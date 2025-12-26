Харпур - Даймоническая реальность

Разумеется, книга о видениях и явлениях призраков — предмет несколько неловкий, ведь и сама тема считается не заслуживающей внимания. Те, кого мы можем считать официальными представителями нашей культуры: академики, служители церкви, журналисты нежелтой прессы — о таких вещах упоминают лишь в русле «развенчания». Призраки, мол, это что-то невозможное, а тем, кто заявляет, будто видели нечто эдакое, наверняка померещилось. При том, «нечто эдакое мерещится» на протяжении всей истории — и сегодня столь же часто, как и встарь, если судить по числу сообщений о встречах со всевозможными аномальными сущностями, от привидений до «летающих тарелок» и загадочных больших черных котов, от озерных чудовищ до видений девы Марии и странных «внеземных пришельцев». Может быть, в таких наблюдениях ничего важного и нет — разве что они заостряют вопрос о природе реальности, или ума, или их обоих. Может быть, словами К. С. Льюиса, «сама их неважность очень важна».

На каждого человека, уверенного в том, что видел что-то нездешнее, приходится еще несколько тех, кто верит, что встретиться с чем-то эдаким можно, или знает кого-то, кто встретился. Строгой статистикой я это заявление не подкреплю — опираю его только на годы общения с самыми разными людьми. Но моя догадка о том, что «верующих» по крайней мере не меньше тех, кто не верит в реальность любых видений, отчасти подтверждается чрезвычайным числом книг и малотиражной периодики, посвященных этим темам. Деятели официальной культуры их не замечают — например, знакомясь с современными изданиями только по официальным обзорам на вышедшие книги, никогда и не узнаешь про этот пласт текстов. И выходит так, что глубокая пропасть разделяет не только «верующих и неверующих», но и отрывает почтенную официальную культуру от внушительной части культуры массовой.

Лично я, обнаруживая подобные прорехи, ощущаю их как серьезное упущение, от которого мне делается нехорошо — это и заставило меня начать поиски текста, что мог бы послужить мостом, соединяющим оба берега. Книга, которую я искал, должна была относиться к опыту видений серьезно, а не высокомерно сбрасывать его со счетов. Она должна была, в целом, признавать, что люди обычно видят то, что они действительно видят. Не стремясь свести наблюдения к «простым совпадениям», не измышлять при том и вычурных сенсационных теорий. Кроме того, искомая книга должна была не бояться отодвинуть в сторону устои здравого смысла там, где это оказывается неизбежным. И, конечно, эта книга не пускала бы в глаза пыль многосложного якобы-научного жаргона. И вот, не найдя такой книги, я решил написать свою. Мне нужна была общая канва, в которой можно было бы помыслить немыслимое, принять неприемлемое.

Харпур П. - Даймоническая реальность - Путеводитель по той стороне

Тамбов: Ex Nord Lux, 2025. — 448 с.

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