Вот, дорогой читатель, перед вами лежит книга. Книга, на мой взгляд, необыкновенная. Необыкновенная потому, что её писал в одном лице: проповедник, миссионер и литератор. И так все эти три таланта дополнили друг друга, что книга чудесно удалась. Сейчас вы откроете её первую страницу, как открывают дверь в большой и светлый дом, построенный на фундаменте любви к Богу и человеку. Я хорошо знаю автора, хотя мы знакомы с ним всего чуть больше года. А потому хорошо узнал за короткое время, что душа у него открытая и видна сразу, сердце его звонкое и слышно сразу, мысли его чистые и запоминаются сразу. И могу добавить, что все дела его неизмеримо благословил Бог, вера в Которого у него бесконечна как океан и тверда как булатная сталь старинных сабель.

Я давно считаю и говорю об этом всем: каждый день, прожитый нами без физической, без душевной боли, без слез и страдания, — надо считать праздником в нашей жизни. Первый раз эта мысль пришла мне в голову когда-то давно, когда я лежал в киевской больнице после сложной операции. Наркоз стал отходить, и боль зополнила все мое существо. Такой страшной боли я еще никогда не испытывал. Я стонал, хрипел и кричал ругательства. Тогда у меня ещё не было Того, у Кого я мог просить силы. Я желал себе смерти, и если бы тогда кто-то предложил впрыснуть мне яд, я бы без раздумий согласился. А когда боль стала утихать, а затем совсем ушла, — о, какое это было блаженство! Сейчас я знаю, что подобное бывает я с душой человека. Кому не знакомы эти душевные раны, когда равнодушная железная жизнь проносится мимо тебя, и ты знаешь, что если попадёшь под её колёса, то она раздавит тебя, как букашку!

Платон Харчлаа - Фундамент жизни - Свидетельство и избранные статьи

„Христианское издательство”, 1990

Платон Харчлаа - Фундамент жизни - Свидетельство и избранные статьи - Содержание