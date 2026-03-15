Харари - Sapiens - Графическая история - Часть первая

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

«Рождение человечества» — первая часть оригинальной графической адаптации всемирного бестселлера Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества» — книги о том, как человек разумный, бывший когда-то одним из нескольких видов людей, не игравшим в экосистеме Земли какой-либо заметной роли, сумел стать единственным человеческим видом на ней, научился расщеплять атом, летать на Луну, изменять генетический код и превратился в полновластного властителя всей планеты.

Харари Юваль Ной – Sapiens - Графическая история - Часть первая. Рождение человечества

Пер. с англ. И. Филипповой. — М. : Синдбад, 2022. — 248 с.: ил.

ISBN 978-5-00131-457-8

Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2022

Совместная — Sapienship (Израиль) и Éditions Albin Michel (Франция) — графическая адаптация книги Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества», впервые изданной на иврите в 2011 году издательством Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir.

Автор оригинального издания и соавтор: Юваль Ной Харари

Адаптация и соавторство: Давид Вандермелен Адаптация и иллюстрации: Даниэль Казанав Работа с цветом: Клер Шампьон

Редактор от Albin Michel: Мартен Зеллер Иллюстрация на обложке: Даниэль Казанав

Харари Юваль Ной – Sapiens - Графическая история - Содержание

  • БУНТАРИ ИЗ САВАННЫ

  • МАСТЕРА ВЫМЫСЛА

  • СЕКС, ЛОЖЬ И НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

  • МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ СЕРИЙНЫЕ УБИЦЫ

Added 15.03.2026
Author AlexDigger
