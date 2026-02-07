Харман Дильшат - Чистилище святого Патрика

«Чистилище святого Патрика» — это мастерское исследование того, как периферийная Ирландия стала интеллектуальным и мистическим центром средневекового мира. Дильшат Харман показывает, что ирландское христианство сохранило в себе «дикость» и поэтичность кельтского прошлого, создав уникальную культуру визионерства.

Автор работает с первоисточниками, предлагая читателю не просто пересказ мифов, а серьезный культурологический анализ. Книга объясняет, почему именно Ирландия породила самые страшные и в то же время прекрасные легенды о загробном мире. Издание будет интересно историкам, медиевистам, любителям кельтской культуры и всем, кто хочет понять, как формировались европейские представления о жизни после смерти.

(Проект «Страдающее Средневековье»)

Москва: Издательство АСТ, 2020 г. — 320 с.

ISBN 978-5-17-116723-3

Дильшат Харман - Чистилище святого Патрика - и другие легенды средневековой Ирландии - Содержание

Предисловие

ГЛАВА 1. КАК И ПОЧЕМУ ПОЯВИЛОСЬ ЧИСТИЛИЩЕ СВЯТОГО ПАТРИКА?

Чистилище в народных представлениях

Святой Патрик и чистилище

Трактат о Чистилище святого Патрика: цистерцианский проект

Путешествия в иной мир в христианской традиции

Адамнан и его трудный путь к небесному Иерусалиму

Исправление грешника Тнугдала

Рыцарь Овейн — первый гость в Чистилище святого Патрика

Путешествия в иной мир в ирландской традиции

ГЛАВА 2. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПАЛОМНИКИ В ЧИСТИЛИЩЕ СВЯТОГО ПАТРИКА

Странствующие христиане: паломничество в Средние века

Ирландцы-паломники и ирландцы-путешественники

Святой Брендан и Майль-Дуйн

Георгий Гриссафан — а был ли рыцарь?

Рамон де Перельос, рыцарь без страха и упрека

Уильям Стрэнтон: огненное говно и дети-мучители

Лоренс Ратхолд и Антонио Маннини, случайные спутники

ГЛАВА 3. ДРУЗЬЯ И ВРАГИ ЧИСТИЛИЩА СВЯТОГО ПАТРИКА

Популярность истории о Чистилище святого Патрика

Данте в чистилище

Чистилище святого Патрика на фреске в Тоди

Скептики и разорители

Фортунат в глубокой пещере

Смутные времена: так есть чистилище или нет?

Ирландцы отказываются становиться англиканами

Что неизвестно нашим мудрецам: Чистилище святого Патрика в шекспировском «Гамлете»

Чистилище святого Патрика глазами испанцев

Недовольные англикане: разрушение 1632 года

ГЛАВА 4. ЧИСТИЛИЩЕ ПОСЛЕ ЧИСТИЛИЩА

Ирландские католики в XVII–XVIII веках

Паломничество к исчезнувшему Чистилищу

Уильям Карлтон — противник народного благочестия

Лох Дерг сегодня

Бесплодное паломничество

Эпилог

Избранная библиография