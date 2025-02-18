Квантовая механика — это поразительная наука о микромире. Она описывает поведение крошечных частиц, вроде атомов и молекул, которые способны вытворять трюки, отрицающие всякую логику: то они находятся в нескольких местах одновременно, то вращаются сразу в двух противоположных направлениях. Квантовая механика — словно водоворот, в котором перемешано все на свете, от сознания и параллельных вселенных до вечной жизни и свободы воли. При этом только она дает нам научную основу, которая позволяет понять, что представляет собой человек на фундаментальном уровне.

Странная это наука, и занимаются ей странные люди. И иногда эти странные люди собираются потусоваться. Как-то раз, еще в 2014 году, я попал на тусовку, которую устроил один чудаковатый и крайне авторитетный квантовый физик. Назовем его Боб, поскольку так его и звали. В физике есть свои рок-звезды, и Боб был одной из них.

К тому времени, как я начал работать в его лаборатории, он написал учебник-бестселлер, сделал несколько важных открытий в теории лазеров и провел знаменитые эксперименты по изучению квантовых свойств света. Он даже стал лауреатом профессиональной премии, названной в честь одного прусского аристократа, а эта премия, по крайней мере в физике, — надежный показатель, что ты и правда чего-то стоишь.

Харрис Жереми - Это всё квантовая физика! - Непочтительное руководство по фундаментальной природе всего

пер. с англ. А. Бродоцкой

Москва: Издательство АСТ : CORPUS, 2024, 256 с.

ISBN 978-5-17-160418-9

Харрис Жереми - Это всё квантовая физика! - Непочтительное руководство по фундаментальной природе всего - Содержание

Введение

Глава 1. Вниз по кроличьей норе

Глава 2. Коллапс, вызываемый сознанием, и физика души

Глава 3. Едины со вселенной?

Глава 4. Осознанное творение

Глава 5. Коллапс без участия сознания

Глава 6. Квантовая мультивселенная

Глава 7. Краткие истории времен

Глава 8. Квантовая механика преступает закон

Глава 9. Скрытые переменные и беда с физикой

Глава 10. Механика Бома

Глава 11. Будущее сознания

Благодарности