Харари - Homo Deus. Краткая история будущего

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

Книга Юваля Ноя Харари «Homo Deus: Краткая история будущего» представляет собой провокационное исследование того, куда может привести человечество технологический и научный прогресс XXI века. Автор ставит задачу заглянуть за горизонт привычных гуманистических ценностей, утверждая, что, победив голод, эпидемии и войны, человечество ставит перед собой новые амбициозные цели: обретение бессмертия, счастья и божественных способностей. Основная идея книги заключается в том, что Homo sapiens постепенно эволюционирует в Homo Deus — существо, управляющее собственной биологией и окружающим миром с помощью алгоритмов и биотехнологий, что неизбежно ведет к радикальному пересмотру самого понятия «человек».

Содержательная часть труда разделена на три ключевых этапа: анализ прошлых достижений нашего вида, исследование того, как гуманизм стал доминирующей религией современности, и прогноз будущего, в котором власть переходит от людей к искусственному интеллекту. Харари детально разбирает концепцию «датаизма» — веры в то, что Вселенная состоит из потоков данных, а ценность любого явления определяется его вкладом в обработку этой информации. Автор рассуждает о риске возникновения «класса бесполезных людей», чьи профессиональные навыки будут заменены алгоритмами, и о возможном расслоении человечества на биологические касты, где элита получит доступ к генетическому апгрейду, оставляя остальных за бортом прогресса.

Текст написан в характерном для Харари стиле — интеллектуально дерзком, масштабном и полном парадоксальных выводов, которые заставляют сомневаться в незыблемости привычных убеждений. Автор мастерски соединяет историю, биологию и философию, создавая захватывающее, а порой и пугающее полотно будущего. Работа служит важным предупреждением и призывом к дискуссии о том, какие этические рамки необходимы обществу, чтобы не стать заложником собственных изобретений. Это чтение приглашает к глубокому осмыслению того, готовы ли мы пожертвовать своей индивидуальностью и свободой воли ради технологического совершенства.

Юваль Ной Харари - Homo Deus. Краткая история будущего

Москва: Синдбад, 2018 г. — 496 с.

ISBN 978-5-906837-92-9

Юваль Ной Харари - Homo Deus. Краткая история будущего - Содержание

  • 1. Наша новая повестка дня

Часть I. Homo Sapiens покоряет мир

  • 2. Антропоцен

  • 3. Человеческая искра

Часть II. Homo Sapiens наделяет мир смыслом

  • 4. Мифотворцы

  • 5. Странная парочка

  • 6. Современный Ковенант

  • 7. Гуманистическая революция

Часть III. Homo Sapiens теряет контроль

  • 8. Лабораторная часовая бомба

  • 9. Великое разделение

  • 10. Океан сознания

  • 11. Религия данных

Примечания

Благодарности

Иллюстрации

Views 49

Added 15.03.2026
Author AlexDigger
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

