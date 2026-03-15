Книга Юваля Ноя Харари «Homo Deus: Краткая история будущего» представляет собой провокационное исследование того, куда может привести человечество технологический и научный прогресс XXI века. Автор ставит задачу заглянуть за горизонт привычных гуманистических ценностей, утверждая, что, победив голод, эпидемии и войны, человечество ставит перед собой новые амбициозные цели: обретение бессмертия, счастья и божественных способностей. Основная идея книги заключается в том, что Homo sapiens постепенно эволюционирует в Homo Deus — существо, управляющее собственной биологией и окружающим миром с помощью алгоритмов и биотехнологий, что неизбежно ведет к радикальному пересмотру самого понятия «человек».

Содержательная часть труда разделена на три ключевых этапа: анализ прошлых достижений нашего вида, исследование того, как гуманизм стал доминирующей религией современности, и прогноз будущего, в котором власть переходит от людей к искусственному интеллекту. Харари детально разбирает концепцию «датаизма» — веры в то, что Вселенная состоит из потоков данных, а ценность любого явления определяется его вкладом в обработку этой информации. Автор рассуждает о риске возникновения «класса бесполезных людей», чьи профессиональные навыки будут заменены алгоритмами, и о возможном расслоении человечества на биологические касты, где элита получит доступ к генетическому апгрейду, оставляя остальных за бортом прогресса.

Текст написан в характерном для Харари стиле — интеллектуально дерзком, масштабном и полном парадоксальных выводов, которые заставляют сомневаться в незыблемости привычных убеждений. Автор мастерски соединяет историю, биологию и философию, создавая захватывающее, а порой и пугающее полотно будущего. Работа служит важным предупреждением и призывом к дискуссии о том, какие этические рамки необходимы обществу, чтобы не стать заложником собственных изобретений. Это чтение приглашает к глубокому осмыслению того, готовы ли мы пожертвовать своей индивидуальностью и свободой воли ради технологического совершенства.

Юваль Ной Харари - Homo Deus. Краткая история будущего

Москва: Синдбад, 2018 г. — 496 с.

ISBN 978-5-906837-92-9

Юваль Ной Харари - Homo Deus. Краткая история будущего - Содержание

1. Наша новая повестка дня

Часть I. Homo Sapiens покоряет мир

2. Антропоцен

3. Человеческая искра

Часть II. Homo Sapiens наделяет мир смыслом

4. Мифотворцы

5. Странная парочка

6. Современный Ковенант

7. Гуманистическая революция

Часть III. Homo Sapiens теряет контроль

8. Лабораторная часовая бомба

9. Великое разделение

10. Океан сознания

11. Религия данных

Примечания

Благодарности

Иллюстрации