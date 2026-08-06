Харрис Рон - Инструменты врача

В этом пособии содержится тридцать семь диагностических и лечебных инструментов для вашей «медицинской» сумки. Цель этих проверенных, испытанных средств - помочь вам в особом, тонком практическом деле душепопечения. Это пособие разработано исключительно с практической целью. Хотя эти инструменты являются результатом тщательных богословских размышлений, они все собраны в сумку врача для практического применения, а не для теоретических дискуссий.

Рон Харрис - Инструменты врача - Тридцать семь инструментов в помощь библейскому душепопечителю в работе с опекаемыми

Киев, Издательство «Рука Допомоги», 2008 г. - 110 с.

ISBN 966-96650-2-7

Рон Харрис - Инструменты врача - Тридцать семь инструментов в помощь библейскому душепопечителю в работе с опекаемыми - Содержание

РАЗДЕЛ 1: Динамика душепопечения (Инструменты 1 -8)

№ 1 Три взгляда на душепопечение № 2 «Что управляет сердцем?» № 3 Наша нравственная драма № 4 Блок-схема Ефесян: обзор № 5 Блок-схема Ефесян: подробно № 6 Четыре овала личного служения №7 Место душепопечительства в жизни церкви № 8 Место душепопечительства в церковном служении восстановления

РАЗДЕЛ 2: Процесс душепопечения (Инструменты 9-17)

№9 Письмо-приветствие

№10 Анкета личной информации

№ 11 Письмо врачу

№ 12 Два дома

№ 13 Вопросы СЕРДЦА

№ 14 Таблица внутренней истории

№15 Дневник самопознания

№16 Одиннадцать дверей к сердцу

№ 17 Анкета личных качеств

РАЗДЕЛ 3: Толкование в душепопечении (Инструменты 18-27)

№18 Богословская пирамида

№19 Переосмысление «вкраплений» языческой истины

№ 20 Библейские категории самопознания

№ 21 Аналогия «анастрофы»: пырей

№ 22 Молекула греха

№ 23 «Что», «Почему», и «Как» относительно греха

№ 24 Пирамида желаний

№ 25 Сыновство и Рабство: Два дерева

№ 26 Понимание заветов с идолами

№ 27 Структура договора «сюзерен-вассал»

РАЗДЕЛ 4: Обновление, изменение, рост в благодати в душепопечении (Инструменты 28-37)

№ 28 Шестигранник покаяния

№ 29 «Воронка» осознания

№ 30 Аналогия: прыжки со скалы

№ 31 Двухфакторные изменения

№ 32 Правление Благодати

№ 33 «Единственное», что важно Богу - (ТАМ)

№34 Анкета подотчетности

№ 35 Круглый стол

№ 36 Советы душепопечителю

№ 37 Тридцать признаков неудачи

Приложение А. Аналогия: Прыжки со скалы. Расширенные указания и разъяснения

Приложение Б. «ЕВАНГЕЛЬСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО.» План преподавания