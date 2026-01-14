Харрис - Этому нет места
В мире, где чувственность кричит с каждого рекламного щита, библейский стандарт кажется невозможным. Апостол Павел писал, что блуд и нечистота не должны даже именоваться среди святых — «этому нет места» (Ефесянам 5:3). Но как жить по этому принципу сегодня, когда граница между восхищением красотой и грязными мыслями так размыта?
Джошуа Харрис в своей книге (также известной как «Секс — не проблема, проблема — похоть») предлагает честный и глубокий взгляд на природу искушения. Он утверждает: похоть — это не просто гормональный сбой, это проблема поклонения. Мы грешим, потому что ищем удовлетворения не в Боге.
Книга не предлагает поверхностных советов в духе «просто скажи нет». Харрис ведет читателя к корню проблемы, показывая, как перенастроить свое сердце. Это руководство для мужчин и женщин, уставших от тайного стыда и компромиссов, желающих обрести настоящую свободу и научиться любить, а не использовать.
Джошуа Харрис – Этому нет места
Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2003. – 212 с. – (Моя семья.)
ISBN 1-59052-147-1
Джошуа Харрис – Этому нет места - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Похоть как она есть
1. ЭТОМУ НЕТ МЕСТА
Почему мне не удается победить похоть?
2. ЧТО ХОРОШО ДЛЯ БОГА Биология или грех?
3 ТЫ НЕ МОЖЕШЬ СПАСТИ СЕБЯ САМ
Где взять силы, чтобы переделать себя?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. В гуще сражения
4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
В чем моя слабость и как мне с ней бороться?
5. ПАРНИ И ДЕВУШКИ
Чем мы отличаемся и как можем друг другу помочь
6. СЕКС В ОДИНОЧКУ
Как быть с мастурбацией?
7. ПОЛТАБЛЕТКИ ЯДА МНЕ НЕ ПОВРЕДЯТ
Как справляться с соблазнами СМИ?
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Стратегия прочных перемен
8. ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Для чего нужно отчитываться друг перед другом?
9. МЕЧ ДУХА
Как истина помогает победить ложь
10 СВЯТОСТЬ - ЭТО ЖАТВА
Что посеешь, то и пожнешь
ПУТЬ ПОКАЯНИЯ
С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ
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