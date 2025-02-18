Харрис - Это всё квантовая физика
Квантовая механика — это поразительная наука о микромире. Она описывает поведение крошечных частиц, вроде атомов и молекул, которые способны вытворять трюки, отрицающие всякую логику: то они находятся в нескольких местах одновременно, то вращаются сразу в двух противоположных направлениях. Квантовая механика — словно водоворот, в котором перемешано все на свете, от сознания и параллельных вселенных до вечной жизни и свободы воли. При этом только она дает нам научную основу, которая позволяет понять, что представляет собой человек на фундаментальном уровне.
Странная это наука, и занимаются ей странные люди. И иногда эти странные люди собираются потусоваться. Как-то раз, еще в 2014 году, я попал на тусовку, которую устроил один чудаковатый и крайне авторитетный квантовый физик. Назовем его Боб, поскольку так его и звали. В физике есть свои рок-звезды, и Боб был одной из них.
К тому времени, как я начал работать в его лаборатории, он написал учебник-бестселлер, сделал несколько важных открытий в теории лазеров и провел знаменитые эксперименты по изучению квантовых свойств света. Он даже стал лауреатом профессиональной премии, названной в честь одного прусского аристократа, а эта премия, по крайней мере в физике, — надежный показатель, что ты и правда чего-то стоишь.
Харрис Жереми - Это всё квантовая физика! - Непочтительное руководство по фундаментальной природе всего
пер. с англ. А. Бродоцкой
Москва: Издательство АСТ : CORPUS, 2024, 256 с.
ISBN 978-5-17-160418-9
Харрис Жереми - Это всё квантовая физика! - Непочтительное руководство по фундаментальной природе всего - Содержание
Введение
- Глава 1. Вниз по кроличьей норе
- Глава 2. Коллапс, вызываемый сознанием, и физика души
- Глава 3. Едины со вселенной?
- Глава 4. Осознанное творение
- Глава 5. Коллапс без участия сознания
- Глава 6. Квантовая мультивселенная
- Глава 7. Краткие истории времен
- Глава 8. Квантовая механика преступает закон
- Глава 9. Скрытые переменные и беда с физикой
- Глава 10. Механика Бома
- Глава 11. Будущее сознания
Благодарности
Хорошая книга от известного издательства! Спасибо! Слышал шутку от кого-то из ученых: "Никто не понимает, что такое квантовая физика, но некоторые умеют зарабатывать на ней".
Поставлю в очередь на чтение...