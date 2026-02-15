Лео Харрис — Победа над сатаной

Автор: Лео Харрис (1920–1977) — австралийский пятидесятнический служитель, основатель христианских центров возрождения. Он был известен своим динамичным подходом к вопросам духовной власти и веры.

О содержании

В книге «Победа над сатаной» Лео Харрис ставит своей целью вооружить верующего осознанием его законного превосходства над силами тьмы, дарованного через жертву Иисуса Христа. Автор утверждает, что поражение дьявола — это уже свершившийся юридический факт, подтвержденный воскресением Христа. Основное внимание уделяется разоблачению стратегий врага, который пытается действовать через ложь, страх и чувство вины, скрывая от христиан их истинную власть. Харрис призывает читателя перестать занимать оборонительную позицию и начать наступать, опираясь на авторитет Божьего Слова.

Автор подробно разбирает практические инструменты духовной борьбы, такие как молитва веры, провозглашение Писания и использование «Имени Иисуса». Он подчеркивает, что победа не зависит от эмоционального состояния верующего, а основывается на его позиции «во Христе». Книга содержит наставления о том, как распознавать демоническое влияние в различных сферах жизни и как эффективно противостоять ему, сохраняя внутренний мир и уверенность. Харрис делает акцент на том, что дисциплинированный разум и обновленное мышление являются ключевыми факторами в удержании одержанной победы.

Пер. с англ. - США: A.Abel, 1990. – 98 с.

Лео Харрис – Победа над сатаной - Содержание

Введение

Глава 1. Знай своего врага!

Глава 2. Происхождение и падение сатаны и его воинств

Глава 3. Победа Христа над сатаной и его демонами

Глава 4. Отчаянная ярость сатаны и его демонов

Глава 5. Разновидности демонов и их работа

Глава 6. Секрет победы верующих

Глава 7. Демоническая одержимость и надежная защита верующего

Глава 8. Изгнание демонов

Заключение