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Харрис - Это всё квантовая физика

Харрис Жереми - Это всё квантовая физика! - Непочтительное руководство по фундаментальной природе всего
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Reference, Cultural Studies Art
Квантовая механика — это поразительная наука о микромире. Она описывает поведение крошечных частиц, вроде атомов и молекул, которые способны вытворять трюки, отрицающие всякую логику: то они находятся в нескольких местах одновременно, то вращаются сразу в двух противоположных направлениях. Квантовая механика — словно водоворот, в котором перемешано все на свете, от сознания и параллельных вселенных до вечной жизни и свободы воли. При этом только она дает нам научную основу, которая позволяет понять, что представляет собой человек на фундаментальном уровне.
Странная это наука, и занимаются ей странные люди. И иногда эти странные люди собираются потусоваться. Как-то раз, еще в 2014 году, я попал на тусовку, которую устроил один чудаковатый и крайне авторитетный квантовый физик. Назовем его Боб, поскольку так его и звали. В физике есть свои рок-звезды, и Боб был одной из них.
К тому времени, как я начал работать в его лаборатории, он написал учебник-бестселлер, сделал несколько важных открытий в теории лазеров и провел знаменитые эксперименты по изучению квантовых свойств света. Он даже стал лауреатом профессиональной премии, названной в честь одного прусского аристократа, а эта премия, по крайней мере в физике, — надежный показатель, что ты и правда чего-то стоишь.

Харрис Жереми - Это всё квантовая физика! - Непочтительное руководство по фундаментальной природе всего

пер. с англ. А. Бродоцкой
Москва: Издательство АСТ : CORPUS, 2024, 256 с.
ISBN 978-5-17-160418-9

Харрис Жереми - Это всё квантовая физика! - Непочтительное руководство по фундаментальной природе всего - Содержание

Введение
  • Глава 1. Вниз по кроличьей норе
  • Глава 2. Коллапс, вызываемый сознанием, и физика души
  • Глава 3. Едины со вселенной?
  • Глава 4. Осознанное творение
  • Глава 5. Коллапс без участия сознания
  • Глава 6. Квантовая мультивселенная
  • Глава 7. Краткие истории времен
  • Глава 8. Квантовая механика преступает закон
  • Глава 9. Скрытые переменные и беда с физикой
  • Глава 10. Механика Бома
  • Глава 11. Будущее сознания
Благодарности
Views 272
Rating 5.0 / 5
Added 18.02.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 1 year ago

Хорошая книга от известного издательства! Спасибо! Слышал шутку от кого-то из ученых: "Никто не понимает, что такое квантовая физика, но некоторые умеют зарабатывать на ней".

Поставлю в очередь на чтение...

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