В мире, где чувственность кричит с каждого рекламного щита, библейский стандарт кажется невозможным. Апостол Павел писал, что блуд и нечистота не должны даже именоваться среди святых — «этому нет места» (Ефесянам 5:3). Но как жить по этому принципу сегодня, когда граница между восхищением красотой и грязными мыслями так размыта?

Джошуа Харрис в своей книге (также известной как «Секс — не проблема, проблема — похоть») предлагает честный и глубокий взгляд на природу искушения. Он утверждает: похоть — это не просто гормональный сбой, это проблема поклонения. Мы грешим, потому что ищем удовлетворения не в Боге.

Книга не предлагает поверхностных советов в духе «просто скажи нет». Харрис ведет читателя к корню проблемы, показывая, как перенастроить свое сердце. Это руководство для мужчин и женщин, уставших от тайного стыда и компромиссов, желающих обрести настоящую свободу и научиться любить, а не использовать.

Джошуа Харрис – Этому нет места

Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2003. – 212 с. – (Моя семья.)

ISBN 1-59052-147-1

Джошуа Харрис – Этому нет места - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Похоть как она есть

1. ЭТОМУ НЕТ МЕСТА Почему мне не удается победить похоть?

2. ЧТО ХОРОШО ДЛЯ БОГА Биология или грех?

3 ТЫ НЕ МОЖЕШЬ СПАСТИ СЕБЯ САМ Где взять силы, чтобы переделать себя?



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. В гуще сражения

4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН В чем моя слабость и как мне с ней бороться?

5. ПАРНИ И ДЕВУШКИ Чем мы отличаемся и как можем друг другу помочь

6. СЕКС В ОДИНОЧКУ Как быть с мастурбацией?

7. ПОЛТАБЛЕТКИ ЯДА МНЕ НЕ ПОВРЕДЯТ Как справляться с соблазнами СМИ?



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Стратегия прочных перемен

8. ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН Для чего нужно отчитываться друг перед другом?

9. МЕЧ ДУХА Как истина помогает победить ложь

10 СВЯТОСТЬ - ЭТО ЖАТВА Что посеешь, то и пожнешь



ПУТЬ ПОКАЯНИЯ

С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ