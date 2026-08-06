Харрис Рон - Инструменты врача
В этом пособии содержится тридцать семь диагностических и лечебных инструментов для вашей «медицинской» сумки. Цель этих проверенных, испытанных средств - помочь вам в особом, тонком практическом деле душепопечения. Это пособие разработано исключительно с практической целью. Хотя эти инструменты являются результатом тщательных богословских размышлений, они все собраны в сумку врача для практического применения, а не для теоретических дискуссий.
Рон Харрис - Инструменты врача - Тридцать семь инструментов в помощь библейскому душепопечителю в работе с опекаемыми
Киев, Издательство «Рука Допомоги», 2008 г. - 110 с.
ISBN 966-96650-2-7
Рон Харрис - Инструменты врача - Тридцать семь инструментов в помощь библейскому душепопечителю в работе с опекаемыми - Содержание
РАЗДЕЛ 1: Динамика душепопечения (Инструменты 1 -8)
№ 1 Три взгляда на душепопечение
№ 2 «Что управляет сердцем?»
№ 3 Наша нравственная драма
№ 4 Блок-схема Ефесян: обзор
№ 5 Блок-схема Ефесян: подробно
№ 6 Четыре овала личного служения
№7 Место душепопечительства в жизни церкви
№ 8 Место душепопечительства в церковном служении восстановления
РАЗДЕЛ 2: Процесс душепопечения (Инструменты 9-17)
№9 Письмо-приветствие
№10 Анкета личной информации
№ 11 Письмо врачу
№ 12 Два дома
№ 13 Вопросы СЕРДЦА
№ 14 Таблица внутренней истории
№15 Дневник самопознания
№16 Одиннадцать дверей к сердцу
№ 17 Анкета личных качеств
РАЗДЕЛ 3: Толкование в душепопечении (Инструменты 18-27)
№18 Богословская пирамида
№19 Переосмысление «вкраплений» языческой истины
№ 20 Библейские категории самопознания
№ 21 Аналогия «анастрофы»: пырей
№ 22 Молекула греха
№ 23 «Что», «Почему», и «Как» относительно греха
№ 24 Пирамида желаний
№ 25 Сыновство и Рабство: Два дерева
№ 26 Понимание заветов с идолами
№ 27 Структура договора «сюзерен-вассал»
РАЗДЕЛ 4: Обновление, изменение, рост в благодати в душепопечении (Инструменты 28-37)
№ 28 Шестигранник покаяния
№ 29 «Воронка» осознания
№ 30 Аналогия: прыжки со скалы
№ 31 Двухфакторные изменения
№ 32 Правление Благодати
№ 33 «Единственное», что важно Богу - (ТАМ)
№34 Анкета подотчетности
№ 35 Круглый стол
№ 36 Советы душепопечителю
№ 37 Тридцать признаков неудачи
Приложение А. Аналогия: Прыжки со скалы. Расширенные указания и разъяснения
Приложение Б. «ЕВАНГЕЛЬСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО.» План преподавания
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