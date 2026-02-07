Харман Дильшат - Чистилище святого Патрика

Category ESXATOS BOOKS, History, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Series История и наука Рунета. Страдающее Средневековье (12 books)

«Чистилище святого Патрика» — это мастерское исследование того, как периферийная Ирландия стала интеллектуальным и мистическим центром средневекового мира. Дильшат Харман показывает, что ирландское христианство сохранило в себе «дикость» и поэтичность кельтского прошлого, создав уникальную культуру визионерства.

Автор работает с первоисточниками, предлагая читателю не просто пересказ мифов, а серьезный культурологический анализ. Книга объясняет, почему именно Ирландия породила самые страшные и в то же время прекрасные легенды о загробном мире. Издание будет интересно историкам, медиевистам, любителям кельтской культуры и всем, кто хочет понять, как формировались европейские представления о жизни после смерти.

Дильшат Харман - Чистилище святого Патрика - и другие легенды средневековой Ирландии

(Проект «Страдающее Средневековье»)
Москва: Издательство АСТ, 2020 г. — 320 с.
ISBN 978-5-17-116723-3

Дильшат Харман - Чистилище святого Патрика - и другие легенды средневековой Ирландии - Содержание

Предисловие

ГЛАВА 1. КАК И ПОЧЕМУ ПОЯВИЛОСЬ ЧИСТИЛИЩЕ СВЯТОГО ПАТРИКА?

  • Чистилище в народных представлениях

  • Святой Патрик и чистилище

  • Трактат о Чистилище святого Патрика: цистерцианский проект

  • Путешествия в иной мир в христианской традиции

  • Адамнан и его трудный путь к небесному Иерусалиму

  • Исправление грешника Тнугдала

  • Рыцарь Овейн — первый гость в Чистилище святого Патрика

  • Путешествия в иной мир в ирландской традиции

ГЛАВА 2. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПАЛОМНИКИ В ЧИСТИЛИЩЕ СВЯТОГО ПАТРИКА

  • Странствующие христиане: паломничество в Средние века

  • Ирландцы-паломники и ирландцы-путешественники

  • Святой Брендан и Майль-Дуйн

  • Георгий Гриссафан — а был ли рыцарь?

  • Рамон де Перельос, рыцарь без страха и упрека

  • Уильям Стрэнтон: огненное говно и дети-мучители

  • Лоренс Ратхолд и Антонио Маннини, случайные спутники

ГЛАВА 3. ДРУЗЬЯ И ВРАГИ ЧИСТИЛИЩА СВЯТОГО ПАТРИКА

  • Популярность истории о Чистилище святого Патрика

  • Данте в чистилище

  • Чистилище святого Патрика на фреске в Тоди

  • Скептики и разорители

  • Фортунат в глубокой пещере

  • Смутные времена: так есть чистилище или нет?

  • Ирландцы отказываются становиться англиканами

  • Что неизвестно нашим мудрецам: Чистилище святого Патрика в шекспировском «Гамлете»

  • Чистилище святого Патрика глазами испанцев

  • Недовольные англикане: разрушение 1632 года

ГЛАВА 4. ЧИСТИЛИЩЕ ПОСЛЕ ЧИСТИЛИЩА

  • Ирландские католики в XVII–XVIII веках

  • Паломничество к исчезнувшему Чистилищу

  • Уильям Карлтон — противник народного благочестия

  • Лох Дерг сегодня

  • Бесплодное паломничество

  • Эпилог

Избранная библиография

