Книга «Бог удивителен!» (в подзаголовке — «История неспасенной христианки») представляет собой искреннее и захватывающее свидетельство Френсис Хантер о её пути к подлинной вере. Автор описывает парадоксальную ситуацию: в течение многих лет она была активным членом церкви, занималась благотворительностью и строго соблюдала религиозные обряды, но при этом не имела живых, личных отношений с Богом. Она называет себя «неспасенной христианкой» — человеком, который знает о Боге, но не знает Его лично.

Френсис с юмором и обезоруживающей честностью рассказывает о том, как её «идеальная» религиозная жизнь рухнула перед лицом осознания собственной духовной пустоты. Центральным моментом книги является описание её радикального обращения, которое произошло в зрелом возрасте. Она показывает, что истинное христианство начинается не с внешних дел, а с момента полной капитуляции перед Христом и принятия Его благодати. Это событие полностью изменило её характер, бизнес и отношение к людям, превратив сухую религиозность в огненное служение.

Книга служит мощным вызовом для тех, кто может находиться в подобном «религиозном сне». Френсис Хантер подчеркивает, что Бог действительно удивителен в Своем терпении и способности достучаться до сердца даже через броню формального благочестия. История вдохновляет читателя проверить подлинность своего духовного основания и довериться Богу, Который хочет быть не просто темой для дискуссий, а реальной силой, преображающей каждый день жизни.

Френсис Хантер – Бог удивителен! – История неспасенной христианки

Пер. с англ. – Издание 2-е. - К.: Варух, 2019. – 128 с.

ISBN 978-611-510-008-8

Предисловие