Харман Дильшат - Чистилище святого Патрика

«Чистилище святого Патрика» — это мастерское исследование того, как периферийная Ирландия стала интеллектуальным и мистическим центром средневекового мира. Дильшат Харман показывает, что ирландское христианство сохранило в себе «дикость» и поэтичность кельтского прошлого, создав уникальную культуру визионерства.
Автор работает с первоисточниками, предлагая читателю не просто пересказ мифов, а серьезный культурологический анализ. Книга объясняет, почему именно Ирландия породила самые страшные и в то же время прекрасные легенды о загробном мире. Издание будет интересно историкам, медиевистам, любителям кельтской культуры и всем, кто хочет понять, как формировались европейские представления о жизни после смерти.
Дильшат Харман - Чистилище святого Патрика - и другие легенды средневековой Ирландии
(Проект «Страдающее Средневековье»)
Москва: Издательство АСТ, 2020 г. — 320 с.
ISBN 978-5-17-116723-3
Дильшат Харман - Чистилище святого Патрика - и другие легенды средневековой Ирландии - Содержание
Предисловие
ГЛАВА 1. КАК И ПОЧЕМУ ПОЯВИЛОСЬ ЧИСТИЛИЩЕ СВЯТОГО ПАТРИКА?
Чистилище в народных представлениях
Святой Патрик и чистилище
Трактат о Чистилище святого Патрика: цистерцианский проект
Путешествия в иной мир в христианской традиции
Адамнан и его трудный путь к небесному Иерусалиму
Исправление грешника Тнугдала
Рыцарь Овейн — первый гость в Чистилище святого Патрика
Путешествия в иной мир в ирландской традиции
ГЛАВА 2. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПАЛОМНИКИ В ЧИСТИЛИЩЕ СВЯТОГО ПАТРИКА
Странствующие христиане: паломничество в Средние века
Ирландцы-паломники и ирландцы-путешественники
Святой Брендан и Майль-Дуйн
Георгий Гриссафан — а был ли рыцарь?
Рамон де Перельос, рыцарь без страха и упрека
Уильям Стрэнтон: огненное говно и дети-мучители
Лоренс Ратхолд и Антонио Маннини, случайные спутники
ГЛАВА 3. ДРУЗЬЯ И ВРАГИ ЧИСТИЛИЩА СВЯТОГО ПАТРИКА
Популярность истории о Чистилище святого Патрика
Данте в чистилище
Чистилище святого Патрика на фреске в Тоди
Скептики и разорители
Фортунат в глубокой пещере
Смутные времена: так есть чистилище или нет?
Ирландцы отказываются становиться англиканами
Что неизвестно нашим мудрецам: Чистилище святого Патрика в шекспировском «Гамлете»
Чистилище святого Патрика глазами испанцев
Недовольные англикане: разрушение 1632 года
ГЛАВА 4. ЧИСТИЛИЩЕ ПОСЛЕ ЧИСТИЛИЩА
Ирландские католики в XVII–XVIII веках
Паломничество к исчезнувшему Чистилищу
Уильям Карлтон — противник народного благочестия
Лох Дерг сегодня
Бесплодное паломничество
Эпилог
Избранная библиография
