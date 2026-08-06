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Харрис Рон - Инструменты врача

Харрис Рон - Инструменты врача
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Ресурсы для библейского душепопечения (3 books)

В этом пособии содержится тридцать семь диагностических и лечебных инструментов для вашей «медицинской» сумки. Цель этих проверенных, испытанных средств - помочь вам в особом, тонком практическом деле душепопечения. Это пособие разработано исключительно с практической целью. Хотя эти инструменты являются результатом тщательных богословских размышлений, они все собраны в сумку врача для практического применения, а не для теоретических дискуссий.

Рон Харрис - Инструменты врача - Тридцать семь инструментов в помощь библейскому душепопечителю в работе с опекаемыми

Киев, Издательство «Рука Допомоги», 2008 г. - 110 с.

ISBN 966-96650-2-7

Рон Харрис - Инструменты врача - Тридцать семь инструментов в помощь библейскому душепопечителю в работе с опекаемыми - Содержание

РАЗДЕЛ 1: Динамика душепопечения (Инструменты 1 -8)

  1. № 1 Три взгляда на душепопечение

  2. № 2 «Что управляет сердцем?»

  3. № 3 Наша нравственная драма

  4. № 4 Блок-схема Ефесян: обзор

  5. № 5 Блок-схема Ефесян: подробно

  6. № 6 Четыре овала личного служения

  7. №7 Место душепопечительства в жизни церкви

  8. № 8 Место душепопечительства в церковном служении восстановления

РАЗДЕЛ 2: Процесс душепопечения (Инструменты 9-17)

  • №9 Письмо-приветствие

  • №10 Анкета личной информации

  • № 11 Письмо врачу

  • № 12 Два дома

  • № 13 Вопросы СЕРДЦА

  • № 14 Таблица внутренней истории

  • №15 Дневник самопознания

  • №16 Одиннадцать дверей к сердцу

  • № 17 Анкета личных качеств

РАЗДЕЛ 3: Толкование в душепопечении (Инструменты 18-27)

  • №18 Богословская пирамида

  • №19 Переосмысление «вкраплений» языческой истины

  • № 20 Библейские категории самопознания

  • № 21 Аналогия «анастрофы»: пырей

  • № 22 Молекула греха

  • № 23 «Что», «Почему», и «Как» относительно греха

  • № 24 Пирамида желаний

  • № 25 Сыновство и Рабство: Два дерева

  • № 26 Понимание заветов с идолами

  • № 27 Структура договора «сюзерен-вассал»

РАЗДЕЛ 4: Обновление, изменение, рост в благодати в душепопечении (Инструменты 28-37)

  • № 28 Шестигранник покаяния

  • № 29 «Воронка» осознания

  • № 30 Аналогия: прыжки со скалы

  • № 31 Двухфакторные изменения

  • № 32 Правление Благодати

  • № 33 «Единственное», что важно Богу - (ТАМ)

  • №34 Анкета подотчетности

  • № 35 Круглый стол

  • № 36 Советы душепопечителю

  • № 37 Тридцать признаков неудачи

Приложение А. Аналогия: Прыжки со скалы. Расширенные указания и разъяснения

Приложение Б. «ЕВАНГЕЛЬСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО.» План преподавания

Views 83
Rating 4.0 / 5
Added 06.08.2026
Author esxatos
Rate this publication:
4.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 days ago
Благодарю.

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