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Харрис - Этому нет места

Харрис - Этому нет места
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

В мире, где чувственность кричит с каждого рекламного щита, библейский стандарт кажется невозможным. Апостол Павел писал, что блуд и нечистота не должны даже именоваться среди святых — «этому нет места» (Ефесянам 5:3). Но как жить по этому принципу сегодня, когда граница между восхищением красотой и грязными мыслями так размыта?

Джошуа Харрис в своей книге (также известной как «Секс — не проблема, проблема — похоть») предлагает честный и глубокий взгляд на природу искушения. Он утверждает: похоть — это не просто гормональный сбой, это проблема поклонения. Мы грешим, потому что ищем удовлетворения не в Боге.

Книга не предлагает поверхностных советов в духе «просто скажи нет». Харрис ведет читателя к корню проблемы, показывая, как перенастроить свое сердце. Это руководство для мужчин и женщин, уставших от тайного стыда и компромиссов, желающих обрести настоящую свободу и научиться любить, а не использовать.

Джошуа Харрис – Этому нет места

Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2003. – 212 с. – (Моя семья.)

ISBN 1-59052-147-1

Джошуа Харрис – Этому нет места - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Похоть как она есть

  • 1. ЭТОМУ НЕТ МЕСТА

    • Почему мне не удается победить похоть?

  • 2. ЧТО ХОРОШО ДЛЯ БОГА Биология или грех?

  • 3 ТЫ НЕ МОЖЕШЬ СПАСТИ СЕБЯ САМ

    • Где взять силы, чтобы переделать себя?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. В гуще сражения

  • 4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

    • В чем моя слабость и как мне с ней бороться?

  • 5. ПАРНИ И ДЕВУШКИ

    • Чем мы отличаемся и как можем друг другу помочь

  • 6. СЕКС В ОДИНОЧКУ

    • Как быть с мастурбацией?

  • 7. ПОЛТАБЛЕТКИ ЯДА МНЕ НЕ ПОВРЕДЯТ

    • Как справляться с соблазнами СМИ?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Стратегия прочных перемен

  • 8. ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

    • Для чего нужно отчитываться друг перед другом?

  • 9. МЕЧ ДУХА

    • Как истина помогает победить ложь

  • 10 СВЯТОСТЬ - ЭТО ЖАТВА

    • Что посеешь, то и пожнешь

ПУТЬ ПОКАЯНИЯ

С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ

Views 319
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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