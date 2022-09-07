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Харчлаа - Фундамент жизни

Платон Харчлаа - Фундамент жизни - Свидетельство и избранные статьи
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Pastoral Care Counseling
Вот, дорогой читатель, перед вами лежит книга. Книга, на мой взгляд, необыкновенная. Необыкновенная потому, что её писал в одном лице: проповедник, миссионер и литератор. И так все эти три таланта дополнили друг друга, что книга чудесно удалась. Сейчас вы откроете её первую страницу, как открывают дверь в большой и светлый дом, построенный на фундаменте любви к Богу и человеку. Я хорошо знаю автора, хотя мы знакомы с ним всего чуть больше года. А потому хорошо узнал за короткое время, что душа у него открытая и видна сразу, сердце его звонкое и слышно сразу, мысли его чистые и запоминаются сразу. И могу добавить, что все дела его неизмеримо благословил Бог, вера в Которого у него бесконечна как океан и тверда как булатная сталь старинных сабель.
Я давно считаю и говорю об этом всем: каждый день, прожитый нами без физической, без душевной боли, без слез и страдания, — надо считать праздником в нашей жизни. Первый раз эта мысль пришла мне в голову когда-то давно, когда я лежал в киевской больнице после сложной операции. Наркоз стал отходить, и боль зополнила все мое существо. Такой страшной боли я еще никогда не испытывал. Я стонал, хрипел и кричал ругательства. Тогда у меня ещё не было Того, у Кого я мог просить силы. Я желал себе смерти, и если бы тогда кто-то предложил впрыснуть мне яд, я бы без раздумий согласился. А когда боль стала утихать, а затем совсем ушла, — о, какое это было блаженство! Сейчас я знаю, что подобное бывает я с душой человека. Кому не знакомы эти душевные раны, когда равнодушная железная жизнь проносится мимо тебя, и ты знаешь, что если попадёшь под её колёса, то она раздавит тебя, как букашку!

Платон Харчлаа - Фундамент жизни - Свидетельство и избранные статьи

„Христианское издательство”, 1990

Платон Харчлаа - Фундамент жизни - Свидетельство и избранные статьи - Содержание

  • 1. Фундамент жизни. М. Моргулис
  • 2. От автора
  • 3. Дороги жизни (свидетельство-очерк)
  • 4. Почему Библия была написана ?
  • 5. Здоровье, жизнь и смерть
  • 6. Почему ? Почему ?
  • 7. Спасение доступно всем
  • 8. Спасительная миссия Иисуса Христа
  • 9. Как сохранить себя в чистоте ?
  • 10. Усердное служение
  • 11. Свободный выбор
  • 12. Кто виноват ?
  • 13. Секрет победоносной жизни
  • 14. Сила зависти
  • 15. Важное увещание
  • 16. Смысл и доказательства Боговоплощения
  • 17. Достигайте любви
  • 18. «Ты дал мне»
  • 19. Гонение и церковь Христова
  • 20. «Укрепляйтесь... облекитесь... »
  • 21. Две противоположные силы
  • 22. Упование живое и поддельное
  • 23. «Кому верить ?
  • 24. «Получать... обрести... »
  • 25. Страх и вера
  • 26. «Небо и земля»
  • 27. «Слова Мои не перейдут»
  • 28. Благодать и служение
  • 29. Аргентинская страница жизни
  • 30. Письмо к американскому студенту
Views 352
Rating 5.0 / 5
Added 07.09.2022
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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