека
13 Дебаты Эразма и Лютера
14 Пленение воли?
15 Безусловное избрание
16 Всем ли доступно спасение?
17 Предведение и предопределение/избрание
18 Ограниченное искупление
19 Злоупотребление Словом Божьим
20 Понимание ключевых стихов Писания
21 Больше ключевых стихов
22 Непреодолимая благодать
23 Неразрешимая трудность кальвиниста
24 Когда благодать нельзя назвать благодатью
25 Благодать и ответственность человека
26 Серьезность заблуждений Кальвина
27 Убеждение, Евангелие и Бог
28 Когда "любовь" не есть любовь?
29 Неотступность святых
30 Искренние сомнения кальвинизма
31 Покоиться в Божьей любви
2 Понимание Библии - только для элиты?
3 Жан Кальвин и его "Наставление"
4 Удивительная связь кальвинизма с католицизмом
5 Непреодолимо навязанное "христианство"
6 Арминий, Дорт, Вестминстер и Пять принципов
7 Полная греховность
8 Серьезный вопрос: личность Бога
9 Истина о греховноаи человека
10 Искаженная суверенность
11 Суверенность и свобода воли
12 Предведение и воля человека
13 Дебаты Эразма и Лютера
14 Пленение воли?
15 Безусловное избрание
16 Всем ли доступно спасение?
17 Предведение и предопределение/избрание
18 Ограниченное искупление
19 Злоупотребление Словом Божьим
20 Понимание ключевых стихов Писания
21 Больше ключевых стихов
22 Непреодолимая благодать
23 Неразрешимая трудность кальвиниста
24 Когда благодать нельзя назвать благодатью
25 Благодать и ответственность человека
26 Серьезность заблуждений Кальвина
27 Убеждение, Евангелие и Бог
28 Когда "любовь" не есть любовь?
29 Неотступность святых
30 Искренние сомнения кальвинизма
31 Покоиться в Божьей любви
Дэйв Хант - Какая же это любовь - Ошибочное представление кальвинизма о Боге - Предисловие
Беседы со многими людьми в разных частях света показывают, что множество искренних христиан, верящих в Библию, являются "кальвинистами" просто "по умолчанию". Считая, что выбирать можно лишь между кальвинизмом с его учением о вечной уверенности в спасении и арминианством с его учением об отпадении от веры, и будучи уверенными, что спасение нельзя потерять благодаря обетованию Христа вечно хранить тех, кто уверует в Него, они, следовательно, считают себя кальвинистами. С помощью лишь нескольких простых вопросов можно обнаружить, что многие из считающих себя кальвинистами совсем не знакомы с тем, во что на самом деле верили и что практиковали Жан Кальвин и его ранние последователи в 16-17 вв. Они также не до конца понимают, во что верит большинство сегодняшних ведущих кальвинистов.
Несмотря на существование спорных разновидностей этого учения, его основные сторонники (на которых мы часто будем ссылаться в контексте) в общем соглашаются в определенных ключевых принципах. Многие, кто считает, что они понимают кальвинизм, будут шокированы, узнав о его католических корнях и о весьма нехристианском поведении Кальвина в качестве "Протестантского Папы" в Женеве, Швейцария.
Однако больше всего шокирует неправильное представление кальвинизма о Боге, который "есть любовь". Мы молимся о том, чтобы прочтение этих страниц побудило читателей к еще более тщательному изучению затрагиваемых важнейших вопросов, а также к следованию за святым Божьим Словом, а не за человеком.
Вот замечательная рецензия на книгу; http://propovedi.ru/resource/doran-review-of-hunt/
Когда я читал эту книгу, то у меня возникли серьёзные сомнения относительно честности суждений автора о кальвинизме.... но это было довольно давно, лет 8 прошло с тех пор. Сегодня я точно не посоветовал бы читать эту книгу, разве только в апологетических целях...
Алексей, я бы не стал обращать большое внимание на рецензии, написанных самими кальвинистами. Их деятельность в Украине привела к разделению баптистских церквей. В России деятельность самарской церкви также неоднозначна.
Книга не потеряла своей актуальности и сейчас.