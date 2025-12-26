Харпур - Даймоническая реальность
Разумеется, книга о видениях и явлениях призраков — предмет несколько неловкий, ведь и сама тема считается не заслуживающей внимания. Те, кого мы можем считать официальными представителями нашей культуры: академики, служители церкви, журналисты нежелтой прессы — о таких вещах упоминают лишь в русле «развенчания». Призраки, мол, это что-то невозможное, а тем, кто заявляет, будто видели нечто эдакое, наверняка померещилось. При том, «нечто эдакое мерещится» на протяжении всей истории — и сегодня столь же часто, как и встарь, если судить по числу сообщений о встречах со всевозможными аномальными сущностями, от привидений до «летающих тарелок» и загадочных больших черных котов, от озерных чудовищ до видений девы Марии и странных «внеземных пришельцев». Может быть, в таких наблюдениях ничего важного и нет — разве что они заостряют вопрос о природе реальности, или ума, или их обоих. Может быть, словами К. С. Льюиса, «сама их неважность очень важна».
На каждого человека, уверенного в том, что видел что-то нездешнее, приходится еще несколько тех, кто верит, что встретиться с чем-то эдаким можно, или знает кого-то, кто встретился. Строгой статистикой я это заявление не подкреплю — опираю его только на годы общения с самыми разными людьми. Но моя догадка о том, что «верующих» по крайней мере не меньше тех, кто не верит в реальность любых видений, отчасти подтверждается чрезвычайным числом книг и малотиражной периодики, посвященных этим темам. Деятели официальной культуры их не замечают — например, знакомясь с современными изданиями только по официальным обзорам на вышедшие книги, никогда и не узнаешь про этот пласт текстов. И выходит так, что глубокая пропасть разделяет не только «верующих и неверующих», но и отрывает почтенную официальную культуру от внушительной части культуры массовой.
Лично я, обнаруживая подобные прорехи, ощущаю их как серьезное упущение, от которого мне делается нехорошо — это и заставило меня начать поиски текста, что мог бы послужить мостом, соединяющим оба берега. Книга, которую я искал, должна была относиться к опыту видений серьезно, а не высокомерно сбрасывать его со счетов. Она должна была, в целом, признавать, что люди обычно видят то, что они действительно видят. Не стремясь свести наблюдения к «простым совпадениям», не измышлять при том и вычурных сенсационных теорий. Кроме того, искомая книга должна была не бояться отодвинуть в сторону устои здравого смысла там, где это оказывается неизбежным. И, конечно, эта книга не пускала бы в глаза пыль многосложного якобы-научного жаргона. И вот, не найдя такой книги, я решил написать свою. Мне нужна была общая канва, в которой можно было бы помыслить немыслимое, принять неприемлемое.
Харпур П. - Даймоническая реальность - Путеводитель по той стороне
Тамбов: Ex Nord Lux, 2025. — 448 с.
Харпур П. — Даймоническая реальность — Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
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Часть первая. ПРИЗРАКИ
- РАЗДЕЛ 1. ОГНИ (НЛО и огоньки фей, Ведьмы, Духи предков)
- РАЗДЕЛ 2. НЛО (Современный миф, Коллективное бессознательное, Душа, Сны)
- РАЗДЕЛ 3. ПРИШЕЛЬЦЫ И ФЕИ (Классификация, Взгляд церкви и науки, Даймоны Платона)
- РАЗДЕЛ 4. ДАЙМОНЫ (Ангелы-хранители, Личные даймоны, Комплексы, архетипы, мифы, Мировая душа)
- РАЗДЕЛ 5. КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ ДАЙМОНОВ (Демоны, Longaevi, Спиритизм)
- РАЗДЕЛ 6. ЗВЕРИ (Черные псы, Таинственные коты, Каптары, йови, йети)
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Часть вторая. ВИДЕНИЕ
- РАЗДЕЛ 7. КАК МЫ ВИДИМ (Ошибочное восприятие, Проекция, Паранойя)
- РАЗДЕЛ 8. ДАМЫ (Наши Дамы, Крутящееся солнце, Банши, Призраки дорог)
- РАЗДЕЛ 9. КАК МЫ ВООБРАЖАЕМ (Алхимическое воображение, Воображение и душа, Озерные чудовища)
- РАЗДЕЛ 10. ДАЙМОНИЧЕСКИЕ СЛЕДЫ (Клады, Фотографии, Круговые отметины)
- РАЗДЕЛ 11. КРУГИ (Круги на полях, Причинность и совпадения)
- РАЗДЕЛ 12. СТРУКТУРЫ (Буквализм как идолопоклонство, Бог-обманщик)
- РАЗДЕЛ 13. ИНОЙ МИР
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Часть третья. ПУТЕШЕСТВИЯ В ИНЫХ МИРАХ
- РАЗДЕЛ 14. ПРОПАВШЕЕ ВРЕМЯ (Гипноз, Похищение Эвисов)
- РАЗДЕЛ 15. СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ КЛЕЙМЕНИЕ (Шрамы, Эльфийский выстрел, Околосмертный опыт, Стигматы)
- РАЗДЕЛ 16. ПОДМЕНЫШИ (Секс с пришельцами, Путешествие повитухи, Танцы с мертвыми)
- РАЗДЕЛ 17. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДЕМОНЫ (Сатанинские ритуалы, Люди в черном)
- РАЗДЕЛ 18. ДАЙМОНИЧЕСКИЕ ЛЮДИ (Шаманская традиция, Орфей, Приключение Джона Киля)
- РАЗДЕЛ 19. ДУША И ТЕЛО (Душа и дух, Гераклово эго)
- РАЗДЕЛ 20. НА ПОДСТУПАХ К ИНОМИРЬЮ (Почему серые?, Персей и Горгона)
- ЭПИЛОГ: ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ
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